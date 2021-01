Kontroverzní funkcionář, jenž je obviněn z podplácení a zpronevěry, bude dál stíhaný na svobodě.

Poslední tři měsíce strávil Berbr za mřížemi, kam byl odveden 16. října. I když se o jeho čachrech především kolem rozhodčích léta šuškalo, byla policejní razie a obvinění překvapením.

Zdálo se, že je někdejší člen státní bezpečnosti nesestřelitelný. On se tak i choval, vytvořil si kolem sebe auru neporazitelného hráče. „I vůči nám se choval přezíravě. Často neodpověděl ani na pozdrav,“ řekl jeden z českých reprezentantů, hráč, který působí v jedné z pěti nejlepších lig Evropy. Promluví pouze anonymně, do války s Berbrem se pouštět nechce.

Řepka: Je to zlo

Do ní se pustilo několik inciativ, které se pokusí očistit fotbal během jarních voleb do okresních a krajských svazů a poté i do „velké“ asociace. Nejviditelnější je společenství zvané Fevoluce, za nějž se vyjádřil Rudolf Řepka: „Roman Berbr byl vždy čisté zlo.“ Bývalý generální sekretář kvůli Berbrovi ostatně odešel ze svazu.

Náčelník, Taťka, jak ho nazývali jeho věrní, povětšinou rozhodčí či prohnilí bafuňáři. Či Lord Voldemort, tak si ho zafixovala část hnutí, která si přeje změnu, posun k čistšímu sportu.

Fevoluce i další spolky zatím bojovali proti Berbrově armádě – ale bez Náčelníka. Uvidí se, zda se po návratu na svobodu šéf zapojí.

Jisté to není, poslední tři měsíce mohl komunikovat pouze se svým právním zástupcem. Navíc vazba není procházka růžovým sadem. Vždyť i další obviněný Roman Rogoz, jehož Berbr láskyplně oslovoval Synku, je na tom, podle advokáta Oldřicha Chudoby, po „psychické stránce věci hodně špatně“.

Není divu. Ve vazbě jsou menší cely, „spolubydlící“ si nevybíráte, nátlak od vyšetřujících je značný. Berbrovi je už šestašedesát let, navíc za mřížemi si prošil nepříjemným covidem.

Jeho primárním zájmem bude, aby nebyl odsouzen nepodmíněně. Pokud se obvinění nerozšíří, má slušnou naději na podmínku, byť mu hrozí až šestileté vězení. Berbr je (zatím) bezúhonný, způsobená škoda 850 tisíc za defraudaci není příliš vysoká a Berbr dozajista najde prostředky, aby uhradil případné pokuty.

To vše je otázka dlouhých měsíců, boj o vliv ve fotbale ale proběhne na jaře. Zapojí se do něj?

Jedno je jisté: Pokud ano, nebude to z jakékoli funkce. Všech svých postů se totiž během vazby vzdal, zůstal už jen řadovým členem asociace, byť ještě nemá zaplacený roční příspěvek.

Každopádně mu zůstalo několik věrných, kteří ho nehodili přes palubu. Namátkou členové výkonného výboru asociace Miroslav Liba, Michal Blaschke a Rostislav Votík či nynější šéf řídící komise pro Čechy Martin Drobný, stejně jako Berbr Plzeňák. Bude zajímavé sledovat, kdo z nich (a jestli vůbec někdo) se k Náčelníkovi znovu přimkne.

Co velké kluby?

Otazníkem je také vztah s ligovými kluby. Ty, až na výjimky, jako jsou Teplice, Opava, Bohemians, mlčí, Berbra nesoudí. Zřejmě se obávají, zda policie neobjeví v odposleších zmínky o jejich chování. Proto hrají mrtvé brouky.

Naopak pokračovat nebude sňatek z rozumu s nynějším předsedou asociace Martinem Malíkem. Tohov prosinci 2017 Berbr svým vlivem postrčil do křesla pro bosse, sám ho pak řídil z druhé vlny. Malík se po Berbrově zatčení vyjádřil jasně: „Je vinen.“

Až příští týdny ukáží, zda to nechá Berbr jen tak. Stáhne se, nebo půjde do akce?