Jak již bylo zmíněno, tak Karviná si svůj ortel podepsala už během sezony. Finální razítko za sestupem do Fortuna:Národní ligy dostala v minulém utkání na půdě Jablonce. Byť už sezonu letos nezachrání, tak hrát o dobré jméno a pro dobrý pocit je někdy daleko ošemetnější a svoje soupeře v následujících zápasech ještě potrápí.

FK Pardubice - MFK Karviná

Sobota 7. 5. od 16:00, Ďolíček

To pardubičtí fotbalisté mají před sebou náročnou práci. V nejbližších týdnech je čekají tři náročná utkání, zatím zůstává všechno otevřené a tlak na celý tým dále zůstává.

„Už jsme si v kabině říkali, že vlastně nevíme, jak Karviná zápas pojme. Její výhoda bude v tom, že mohou hrát bez nervů, mohou se proti nám jen vytáhnout a nemají co ztratit,“ říká pro klubový web Adam Lupač, který následně dodává: „O to to pro nás bude těžší, ale my se soustředíme na náš cíl, a to vyhnout se baráži, k čemuž bychom mohli vítězstvím udělat důležitý krok.“

Tyto dva celky se potkaly nedávno a nutno říct, že Pardubice z toho nevyšly příliš dobře, ba naopak. Karviná doma zvítězila rozdílem jedné branky. Nutno dodat, že hosté sice byli v zápase lepším mužstvem na hřišti, ale domácí hrozili především ze standardních situací, ze kterých dokázali vsítit i dvě rozhodující branky.

„Proti předchozímu zápasu musíme být tentokrát zodpovědnější při bránění standardních situací, v Karviné jsme dostali dva góly po rohových kopech,“ vrací se k minulému střetnutí pardubický záložník Adam Lupač a pokračuje: „Jsme připravení být v obranné hře důslední stejně, jako tomu bylo v zápase s Bohemkou.“

Díky dvěma vítězstvím v nadstavbové části to pro Pardubice vypadá natolik nadějně, že by se mohly vyhnout i baráži, která rozhodně není pro nikoho příjemná. „Máme nadstavbu dobře rozjetou, snad se nám podaří zdárně doplout do určeného cíle,“ věří talentovaný záložník Pardubic Adam Lupač. Ten se zároveň v minulém kole stal hráčem s nejvíce naběhanými kilometry.