„Pak je tam rege, masérna plus lehátko, kam chodí kluci na regenerační kalhoty. Dále bazének, který napouštíme teplou vodou, sauna a kádě se studenou vodou. O něco dál je prádelna. V dalších místnostech jsou kryo, laser a ultrazvuk, takže máme i nějaké léčebné přístroje a metody,“ vyjmenovává, co všechno tam najdete.

Zdroj: Petr Šatalík

Co se týká úklidu, každý se stará o svoje místo. „Navíc sem chodí uklízečka, takže nemusíme řešit nějaké malichernosti,“ podotýká. Když už by přece jenom k něčemu došlo, Vízek to ostatním pěkně sečte, neboť je týmovým pokladníkem.

Opravdový nepořádek pamatuje snad jen po postupu do nejvyšší soutěže. „Dva dny poté nás z klubu svolali, že jim bylo líto, aby to dělaly uklízečky, tak jsme si to po sobě museli uklidit. Bylo tam třeba rozlité šampaňské, dokonce i Savo. Vypadalo to tam všelijak, ale tak už to po postupu bývá,“ líčí hradecký gólman.

Zdroj: Petr Šatalík

Zpátky k zajímavosti v podobě šipek. „Ve větším jsme to rozjeli vloni, kdy jsme si koupili lepší terč a každý svoje šipky. Hrajeme proti sobě o pár korun, aby se o něco hrálo. Jedna hra je třeba o dvacku, ale je to pro nás takový relax. Někdy si takhle po tréninku půlhodinky nebo hodinku zaházíme,“ usmívá se srdcař Votroků.

A kdo že je v šipkách nejlepší? Světe div se, právě Vízek. Má snad doma terč a trénuje navíc? „To ne, ale když jsem byl malej, tak jsme to hráli doma hodně s bráchou. Teď už to doma nemám,“ prozrazuje.

Zdroj: Petr Šatalík

Nejen Patrik Vízek, ale všichni hradečtí fotbalisté se už moc těší do nových kabin. Dočkat by se měli za necelý rok, kdy má být slavnostně otevřen zbrusu nový, nablýskaný stadion.

„Už se těšíme do nového, až si to tam zařídíme podle sebe. Přece jen starý Malšák už něco pamatuje. Když venku v poslední době něco bourali, tak se nám otřásala celá kabina. Říkali jsme si, aby nám to tam nespadlo na hlavu,“ uzavírá brankář Votroků.

Regenerační místnost Votroků.Zdroj: Petr Šatalík