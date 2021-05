Zatím veřejně vyhlásili zájem stát v čele tři pánové. Vedle Šmicera jsou tu další těžké váhy. Bývalý reprezentant a záložník Manchesteru United Karel Poborský, samozřejmě Šmicerův spoluhráč ze Slavie i národního mužstva. Trojici doplňuje (ale pozor, ne jako outsider) Petr Fousek, muž považovaný za nejzdatnějšího českého fotbalového diplomata, který má konexe ve světové i evropské federaci.

Šance kandidátů

Posledně jmenovaný jde do hry asi nejpřímějším stylem. Na své oponenty má jasný názor. „Byl to fantastický hráč, osobnost, ale jsem přesvědčený, že fotbal mají řídit profesionální funkcionáři,“ řekl o Poborském. V tu chvíli ještě nebylo jasné, že se do boje přihlásí také Šmicer. Tato slova však lze aplikovat i na něj.

Kdo z nich má největší šanci uspět? To lze v tuto chvíli rozklíčovat jen do jisté míry. Po valných hromadách okresních svazů se nyní volí do krajských svazů, z nichž také vzejdou mocní volitelé.

Jedna věc je však zřejmá. Fousek má velkou podporu na Moravě, která za ním stála už před čtyřmi lety, kdy kandidoval proti stávajícímu předsedovi Martinu Malíkovi. Podle informací Deníku se na tom nic nezmění.

Kandidáti na předsedu FAČRZdroj: Deník

V Čechách je to zatím nečitelné, i když spolek Fevoluce, jehož hlavní tváří je právě Šmicer, sklízí poměrně dost úspěchů ve volbách nižšího stupně.

Připomeňme, že asociace je rozdělena na dvě komory, na českou a moravskou. Aby byl předseda zvolen v prvním kole, musí získat nadpoloviční většinu hlasů v obou. Ve druhém kole jsou pravidla stejná, postupují do něj dva nejúspěšnější kandidáti. Ve třetím uspěje ten, kdo získá alespoň 35 procent hlasů v každé a zároveň bude mít více hlasů než jeho soupeř.

Jedno je jisté: všichni tři jsou mírně rozdílní.

Šmicer je nejradikálnější. Fevoluce totiž pomáhá přeměnit hnutí, které spadlo do bahna pod dlouholetým tlakem exmístopředsedy asociace Romana Berbra. Jeho podzimní zatčení a pozdější odchod z fotbalu rozjelo změny, za nimiž velmi výrazně stojí právě Fevoluce.

Poborský, jenž je nyní garantem mládežnických regionálních akademií, je brán za pokračovatele současného stavu. Dokonce měl původně kandidovat na místopředsedu v tandemu se současným šéfem Malíkem. Na asociaci by nedělal velké změny, podpořil by i hojně kritizovaného generálního sekretáře Jana Paulyho.

Fousek zatím úplně neodkryl karty, nechce mluvit o tom, kdo za ním stojí. Moravský vliv je patrný, uvidí se, jakým směrem se vydají velké kluby – především Slavia se Spartou. Slavia včera dala najevo, že si vybere mezi Šmicerem a Fouskem, kteří by znamenali větší proměnu poměrů než Poborský.

Š + F spolu?

„Přestože se v některých pohledech lišíme, tak jsme určitě oba kandidáti, kteří chtějí reformovat český fotbal, což je na celé věci to nejdůležitější,“ řekl Fousek na Šmicerovu adresu.

Jeho výrok se dál přečíst i tak, že nakonec půjdou do boje spolu, což se ostatně dlouho očekávalo. Fousek jako aspirant na předsedu, Šmicer na místopředsedu. „Podám kandidaturu i na toto místo,“ potvrdil druhý z nich. Naopak Fousek to odmítá, má jen nejvyšší ambice.

Naplní je?

Valná hromada fotbalové asociace by měla nového předsedu zvolit 3. června. Kdo bude mít hlas? 32 delegátů za kluby hrající FORTUNA:LIGU a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU, 18 delegátů z týmů hrajících ČFL, 16 delegátů z týmů hrajících MSFL, 35 delegátů z týmů hrajících divizi (21 z Čech, 14 z Moravy), dále 76 delegátů z okresních fotbalových svazů, 14 delegátů z krajských fotbalových svazů a 11 delegátů z Pražského fotbalového svazu.