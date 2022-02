Premiéru si odbyl proti Hradci a teď na něj budou trenéři spoléhat v domácím utkání proti Slovácku, které vypukne v pět odpoledne. "Podle mého názoru jsou zranitelnější. Jedna se sice o krátkodobý výpadek, ale jeho výsledkový útlum, by mohl být naší výhodou," říká Hranáč pro Deník.

NIKDY NEZAPOMENE! Posila pro pardubickou defenzivu Robin Hranáč (vlevo) odehrál proti Hradci první celý ligový zápas. Zdroj: Radek Klier/FK Pardubice

Jak se to přihodilo, že jste se ocitl v Pardubicích?

Už na začátku sezony mě kontaktoval pan Shejbal a nabízel mi možnost hostování. Jenže jsem byl dohodnutý na podmínkách v Liptovském Mikuláši. Sice jsem neměl ještě na Slovensku podepsanou smlouvu, ale i tak jsem mu oznámil, že tam zůstanu. S tím závěrem, že po půl roce můžeme domluvit.

Plzeň je častým dodavatelem kmenových hráčů do Pardubic. Proč zrovna tam?

To už asi nemůže být náhoda (úsměv). Podle mě mají kluby mezi sebou dobré vztahy. Navíc trenér Krejčí dává hodně šancí mladým hráčům a v Plzni jich je dost.

Talentovaní kluci musí získat ostruhy

Na západě Čech jste nedostal příležitost. Proč si Plzeň pořizuje drahé hráče z venku, když má dost odchovanců?

Plzeň sází na hotové hráče, kteří už mají, něco v nejvyšší soutěži odehráno. Bojí se dát příležitost mladým klukům. Jako špičkový klub stále hraje pod tlakem. Usiluje o titul, o evropské poháry. Pro mladé hráče je to strašně těžké, na druhou stranu chápu i plzeňské vedení.

Přitom si vás vychovávali, hrál jste například juniorskou Ligu mistrů.

V Plzni je hodně talentovaných kluků. Oni potřebují, aby se kluci, kteří přejdou do chlapů, někde ohráli a pak si je případně stáhnou zpátky. K získávání ostruh slouží druhá liga. Vy jste ale zvolil slovenskou prvoligovou cestu. Z jakého důvodu?Usoudil jsem, že slovenská první liga má větší zvuk než druhá česká. Rozhodnutí absolutně nelituji, myslím si, že jsem se posunul v kariéře

A teď přišel další krok. Máte za sebou první zápas za Pardubice a první celý utkání v nejvyšší soutěži. Jak na něj budete vzpomínat?

Budu na něj vzpomínat dlouho, možná navždy. Přeci jenom na takový milník se nezapomíná. Vždyť se jednalo o první ostrý zápas v plné minutáži.

Navíc se jednalo derby s Hradcem, vy to ale asi tak neberete, nebo se pletu?

Atmosféru derby jsem nasál z ostatních spoluhráčů. Když jsem v nějakém klubu, tak se beru jako jeho součást a ne, že v něm jen hostuji.

Nebudeme plavat v moři plném žraloků. Budeme ležet na pláži," směje se Rezek

Jak jste byl spokojen se svým výkonem?

V rámci možností jsem byl spokojený. Hlavně proto, že jsme vzadu udrželi nulu. I v deseti. Za to jsem rád.

Utkání ovlivnila situace z 26. minuty. Jak jste viděl po rozehrání trestného kopu souboj vašeho kapitána Jeřábka s Leiblem ze hřiště?

Vůbec jsem se na to místo nedíval. Byl jsem připraven v šestnáctce realizovat standardku. Jak jsme dali gól, tak jsem začal slavit. V duchu jsem si myslel, jak nás nakopne. Po dvou minutách rozhodl VAR, že jsou pochybnosti. Říkal jsem si, co se mohlo stát, aby ho neuznali. No a rozhodčí nakonec a vzápětí vytáhl červenou pro Jeřába. Divil jsem se.

Už jste shlédl inkriminovaný moment ze záznamu?

Po zápase jsem se na to koukal a fakt nevím. V derby bych to neřešil červenou kartou.

Mně se VAR ještě nikdy nevyplatil

Jak je hráči, kterému ukradnou gól. Jak je těžké krotit emoce, které z radostných přejdou ve vztek?

Podle mě jsme takto vypjatý moment zvládli dobře. Ještě víc nás to semklo. Víc jsme běhali, snažili se odolávat tlaku soupeře. To se nám dařilo. Škoda, že jsme neproměnili nějakou šanci. Určitě jsme si jich vypracovali více než soupeř.

A co se tedy odehrává uvnitř hráče, když se šmahem změní nálada?

Jasně, člověk je zklamaný. Nicméně hráč, by měl být na takové situace připraven. Trenéři nás k tomu nabádají. Je to ale hodně individuální záležitost.

Je VAR na jednu stranu zabíječem a na tu druhou startovačem, ať už pozitivních či negativních emocí?

Abych řekl pravdu, tak mně se VAR ještě nikdy nevyplatil. Nejsem s tímto systémem moc spokojený. Na druhou stranu, když vidím některá rozhodnutí na hřišti, tak má asi přínos. Spravedlivé verdikty by měly ve fotbale být. Akorát se nesmí rozhodčí za VAR schovávat.

Příjemným zjištěním pro trenéry je skutečnost, že jste Hradec, který vyznává spíše silové pojetí, k ničemu ve vašem vápně nepustili?

Trenéři nás připravili na to, že na hrotu útoku bude operovat Vašulín, který má výškové, hmotnostní i rychlostní dispozice. Poradili jsme si sním dobře. Hradec se dostal k pár závarům, ale buď jsme měli štěstí, nebo jsme je ubránili a udrželi nulu.

Drahé hráče nebrat. Zavřel a spol. mají v hledáčku hlavně odchovance

Směrem dopředu, i vzhledem k početnímu oslabení to už taková hitparáda nebyla. Kromě Rezka a Cadu nikdo nic moc nevymyslel.

V deseti lidech útočit je hrozně těžké. Navíc si nemůžete dovolit otevřít obranu. Bojujete o sestup a myslíte na to, nedostat gól.

Rezek navíc bude proti Slovácku chybět a Cadu má spíše obranné úkoly. Koho probudíte?

Máme dost hráčů, kteří mohou na ofenzivních pozicích nastoupit. Nebudu říkat, kdo by tam měl být, to nechám na trenérech.

Vy zase nemůžete nastoupit proti Plzni. Nepovažujete za nesmyslné zákazy či dohody. Tak nejdříve vás nechtějí a pak z vás mají obavy?

Začínám si myslet, že už se jedná o takovou formalitu mezi kluby. Určitě to není, že by se mě v Plzni báli. Nicméně může se stát, že bych jim dál gól a oni by mohli ztratit tři body.

Takže se bojí?

(směje se)

Také můžeme překvapovat

Zpět ke Slovácku. S čím na ně vyrukujete, respektive co by mohlo platit?

Slovácko je podobné mužstvo jako Hradec. Na podzim měli fazonu, ale příprava a vstup do jara se jim výsledkově nepovedly. Podle mého názoru jsou zranitelnější.

Na podzim jste byl v Liptovském Mikuláši a vaši budoucí spoluhráči absolutně nezvládli úvod. Bude to ten recept, vydržet co nejdéle bez inkasované branky?

To platí pro každé utkání. Budeme se o to snažit. Chytnout začátek je nejdůležitější, pak se dá se stavem 0:0 líp pracovat.

Slovácko na podzim udivovalo fotbalovou veřejnost. Nyní ale žhavý aspirant na evropské poháry klopýtá. Co na to říkáte?

Jedna se o krátkodobý výpadek. Slovácko má fakt kvalitní kádr. V novinách jsem zahlédl, že se tam řeší nějaké spory, ale to jejich interní záležitost.

Dá se využít jeho útlumu, nebo je to dvojsečná zbraň ve smyslu, jednou už musí Slovácko zabrat?

Krejčího postřehy: Slovácko hraje hodně kolmý fotbal a má fyzicky vyspělé hráče

Těžko posoudit. Spíše bych se přikláněl k tomu, že by to mohla být naše výhoda.

Vaši konkurenti získávají body po hrstech. Už to není náhoda a zatím v každém kole. Jak se vám na to dívá a nepropadá člověk depce?

Samozřejmě tabulku vidím. Třeba to, že Teplice získaly na jaře plný počet bodů. My se ale musíme soustředit jen na sebe. Máme dva zápasy k dobru, také můžeme překvapovat.

Stačil by vám bod, nebo to už je málo: favorit – nefavorit?

Z každého zápasu chceme tři body.

Velkým tématem je současný terén v Ďolíčku. Jakou může být překážkou či výhodou v honbě za třemi body proti Slovácku?

Podle toho, jak budou vypadat sestavy. Na Slovensku jsem zažil ještě horší terény. Určitě se s tím popasujeme.