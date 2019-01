/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Znáte zmíněné rčení? Stejná situace v létě potká i fotbalového brankáře Petra Čecha, jenž podle svého úterního prohlášení ukončí aktivní kariéru.

„Bude to dvacet let od chvíle, co jsem podepsal první profesionální smlouvu. Musíte vědět, kdy odejít, veškeré další plány však budu řešit až po sezoně,“ vzkázal zkušený gólman.

Ještě tedy vyčkejte: Čech stále touží pomoci Arsenalu do elitní čtveřice v Premier League či k zisku FA Cupu (v cestě stojí ve čtvrtém kole United).

Když uspěje? Půjde o krásné rozloučení. Pak česká ikona pověsí kopačky na hřebík, naposledy opustí šatnu a vydá se na novou životní cestu. Kam by ho mohla zavést?

Londýn, nebo Česko?

První příležitost leží „za humny“. Konkrétně na stadionu Stamford Bridge na jihozápadě Londýna, kde hraje svá domácí klání konkurent z Chelsea. V jeho barvách Čech odchytal jedenáct let.

A vězte: světové velkokluby na své legendy nezapomínají. „Aby si pojistila jeho návrat, hodlá Chelsea Petrovi nabídnout trenérskou či ambasadorskou funkci,“ píše britský deník The Times.

Čech by zůstal u „fochu“ podobně jako Pavel Nedvěd. Majitel Zlatého míče z roku 2003 se po uzavření kariéry přesunul do managementu Juventusu Turín, kde působí jako viceprezident.

Setrvání v anglické metropoli by dávalo smysl. S manželkou Martinou si plzeňský rodák za tu dobu již na tamní prostředí navykl, i jeho děti navštěvují britské školy.

Jak ovšem kdysi prozradil: žít by uměl v Anglii i v Česku. Dokonce pro Aktuálně.cz uvedl, že by si za určitých okolností dokázal představit pozici šéfa české asociace.

„Musel bych mít jako předseda možnost věci opravdu měnit,“ řekl tehdy. Upřímně: nejvyšší post je nepravděpodobný, angažování vážené persony by však tuzemskému fotbalu výrazně zvedlo pošramocený kredit.

Co na to FAČR? „Nyní to nemá smysl rozvíjet. Petr Čech se soustředí na dohrání sezony, pak se pobavíme. Zatím přemýšlíme, jak se s ním rozloučit,“ uvedl ředitel komunikace Michal Jurman.

Někdejší reprezentační tahoun má i další možnost: stát se trenérem. Studuje licenci, a ačkoli uvedl, že z časových důvodů zřejmě trenérské řeholi nepropadne, pozor: možnost tady je.

Trenér i hudebník

Stejně smýšlí i Martin Ticháček, trenér gólmanů Plzně: „Nejradši bych ho viděl v roli hlavního kouče.“

S Čechem fotbalově rostl od žáků. Byť se v sedmnácti letech jejich cesty rozdělily, přátelství vydrželo dodnes. Píšou si, občas si i zavolají. „Hlavním tématem je fotbal,“ nepřekvapí Ticháček.

Gólman „Gunners“ by prý byl pro trenérské řemeslo ideální. „Sám zažil ty nejlepší kouče. Je to inteligentní člověk, který si od všech dokázal vzít, co potřeboval,“ tvrdí.

O studiu kamaráda Ticháček ví. „Trénování by ho bavilo, navíc je Petr osobnost. Šel svou cestou jako brankář, šel by jí i jako trenér. Nekopíroval by. Věřím, že u fotbalu zůstane,“ dodává.

Nejen u něj: Čech získá víc času na záliby. Jednou z nich je bubnování a předělávky písní kapel Linkin Park, Foo Fighters nebo Coldplay. Neobvyklé hobby, že? Fotbalista díky němu našel řadu nových příznivců (jeho kanál na YouTube jich odebírá přes 48 tisíc). Většina navíc stále volá po dalších skladbách.

Čech jejich prosby jistě rád vyslyší, ohledně fotbalu ale zůstane nezlomný. Kariéru hodlá uzavřít definitivně: „Rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit.“

Takže: pět měsíců a dost. Po které z cest se český brankář vydá v civilním životě?

Prosadili se po kariéře. Co dělají?



Pavel Nedvěd - „Grande Paolo“ strávil v Juventusu osm let jako hráč, poté byl manažerem. Nyní v klubu působí jako viceprezident a pravá ruka byznysmena Andrey Agnelliho.



Luděk Mikloško - někdejší brankář West Ham United či Queens Park Rangers po konci kariéry trénoval gólmany v obou klubech. Dnes pracuje pro společnost Sport Invest jako manažer pro rozvoj hráčů.



Karel Poborský - bývalý hráč Manchesteru United, Benficy nebo Lazia je patronem regionálních fotbalových akademií mládeže. Mimochodem, s United si zahrál v duelu „starých gard“ na Nou Campu.



Zdeněk Grygera - kdysi obránce Ajaxu, Juventusu nebo Fulhamu, dnes sportovní ředitel prvoligového Fastavu Zlín. Vyzkoušel si i komentování v televizi, angažoval se také v projektu Zelený život.



Marek Jankulovski - oblékal dresy Neapole, Udinese či AC Milán, loni se vrátil do Baníku, který ho do světa vyslal. V klubu je sportovním ředitelem.



Tomáš Rosický - „Malý Mozart“ fotbalově válel v Dortmundu a Arsenalu, přibrzdila jej však častá zranění. Nyní má ve funkci sportovního ředitele pozvednout tápající Spartu.



Tomáš Ujfaluši - prošel Hamburkem, Fiorentinou, Atléticem nebo Galatasarayí. Po konci kariéry se dal na pomoc mladým sportovcům ve společnosti Pro Fútbol Analytics.