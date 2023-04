ROZHOVOR/Muž v ústraní. Přitom klubová persona. Ač se o tom nikdy nahlas nemluví, je to on, kdo stojí za povedenými přestupy či hostováními, kterými je FK Pardubice proslulý. Sportovní manažer mužstev dospělých má výhodu v tom, že již osm let patří také do realizačního týmu reprezentační dvacítky. Stejně jako na klubové úrovni má na starosti brankáře. Všichni vládci laviček berou na vědomí, když Martin Shejbal (49 let) řekne, kdo bude chytat. Jako jeden z asistentů trenéra Kováče se mimo jiné zamýšlí nad tím, jak uspět v Brně.

Martin Shejbal v současnosti koučuje především Florina Nitu, který předvádí v Pardubicích výborné výkony. | Foto: Radek Klier

Pardubičtí fotbalisté se vrátili na poslední místo. V neděli mají ideální možnost, když ne odrazit se ode dna, tak „alespoň“ namočit do sestupových vod další tým.

„V Brně zahájíme takovou tu jízdu smrti. Do konce sezony, ať bude jakkoliv dlouhá, si už nemůžeme dovolit žádné klopýtnutí. Takže tam jedeme zvítězit. Jestli získáme bod, bude to neprohra. Už pro nás neexistuje: Když prohrajeme, zkusíme si vzít body příště zpět,“ říká Shejbal v rozhovoru pro Deník.

FORTUNA:LIGA – 26. kolo

FC Zbrojovka Brno (13. místo, 27 b., 36:50) - FK Pardubice (16. místo, 22 b., 23:52).

Neděle 16:00

Vyhráli jste pouze jednou za posledních šest kol. Některé týmy se vám vzdálily. Začíná narůstat nervozita?

Moc dobře jsme věděli, co nás po zimní přestávce čeká. Přežili jsme nějakou klinickou smrt, protože jsme nechtěli zůstat na konci tabulky odtržení. Tušili jsme, že zůstaneme ve skupině o udržení. Po reprezentační pauze přišly dvě prohry za sebou. V Jablonci smolná, doma proti Spartě naprosto zasloužená. Je potřeba vrátit se na začátek jara, kde jsme byli možná malinko více koncentrovaní a připravení. Teď jsme smířeni s tím, že budeme muset do posledního kola bojovat na krev. V tuto chvíli je nám prakticky jedno, jestli se vyhneme baráži úplně, nebo budeme hrát o udržení s někým ze druhé ligy. Naším prvořadým cílem je zabránit přímému sestupu. Každopádně ten tlak na hlavy hráčů je obrovský. Jenže, co jsme si na podzim nadrobili, si na teď musíme vyžrat.

V neděli vám začíná, slovy vašeho trenéra Kováče, play off. S čím do Brna jedete?

Své cíle neměníme. I se Spartou jsme chtěli vyhrát. V Brně zahájíme takovou tu jízdu smrti. Do konce sezony, ať bude jakkoliv dlouhá, si už nemůžeme dovolit žádné klopýtnutí. Takže tam jedeme zvítězit. Jestli získáme bod, bude to neprohra. Už pro nás neexistuje: Když prohrajeme, zkusíme si vzít body příště zpět.

Hašek nemá kouzelný proutek

Jak výhry pod Špilberkem dosáhnout?

Za mě jsme se obrovsky zvedli v defenzivě. Naše obranná čtyřka hraje celkem slušně. Organizovaně, máme nějakou tvář. Trenér Kováč dal naší hře trochu řád a systém. Co nás ale opravdu trápí, je fakt, že nemáme typického střelce. Jako právě Brno v podobě Řezníčka. Takže musíme být agresivnější, chodit do vápna ve více lidech a být hladovější v šestnáctce soupeře.

Může mít váš tým před utkáním zvýšené sebevědomí na základě toho, že na jaře zvládáte zápasy se stejně ohroženými týmy?

Nevím jestli zvýšené, ale rozhodně necestujeme do Brna s hlavami dole. V týdnu jsme si rozebrali utkání se Spartou. Jasně, hráli jsme s týmem, který je momentálně v laufu, ale spousta věcí se nám nepovedla.

Brno na rozdíl od Pardubic na jaře tápe. Sledujete jeho výkony a co jim říkáte?

Pochopitelně sleduji jeho výkony. Nebudu úplně prozrazovat, co máme v hlavách. Je mi jasné, že Brno k těm úspěšným výsledkům, které měli, táhla trojice Berkovec – Ševčík – Řezníček. Ostatní kluci jsou jsou pracanti, kteří na ně dělají. Řezníčka se Ševčíkem musíme eliminovat více než na podzim, kdy zápas rozhodli (1:3 a Řezníček všechny góly). Víme, kde má soupeř slabiny. Nicméně teď tam přišel nový trenér, který bude chtít jejich výkony zvednout. Jak Martina Haška znám, tak nejdříve zapracuje na defenzivě. Samozřejmě ale nemá kouzelný proutek, aby ten mančaft hned proměnil.

Nejlepší kauf v dějinách klubu. Dar z nebes Nita táhne Pardubice za záchranou

Už jste to několikrát zmínil. Největší hrozbou pro soupeře je Řezníček. Jak na něj a dá se vůbec zastavit?

Těžce. Já jsem proti němu ještě chytal. Pro mě nepochopitelně se neprosadil ve svém předchozím angažmá v Teplicích. S trenérem Krejčím jsme si vždycky říkali, že je to takový parchant, který má obrovský čich na góly se skvělým výběrem místa. On si ten gól najde, když si počká na příhodnou situaci. Celý zápas ho můžete hlídat a on vám tam vlítne a dá gól. Navíc v Brně dostává velkou podporu od Ševčíka, který zase má cit pro přihrávku. Určitě ale je k uhlídání. Máme dobré a rychlé stopery. Řezňa je velice zkušený, kdybychom se však báli, že ho neuhlídáme, tak bychom ani nemohli do utkání jít.

Hodně hraje na hranici ofsajdového postavení s filozofií buď asistent zvedne praporek, nebo ne. Zkusíte vytáhnou obranu?

Nějaké záměry máme, ale rozhodně nemíním prozrazovat jaké. Na zápas se poctivě chystáme včetně těchto věcí.

Vedení Zbrojovky zrovna před zápasem s FK Pardubice vyměnilo trenéry. Je to pro první tým, který nastoupí proti novému „koštěti“ těžší?

Není to úplně pravidlem, ale bývá to tak. Hráči, kteří v tu chvíli nevědí, co mají od nového trenéra čekat a chtějí se předvést v tom nejlepším světle, jsou koncentrovanější. Jsou namotivovanější. Na druhou stranu nedávno jsme hostili Teplice, které kolo před tím vyměnily trenéra a vyhráli jsme. Bylo ale na nich vidět, že byly konsolidovanější. Vzadu hrály zabezpečeněji a vůbec nepředvedly špatný výkon. Brno teď musí zastavit neúspěšnou sérii, takže budou pod tlakem. My si však říkáme, že to bude o nás a ne o novém trenérovi soupeře.

Martin ShejbalZdroj: Radek Klier

S trenéry nacházím soulad

Co říkáte na angažování Martina Haška na brněnskou lavičku?

Bylo to pro mě docela překvapení. Martin teď působil více jako expert v televizním studiu. Nevidím do brněnské kuchyně. Výsledky však neměli příznivé. Přesto jsem si myslel, že trenér Dostálek jako brněnský patriot bude mít ještě důvěru a vedení ho podrží.

Martina Haška znáte moc dobře. Nejdříve jako spoluhráče z VCHZ Pardubice. Jaký to byl fotbalista?

Martin je o tři roky starší, ale vnímal jsem ho dobře. Byl to velice poctivý hráč. Každý trenér by ho chtěl mít. On byl takový vysavač. Všechno oběhal, operoval na obrovském prostoru. Tím, že má fyzickou kondici vrozenou a geneticky tak danou, byl to poctivý pracant. To se sním táhlo až do Sparty, kde přesně zapadl do systému trenéru Hřebíkovi. Jeho fyzicky náročné pojetí fotbalu zvládal.

Setkal jste se s ním také jako s trenérem, když v roce 2014 přišel do FK Pardubice. Jaký byl?

Jako trenér je také určitě velmi pracovitý. Tenkrát se jednalo o turbulentní období v našem klubu. Ta změna přišla nečekaně. Chtěli jsme nastartovat nějaký nový záměr. Týmu to mělo ulehčit v tom, že s Haškem ze Sparty přišlo šest hráčů. Nicméně se jednalo o kluky, kteří hráli prvním rokem seniorský fotbal. V Pardubicích moc dobře víme jaké to je s přechodem do dospělých. Tady nám z mládeže přecházejí furt. Tím, že to bylo narychlo a tlačené, se to nepovedlo. Dnes už vyspěli a dokážu si představit, že bychom je tady měli. V té době nebyli lepší než naši dorostenci, přesto museli hrát. A to byl největší kámen úrazu. Navíc se to nepotkalo s výsledky, takže došlo k brzkému rozloučení s trenérem Haškem. Tím skončila plánovaná fúze se Spartou.

Jestli jsme se Sparty tak strašně báli, ptá se sám sebe trenér Kováč

V pardubickém klubu zastáváte post trenéra brankářů. Jaké jsou vaše pravomoci v realizačním týmu áčka? Určujete, kdo půjde chytat?

Historicky jsem byl trenérem brankářů a také asistentem trenéra. Svého času jediným. Nedokázal bych přijmout roli trenéra brankářů, který sedí na lavičce a jenom si vyslechne kritiku, když gólman špatně vyběhne. Tím, že pracuji ještě jako sportovní manažer, jsou ty funkce propojené. Jak Jirka Krejčí tak Radek Kováč na mě dali s tím, že poslední slovo má hlavní trenér. Nikdy se jsem se nesetkal s tím, že bychom našli mezi sebou nesoulad. Nestalo se mi, abych někoho určil a trenér to chtěl jinak.

Před Brnem máte situaci ulehčenou s tím, že mezi tři tyče může zpátky Nita. Před Spartou už to byl větší oříšek. Proč jste ukázal na Budinského?

Protože tady Buďa předvádí velmi dobré výkony v béčku. Dvakrát šel do brány a dvakrát tým opravdu podržel. Oba zápasy jsem viděl a formu v nich prokázal. Navíc on měl nastoupit v prvním jarním utkání v Liberci. Ještě než dorazil Florin Nita. Takže jsem mu to v uvozovkách trochu dlužil. On si to svoji výkonností a tím jak na jaře pracuje, potvrdil. Ne, že by Marky (Markovič) pracoval méně, ale rozhodli jsme se na základě toho, že je Buďa zkušený a nepodělá se z toho.

Jak jste byl spokojený s jeho výkonem?

Podal spolehlivý výkon a určitě nejde prohra na jeho vrub. Na to, jak dlouho nestál v bráně v tak složitém utkání, předvedl solidní výkon.

Pojď nám pomoct a my pomůžeme tobě

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že byste mohl mít nového svěřence v podobě Nity?

(úsměv) Radek Kováč to pronesl v jakési nadsázce. Zeptal se mě: Šejbo, co bys říkal tomu, kdybychom přivedli Florina Nitu? Nastínil jsem mu nějaké podmínky za klub a kdyby se splnily, tak že ho bereme všemi deseti. No a během týdne se jeho hostování upeklo. Neskutečné. Za mě to bylo obrovské překvapení pro celou fotbalovou veřejnost. Martin ShejbalZdroj: Radek Klier

Je příchod Nity do Pardubic natrvalo v rovině sci fi, nebo může nabrat reálné obrysy?

Ve fotbale není nic sci fi (mrkne). Před půlrokem bychom řekli, že je nemyslitelné, aby k nám vůbec přišel na hostování. Náš fokus a cíl je zachránit se. Pak uvidíme.

Kromě trenéra gólmanů vykonáváte funkci sportovního manažera u dospělých týmů. Co máte na starost?

Náplň mojí práce je bohatá a hodně propletená s prací sportovního ředitele klubu Víti Zavřela. V první řadě se musím postarat o brankáře v A týmu. Pak spolu řešíme stabilizaci klubu, hráčské příchody i odchody. Tím, že jsem také trenérem u reprezentační dvacítky, mám možnost sledovat hráče, kteří jsou velmi dobří. V současnosti tam máme hráče, kteří jsou prvoligoví, což v minulosti nebývalo. Takže už rozjíždím skauting a mapování situace pro další sezonu. V klubu společně s generálním sekretářem Lukášem Ouředníkem plánujeme přípravné zápasy. Nebudu vyjmenovávat, co všechno dělám. Když to shrnu, tak od odjezdu týmu na zápas až po shánění nových hráčů.

Jste muž trochu v ústraní. Přitom máte na svědomí příchody hodně zajímavých hráčů. Koho byste vyzdvihl?

Shodou okolností jsem se nedávno díval do počítače, protože si všechny nepamatuju. Bude to k pětatřiceti hráčům, co jsem dokázal přivést. První kdo mi vytane na mysli, je Cadu. Přišel díky mému kolegovi z Německa. Byl to takový pokus a nakonec se z něj vyklubal příchod výborného hráče. Pak jsme s ním dokázali udělat výborný transfer. Nebo Míša Hlavatý, které ho jsem lámal do Pardubic dva tři roky. Povedlo se to až napotřetí. Objevili se u nás kluci, kteří prošli reprezentační dvacítkou. Ať to byl Surzyn, Jany (Janošek), které ho jsem k nám také dlouho přemlouval nebo Ladra. Ten teď patří neodmyslitelně do základu Mladé Boleslavi.

Sparta se dozvěděla, že může vylétnout do čela. A vylétla, domácí odpor nekladli

Otevřelo vám dveře k těmto fotbalistům právě působení u mládežnické reprezentace a jak jste se tam ocitl?

Ano a vděčím za to trenéru Martinu Svědíkovi, který mě oslovil ihned, jak dostal nabídku. Nakonec se tam moc neohřál a vrátil se do klubové sféry. Mládežnická reprezentace nebyla nic pro něj. Jedná se spíše o manažerskou práci, on potřebuje denní kontakt s hráči. Já jsem po prvotním rozkoukání zjistil, že kluci mají kvalitu, ale ještě to nejsou hotoví fotbalisti. Kluci s vysokým herním potenciálem, kteří jsou ve svých klubech trochu opomíjení. Důležité bylo přivést do Pardubic hráče, který byl lepší než ti domácí. Abychom si nebrzdili vlastní mládež. Myslím si, že se vždy povedlo přivést někoho, kdo pomohl našemu týmu a zároveň si udělal u nás jméno. Ostatně každému koho lanařím říkám: Pojď pomoct Pardubicím a Pardubice pomůžou tobě. Hráčská kariéra stojí na výsledcích a úspěších.

Co je pro vzájemný vztah nejdůležitější?

Jak jsem komunikativní typ, tak jsem si dva tři kluky vytipoval a oni mi věřili. Důvěra je velmi důležitá. Hráči, kteří u nás působili a vy se jich zeptáte, jaké mají zkušenosti se Shejbalem a Pardubicemi, tak vám odpoví, že se tam jednalo přímo. Nikdy jsem nikomu nesliboval to, co bych nemohl splnit. Na rovinu jsem jim oznámil, co od nich očekáváme. Nikdy jsme si nelhali. Spousta hráčů sem přicházela na základě toho, že už měli konfrontaci s ostatními kolegy, kteří jim řekli, jak to v Pardubicích chodí. Dnes jsem ve dvacítce osmým rokem. Zažil jsem dva předsedy, čtyři trenéry. Před příchodem nového už si balím kufry a on si mě vždy nechá. Samozřejmě mě to těší, naplňuje a baví. Kromě toho, že se dostanu mezi fotbalové talenty, dostanu se i mezi trenéry. No a ty kontakty, které tam člověk získá, se hodí pro práci v Pardubicích.

Jste pravověrný Pardubák. Jak se vám zamlouvá domácí prostředí a atmosféra ve CFIG Areně při prvoligových zápasech?

Jsem nadšený. Může zaznít spousta kritiky a nedostatků na adresu nového stadionu. Někdy oprávněně, někdy ne. Říkám jediné: Je to náš stadion a už nám ho nezbourají. Tím, že znám naše majitele, tak věřím, že do několika let se to dotáhne. Musím povědět, že opravdovost toho domácího prostředí byla vidět v zápasech se Zlínem a Teplicemi, kdy jsme potřebovali nutně vyhrát. Vždycky jsme byli jiní a dokud to tak zůstane, tak můžeme slavit nějaký úspěch. Jestliže se však budeme chtít uniformovat a někomu se chtít přibližovat, tak to bude naše zkáza. Byl jsem svědkem děkovačky našich hráčů po utkání s Teplicemi, kdy obcházeli celý stadion a lidi jim tleskali. To se vidí málokde…