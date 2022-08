Po druhém postupu přišly zdravotní lapálie a Reichl odešel na hostování do pražské Dukly. Až v létě si ho trenér Koubek stáhl zpět do Hradce. Zkušený gólman prožil povedenou přípravu a na začátku sezony je jasnou jedničkou Votroků. V prvním kole vychytal Slavii, pak přišly dvě prohry, ale Reichl Hradec držel a svoji formu potvrdil i v pondělní dohrávce v Ďolíčku, kde Východočeši porazili Bohemku (2:1). Na důležité body se pokusí navázat v neděli od 16 hodin v mladoboleslavském azylu proti trápící se Olomouci.

FORTUNA:LIGA – 5. kolo: FC Hradec Králové (8. místo, 6 bodů, 4:4) – Sigma Olomouc (12. místo, 3 b., 4:6) Neděle 16:00, Lokotrans aréna, Mladá Boleslav.

Odchovance Sigmy si však prestižnost zápasu nepřipouští. „Nejsem ten typ, který by tohle nějak řešil. Každý zápas beru stejně,“ říká.

Máte za sebou čtyři odehrané zápasy, ve kterých jste získali, vzhledem ke kvalitě soupeřů, hodně solidních šest bodů, jak začátek sezony hodnotíte?

Je to pro nás super, když pomyslíme, proti komu jsme nastoupili. Na druhou stranu nás může trošku mrzet, že jsme jich nezískali přece jen o něco více. Dvě utkání jsme dohrávali v oslabení, přesto jsme hráli velice solidně a po nějakém tom bodu jsme sahali. Na kdyby se však nehraje.

Hned při svém návratu do hradecké branky jste vychytal nulu proti Slavii, jak moc to psychicky pomohlo na začátku sezony?

Já jsem typ člověka, který se připravuje pořád stejně, ať už chytám, nebo ne. Do samotné přípravy před začátkem sezony jsem šel s tím, že jsem byl připraven na jakoukoliv roli. Věděl jsem, že ať budu trojka, dvojka či jednička, tak budu pracovat naprosto totožně. Výhra nad Slavií je skvělá, ale já se dozadu nerad koukám. Už mám před sebou další zápas.

Ve všech odehraných duelech jste byl jednička. Cítíte od trenéra důvěru?

Že nastoupím k prvnímu zápasu sezony, jsem se dozvěděl dva tři dny předem. Ale jak jsem říkal, já jsem připravený na jakoukoliv roli v týmu. Uvidíme, jak to bude dál.

Cítíte vy osobně nejlepší formu v kariéře?

Nevnímám to tak. Odchytám utkání a už se k němu moc nevracím, hned se koukám dopředu a v hlavě prostě jedu zápas od zápasu. Snad se bude dařit i nadále, ale jde mi hlavně o to, aby bodoval celý tým.

Loni jste byl na hostování v druholigové Dukle Praha, jak se na to zpětně díváte?

Určitě mi to dalo hodně. Zase jsem poznal, jak se fotbal dělá jinde. Nové zázemí, tréninky, návyky. Byl jsem rád za každou odchytanou minutu. Každá taková zkušenost je pro fotbalistu rozhodně dobrá a já jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet.

V pondělní dohrávce jste v Ďolíčku porazili Bohemians, jak těžký duel to byl?

Je pravda, že na jejich hřišti je těžké hrát. Stadion i diváci jsou specifičtí. Utkání to bylo nesmírně náročné. Jsem však rád, že jsme ho dokázali zvládnout a získali jsme tři body, protože jsme je potřebovali.

Klíčové bylo přežít začátek druhé půle, kdy vás domácí zatlačili, že?

Souhlasím. Bylo důležité, že jsme v prvním poločase odskočili do dvoubrankového vedení. Soupeř sice snížil a jak říkáte, tak nás na začátku druhého poločasu zatlačil. My jsme to však dokázali ustát a myslím, že jsme pak byli i lepší.

Vy jste inkasoval pouze z pokutového kopu, na který jste si sáhl. Kolik chybělo?

Kousek. My se před každým zápasem s trenérem Poštulkou díváme na střelce a studujeme, kdo by mohl kopat. Je pravda, že Puškáče jsme měli skvěle načteného. Dopředu jsem věděl, kam skočím. Bohužel jsem pokutový kop trošku přeletěl a nevyrazil jsem ho do bezpečí. Tohle bych měl nejspíš chytat, když jsem tam takhle dobře šel.

Po těžkém úvodu mají tři body z Ďolíčku cenu zlata, souhlasíte?

Je to opravdu nepříjemný soupeř, ale pokud chceme bodovat v každém utkání, tak se na protivníka dívat nemůžeme. Do každého zápasu jdeme naplno a až čas ukáže, na co to bude stačit.

Teď vás čeká Olomouc, kde jste fotbalově vyrostl, speciální zápas?

V Olomouci jsem strávil téměř všechny svoje fotbalová léta. Na zápas se připravuji jako na každý jiný. Nastuduji si ho a že bych byl nějak přemotivovaný, to nehrozí. Mám tam kamarády, se kterými jsem pořád v kontaktu, ale nějak to nehrotím.

Takže nejste ten typ člověka, který před duelem proti mateřskému klubu spoluhráče hecuje a vypisuje odměny?

To opravdu nejsem (směje se). My v kabině máme vypsané, že když se vyhraje, tak bývalý hráč soupeřova klubu donese malé občerstvení do šatny.

Olomouc na začátku sezony porazila Baník, od té doby zapsala tři prohry, co říkáte na její aktuální formu.

Když mám čas, tak se na ligu podívám a většinou si zapnu Olomouc. Sice poslední tři zápasy prohráli, ale měli těžké soupeře. My se podíváme na video a pan trenér Koubek nás určitě skvěle nachystá.

Jejich největší přednost?

Hodně presují, což nevoní žádnému soupeři. Pan Jílek na to hodně apeluje. Také se snaží hrát hodně kombinačně.

Spekuluje se o odchodu kapitána Adama Vlkanovy, jak citelný zásah do mužstva by to podle vás byl?

Dokud to není hotové, tak to nijak neřešíme. Samozřejmě, Adam je náš klíčový hráč, což všichni ví. Chyběl by hodně, ale to tak ve fotbale bývá, když je někdo dobrý a má formu, tak odchází do lepšího klubu. Já bych mu to přál, ale zatím je tady.

Co jste říkal na postup Plzně do Ligy mistrů?

Popravdě jsem utkání neviděl, nicméně je to obrovský úspěch. Fandím v pohárech českým týmům. Je skvělé, že tam budou.