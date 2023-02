Čtyřiadvacetiletý rodák z Brna, který poprvé nazul kopačky v Rajhradu, vévodí střelecké tabulce Pardubic. Síť za zády soupeřových brankářů napnul již pětkrát. Vždy pod „novým“ kormidelníkem. „Za trenéra Krejčího jsem se měl pohybovat spíše na nižší pozici. Měl jsem za úkol více tvořit a být furt na balonu. Trenér Kováč mě posunul výše s úkolem, ať si držím prostory spíše uprostřed s tím, že nemusím mít každý balon. Ať jsem trpělivý a když se míče zmocním, tak mám být hlavně nebezpečný pro bránu soupeře. Teď se mi střelecky daří a jsem za to hrozně rád,“ říká Janošek v rozhovoru pro Deník.

FORTUNA:LIGA – 21. kolo

SK Sigma Olomouc (5. místo, 28 bodů, 30:23) – FK Pardubice (16., 17 bodů, 17:43)

Neděle 15:00, Andrův stadion

V nejkratším možném termínu jste smazali šestibodové manko. Jaká to je vzpruha?

Určitě obrovská. Konečně jsme se dotáhli na ostatní. Pracovali jsme na tom celou přípravu. Přenesli jsme si výkonnost do zápasů a už po čtyřech kolech začínáme, byť z posledního místa, prakticky od nuly. Nesmíme usnout na vavřínech a šlapat dál. Ještě není zdaleka konec. Každopádně na tabulku už je příjemnější pohled.

Když nic jiného, tak jste (si) dokázali, že jste psychicky velmi odolný tým. Nemůže se tento faktor v záchranářských bojích ještě hodit?

Souhlasím s tím, že pokud se nějaká podobná situace vyvrbí, já tedy doufám že už ne, tak bychom mohli mít plus, že se s tím umíme vypořádat. Navíc si myslím, že jsme dostali ostatní týmy pod tlak. Momentálně je psychická výhoda na naší straně. S mentální stránkou pracujeme v kabině, trenéři nás nabádají, ať si věříme. V tom smyslu, že nám to může v zápase jenom pomoct.

Dominik Janošek na hřišti svého bývalého zaměstnavatele z Plzně.Zdroj: Ladislav Nussbauer

Myšlenky na úprk z posledního fleku

Projevuje se na pardubickém případu fakt, že je lepší manko dotahovat, než se tabulkou propadat?

To si úplně nemyslím. Lepší by pochopitelně bylo, kdyby doháněl někdo nás. Teď jsme ale konečně stejně, takže budeme usilovat o to, abychom už konečně za sebou někoho zanechali.

Zatímco v předchozích dvou kolech jste potřebovali životně vyhrát, v Olomouci už nemusíte. Berete z utkání bod?

Furt jsme poslední, takže musíme cílit na vítězství. Pro toto kolo cítíme velkou šanci. Zlín hraje doma se Spartou, a nějak tušíme, že by mohl klopýtnout. V Olomouci tak chceme bodovat, nejlépe na plný počet.

Jak byste charakterizoval mužstvo soupeře?

Olomoucký styl se mi líbí. Chtějí hodně hrát fotbal, což by nám mohlo vyhovovat. Rozhodně více než, když jsme museli dobývat. Jako naposledy proti Zlínu.

Řízný pardubický bek Chlumecký má jasno: Doma bychom měli Zlín sežrat

Sigma na jaře ještě nevyhrála, ale ani neprohrála. Co říkáte na její remízovou bilanci?

Sice ještě na jaře nevyhráli, ale o to budou mít vyšší motivaci proti nám. Navíc doma, takže očekávám těžké utkání.

Na jaře jste nasbírali více bodů než soupeř, není se na Andrově stadionu čeho bát?

Myslím si, že ne. Pokud budeme praktikovat naši hru jako doteď a nepřizpůsobíme se soupeři, tak se nemáme čeho bát.

Hanáci získali na domácím hřišti o čtyři body méně než venku. O čem to svědčí?

Možná jim více vyhovuje hra na brejky, kterou mohou venku lépe praktikovat. Roli v tom hraje los a také štěstí.

V olomouckém dresu nastupuje v Pardubicích moc dobře známý Mojmír Chytil. Ten v letošní sezoně chytil střeleckou slinu. Co na něj vymyslet?

Každý ho známe. Kluci, kteří s ním hráli pochopitelně víc. Bavíme se o něm, připravujeme se na něj, ale osobku na něj hrát nebudeme. Připravujeme se na Olomouc jako na celek a ne jednotlivce.

Pracujeme na aktivní hře

Na podzim jste ve vzájemném měření zcela propadli. Jak vzpomínáte na zápas v Ďolíčku?

Tak, že bych na něj nejraději zapomněl. Už je to minulost. Tenkrát jsme byli v hrozném rozpoložení, spíše rozložení. Nedá se to ani popsat. Hráli jsme bez emocí. Ocitli jsme se totálně na dně, že už jsme neměli kam hlouběji klesnout. Měnili se trenéři, zaskakoval Pavel Němeček. Navíc před koncem prvního poločasu jsme dostali červenou kartu a v jeho nastavení gól.

Na jaře už máte štěstí, které se vám na podzim vyhýbalo: vlastní gól Liberce, vaše tečovaná střela v Mladé Boleslavi, přežití infarktového závěru se Zlínem.

Vrací se nám to za podzim. Tam nás provázela dlouho smůla. Nicméně štěstí jdeme naproti. Makali jsme v zimní pauze a do každého zápasu jdeme výborně připravení.

A bodujete v zápasech, kdy vaše výkony nejsou o tolik lepší než na podzim. Mohou za to pasáže, kdy vypadáváte z role a necháváte se zatlačit. Na čem jste asi pracovali tento týden?

Řešili jsme to celý týden. Trenér nám to dával při videu docela sežrat. Vysvětlili jsme si, že na nás byla obrovská tíha a ta hluchá místa z toho mohla pramenit. Vedli jsme a spíše jsme měli v hlavách příznivý výsledek udržet, protože jsme nutně potřebovali vyhrávat. Je ale pravda, že jsme v týdnu pracovali na aktivní hře. Pokud povedeme, tak bychom už neměli být tolik pasivní.

Fotbalový bojovník Krobot přišel zachránit Pardubice. Nesnáší prohry i v Člověče

Jak se vám hraje v Olomouci? Jako borec z Rajhradu a hlavně za Brno jste tam asi už hrál ikskrát…

Jsem Moravák, na Moravě se mi líbí, takže se mi tam určitě bude hrát dobře. Přijede za mnou rodina. Je to pro mě jiný zápas než s nějakým týmem z Čech. V lize jsem tam hrál dvakrát a se svými týmy remizoval a prohrál. Zato v mládežnických soutěžích jsme tam se Zbrojovkou vyhrávali často. Když jsme hráli s Olomoucí nebo Baníkem, tak se vždy jednalo o vypjaté zápasy.

Znáte tedy protihráče v dresu Olomouce už z mládežnických bitev?

Ano. Hodně kluků znám z ročníku devětadevadesát: Zifčák, Chytil, Zmrzlý. Já jsem o rok starší, ale ti kluci, proti kterým jsme hrával, už ve fotbale moc nejsou.

Trenér Kováč v Olomouci pořádně rozjel svoji hráčkou kariéru. Vypsal před utkáním nějakou odměnu?

Bavíme se o tom, vtipkujeme na toto téma. Ve smyslu: Kouči, urodí se něco, když vyhrajeme? V hlavě ale máme hlavně zisk bodů a pak se uvidí…

Střelec v rukavicích

Vám osobně to na jaře lepí. Celkem jste už v sezoně vsítil pět branek. Jako nejlepší z Pardubic. Kde se vzala proměna ve střelce?

Za trenéra Krejčího jsem se měl pohybovat spíše na nižší pozici. Měl jsem za úkol více tvořit a být furt na balonu. Trenér Kováč mě posunul výše s úkolem, ať si držím prostory spíše uprostřed s tím, že nemusím mít každý balon. Ať jsem trpělivý a když se míče zmocním, tak mám být hlavně nebezpečný pro bránu soupeře. Teď se mi střelecky daří a jsem za to hrozně rád. Nezbývá si přát v tom pokračovat. Přednější ale je týmový úspěch.

Po trestném kopu v Hradci Králové, jste dal Zlínu další gól z Ligy mistrů. Takhle jste chtěl vymést šibenici?

Ne, takhle parádně asi ne. Viděl jsem, že se uvolnil prostor, tak jsem si udělal kličku a prostě jsem vypálil. Dařilo se mi střílet z dálky i na tréninku, tak jsem to vypustil.

Dal jste hezčí gól ve své kariéře?

Asi ne. I když ten přímák v Hradci jsem taky hezky napálil. Nicméně ten člověk zahrává v klidu.

Dominik Janošek vejde do dějin města Pardubice jako první střelec na novém stadionu. Kolik vás trefa stála?

(směje se) Nestálo mě to nic. Platí se pouze za první gól za Pardubice. Jsem ale nesmírně vděčný, že jsem dal první gól v CFIG Areně. Hlavně, že pomohl ke třem bodům v klíčovém utkání.

Hlavatý jako Masaryk. Se svými spoluhráči se stali součástí pardubické historie

Špičkovali jste se v kabině v tom duchu, že každý chce otevřít stadion gólem?

Ne to vůbec. Do utkání jsme šli se zadanými taktickými pokyny. Bylo úplně jedno, kdo dá první gól.

S nadsázkou řečeno, neuráží vás fakt, že před vámi hráči couvají, i když vědí jakou máte střelu?

(rozesměje se) Ne. Beru to tak, jak to je. Každý tým se na někoho připravuje. Zlín asi neměl tu potřebu. Teď už si třeba budou pamatovat, že pokud mám šanci vystřelit, tak nesmí couvat. To nasadím klapky na oči a pálím.

Jaké jsou ohlasy na vaše góly, nesviští kolem vás lasa z evropských soutěží?

(smích) Na tohle vůbec nemyslím. Ohlasy na gól proti Zlínu byly skvělé. Od kamarádů, fanoušků i rodiny. Bylo to super. Uvidíme v létě, ale to bude záležet na tom, v jaké budu pokračovat formě. Nicméně, momentálně se soustředím jen na výkony v pardubickém dresu. Všichni máme jediný cíl a tím je záchrana.

Jako jediný hrajete v rukavicích. Jste zimomřivý člověk?

Jo, jo. Mám rád teplíčko. Jak je pod deset stupňů, tak si raději vezmu rukavice (směje se).