Karviná – Ligoví fotbalisté MFK Karviná začnou o víkendu v Liberci boj o co nejrychlejší záchranu v soutěži.

Karvinští naskakují do nové sezony. | Foto: Jaroslav Loskot

„Takové nervy jako koncem května v Jihlavě už nechceme zažít,“ poznamenal v narážce na karvinské udržení „last minute“ Marek Janečka, po odchodu Pavla Eismanna nový kapitán mužstva.

Do této funkce si jej vybral nový trenér Roman Nádvorník. „Markovy přednosti jej předurčují k tomu, aby dělal mužstvu kapitána. Jde ostatním příkladem,“ dodal.

V Karviné se bude chtít prezentovat ofenzivním fotbalem, který se snažil praktikovat ve všech týmech, které trénoval, a to včetně Příbrami a Žižkova.

„Karviná byla zvyklá na rozestavení 4-2-3-1. Pozměnili jsme to na 4-1-4-1. Nebyl to takový zásah, ale změna to je. V letní přípravě však bylo dost času na to, aby to hráči vstřebali,“ doplnil a pochvaloval si průběh přípravného období.

„Celou dobu nám vycházelo počasí a hlavně jsme se obešli bez vážnějšího zranění, takže většina kádru absolvovala kompletní program. Na soustředění v Polsku jsme navíc měli výborné podmínky,“ pochvaloval si Nádvorník.

To jen korespondovalo s tím, jaké podmínky jsou v klubu nastaveny obecně. „Jsou špičkové," uznal trenér MFK.

Sportovní manažer Lubomír Vlk zase s povděkem kvitoval 1600 prodaných permanentek. Toto číslo by mohlo do začátku prvního domácího utkání ještě vzrůst. „Cíle klubu jsou jasně dané – musíme hrát takovým způsobem, abychom se probojovali do skupiny, která nebude hrát o záchranu,“ má jasno Vlk.

„Přímo na hřišti bych si přál vidět od hráčů takové výkony, aby byl na domácích zápasech zase důvod k mexickým vlnám,“ doplnil.

Zdá se, že euforie z možnosti hrát týden co týden zápas nejvyšší české soutěže v Karviné nevyprchala, a to je jedině dobře.

Karvinští udrželi kádr pohromadě, včetně klíčového tria Budínský – Panák – Wágner. Platí to stále? „Minimálně do soboty určitě,“ pousmál se Vlk, ale už tímto mohl něco naznačit.

„Před sezonou jsme deklarovali, že odejde maximálně jeden z této trojice. Zatím neodešel nikdo. To by nám jako mužstvu mělo prospět. I tak bychom ještě rádi přivedli dvě posily do zálohy,“ dodal.

Trenér Nádvorník souhlasí. „Kádr se povedlo doplnit, ale posílení by mohlo být větší. Získat ještě dva hráče do záložní řady, pak bychom byli úplně spokojení,“ míní. K doplnění kádru dodal: „Stopera Pirocha jsme získali za Hoška, do zálohy přišel vytvořit konkurenci Suchan, za Eismanna jsme zase získali Tusjaka.“

Pozitivní podle něj byla forma Venezuelana Ramireze, který dal v přípravě tři góly. „Eric byl náš nejlepší střelec v přípravě, ale musí dál pokračovat v tom, aby si vydobyl pevnější místo v sestavě,“ podotkl trenér.

Příchody: Luboš Tusjak (Vlašim), Jiří Piroch, Jan Suchan (oba hostování Plzeň), Erik Puchel (návrat z hostování Č. Budějovice), Martin Pastornický (návrat z hostování Inter Bratislava), Pavel Moskál, David Egri, Daniel Řapek a Oliver Putyera (všichni juniorka)



Odchody: Jan Hošek (Teplice), Pavel Eismann, Peter Štepanovský (oba Brno), Radek Voltr, Patrik Le Giang, Jan Štěrba, Martin Krnáč, Peter Šulek (všichni konec hostování), Lukáš Duda (hostování Komárno)