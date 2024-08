Pardubický lodivod vyslal od začátku do boje ve snaze dát zapomenout na tristní herní projev z domácího vystoupení proti Karviné nováčky Leipolda a čerstvě v týdnu příchozího Noslina. A ze začátku hostům všechno vycházelo tak skvěle, že tomu snad ani sami věřit nemohli.

Skóre otevřel Keckeisen, který se krásně položil do centrovaného míče a neomylně zavěsil za záda gólmana, z pohledu Jihočechů to však mělo jednu podstatnou závadu, mířil do vlastní sítě.

Pardubičtí pochopitelně takovým dárečkem nepohrdli a opanovali další minuty. A světe div se, prezentovali se na svoje poměry nebývalou produktivitou. Nejprve zaznamenal svůj druhý podzimní zásah po letním příchodu ze Slovácka Kalabiška a nástup snů v podání hostujících hráčů ještě vyšperkovala další gólová střela, tentokrát z Patrákovy kopačky.

Suma sumárum, 0:3 ve 23. minutě a pro Pardubice se zápas vyvíjel „sluníčkově“. Zato František Straka na lavičce domácích se asi nestačil divit, kam že to vlastně přišel, jeho s napětím očekávaná premiéra na lavičce Dynama se měnila ve fiasko.

Jenže fotbal, jak známo, má dva poločasy, a po změně stran Budějovice přece jen zabraly. Na podstatné zdramatizování vývoje to nestačilo, Budinského překonal pouze po necelé hodině hry Trummer, ale nemuselo zůstat pouze u toho, protože Pardubičtí vsadili ve druhé polovině ve snaze dotáhnout duel k tolik potřebné výhře na přílišnou pasivitu, která se jim mohla vymstít.

Nestalo se tak a vítězství je v kapse!

„Zápas rozhodla efektivita, v prvních třiadvaceti minutách jsme ze dvou střel dali tři góly. Především si cením koncentrovaného nástupu do utkání. Víme, že když dva týmy čekají na první výhru v sezoně, je to těžké. Věděli jsme, že nový trenér Českých Budějovic vsadí na organizovanou hru. Ale snažili jsme se spíš soustředit sami na sebe a na vlastní výkon. Nejsem spokojený s úvodem druhé části, tam jsme byli chaotičtí. Ne že bychom to ve druhé půli podcenili, ale soupeř neměl co ztratit, vstřelil gól a pak se chytili i diváci,“ řekl pardubický kouč Jiří Saňák.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – PARDUBICE 1:3 (0:3)