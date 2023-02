Řízný šestadvacetiletý bek zatím pro splnění cíle udělal to, že se prodral do základní sestavy. A je mu úplně jedno, že v jednom utkání nastupuje jako stoper a ve druhém na kraji obrany.

„Krajní bek se pohybuje hlavně u lajny a je omezený tou jednou danou stranou. Má to také fyzicky více náročné. Já jsem ale zvyklý na obě pozice, takže pro mě to až takový rozdíl není,“ vysvětluje Chlumecký v rozhovoru pro Deník.

FORTUNA:LIGA – 20. kolo

FK Pardubice (16., 14 bodů, 15:42) – FC Trinity Zlín (15. místo, 17 bodů, 20:34)

Neděle 15:00, CFIG Arena Pardubice

Proč jste si vybral angažmá zrovna v Pardubicích?

Těsně před koncem přestupního období jsem se dozvěděl, že v Baníku nebudu mít takové herní vytížení. S vedením jsme se dohodli, že pro mě bude lepší, když půjdu někam na hostování. Zájem projevily Pardubice a já neměl žádný důvod jejich nabídku odmítnout.

To vás ani neviklalo, že jdete do jiného klubu v polovině podzimní části, navíc k poslednímu celku tabulky?

První liga se neodmítá. Navíc pro mě to byla výzva Pardubicím pomoct k posunu v tabulce. Jsem rád, že tady mohu být. Máme super partu, výborné trenéry, jsem naprosto spokojený. Navíc to nemám ani daleko domů.

Neměl jste ztíženou pozici v tom, že se v Pardubicích měnili trenéři, s nadsázkou řečeno, každý týden?

Když jsem přišel, tak nebyl určený hlavní trenér a mužstvo vedl Pavel Němeček. Ale pár dní na to se k týmu připojil Radoslav Kováč s kolegy. Takže jsem v tom žádný problém nespatřoval.

V neúspěších se nehodlá pitvat

A co čert nechtěl, hned váš první zápas v základu skončil debaklem v Teplicích.

Tam jsme zkoušeli experiment se třemi obránci a vůbec nám to nevyšlo. Hráli jsme fakt špatně a v zápase o šest bodů jsme dostali bura od Teplic. No, nebyl to ten nejlepší začátek v novém působišti.

Jste spíše splachovací typ, nebo vás nezdary uvnitř žerou?

Nemohu se v tom pitvat. Člověk se musí posouvat dál, ale tohle by ho zabrzdilo. Jasně, že mě každá prohra v tu danou chvíli strašně (zastaví se) štve, ale nemá cenu nad nimi dlouze přemýšlet.

Ptal jsem se také proto, že jste si v dresu Dukly vstřelil dva vlastní góly v jednom utkání. Z proher se dá poučit ale co z takových situací?

Jsem, jaký jsem. Rozhodně kvůli této zkušenosti, nebudu uhýbat ze soubojů, nebo do nich nepůjdu s tím, že by se mohl míč odrazit do vlastní sítě. Z chyb se rád poučím. Ale z vlastních gólů, to moc nejde. V mnoha případech jim lze těžko zabránit. Vlasťňáky si dávají daleko známější hráči. Teď mě zrovna napadl Ramos.

To jsme trochu odbočili. Na konci podzimu jste se usadil v základní sestavě. Tam začala úspěšná stíhací jízda Pardubic a při takovém „dobrodružství“ je obranná čtyřka základ, vnímáte to podobně?

Po příchodu nového trenéra se postupem času obrana ustálila. Souhlasím s tím, že obranná čtyřka by měla hrát co nejvíc spolu, aby si hráči na sebe zvykli. Je to základ defenzivy celého týmu.

Fotbalový bojovník Krobot přišel zachránit Pardubice. Nesnáší prohry i v Člověče

V prvním utkání v Liberci jste chyběl pro čtyři žluté karty. Návrat do sestavy proti Slavii vám vyšel. Už vás nikdo ze zahajovací jedenáctky nevystrnadí?

To záleží jenom na mně a mých výkonech. Potřebujeme tu obrannou čtveřici mít stabilní, tak se budu snažit v ní udržet. Jasně, přijdou karty, zranění, ale na lavičce máme kluky, co mohou okamžitě naskočit.

Přišel jste hlavně jako stoper, ale spíše nastupujete na kraji obrany. Přes duo Hranáč – Vlček nejede vlak?

Mám to půl na půl. Do Pardubic jsem šel na pozici stopera i krajního beka. Je mi vlastně jedno, kde nastoupím. A otázka na stoperskou dvojici je na trenéry. Je ale pravda že Hrany i Vlčák jsou dobří stopeři. Nemám problém ani s jedním. Rozumíme si na hřišti i mimo něj. Když jeden z kluků vypadne ze sestavy, jsem tady, abych ho zastoupil. Myslím, si že máme dobrou stoperskou trojici (směje se).

Jaký je z vašeho pohledu rozdíl mezi stoperem a krajním bekem?

Ač se to možná nezdá, tak poměrně značný. Krajní bek se pohybuje hlavně u lajny a je omezený tou jednou danou stranou. Má to také fyzicky více náročné. Já jsem ale zvyklý na obě pozice, takže pro mě to až takový rozdíl není.

Stoper by měl být robustnější, aby boural hrotové útočníky, krajní bek obratný a rychlý, aby zachytával akce po křídlech. Nepatříte spíše k první skupině a nemáte problémy z čipery na stranách?

Zařadil bych se asi k té první skupině. Na druhou stranu rychlý hráči se dají eliminovat nějakou taktickou vyspělostí a poziční hrou. Zatím jsem vyloženě takové problémy neměl, protože si nemyslím, že bych byl úplně pomalý. Určitě je ale lepší, když je bek rychlý, dynamický a obratný.

Je na čase vypustit gólová stavidla

Jak se vám hraje před Florinem Nitou?

Za mě super. Je vidět, s jakou jistotou řeší všechny situace. Rovněž my před ním pak máme poloviční jistotu. Dodává nám sebevědomí i klid. Ale všichni naši tři gólmani jsou dobří.

Ptám se proto, že teď vás čeká Zlín. To by mohl přesně ten zápas, kdy stačí vsítit jeden gól a Nita vás podrží. Co vy na to?

Na chlup stejně tomu tak bylo naposledy v Mladé Boleslavi. Dali jsme jeden gól a Florin nás ve druhém poločase výrazně podržel. Se Zlínem to bude podobný zápas. Jednoduchý a soubojový. My nesmíme opakovat stejnou chybu z Bolky, kdy jsme v některých momentech zbytečně zalezli. Musíme po celé utkání na míči dominovat.

Pardubice se nemohou chlubit bůhvíjakou ofenzivou. Jako nejhorší útok, jste doma dali jen pět gólů…

Kdyby to skončilo 1:0, tak se nikdo z nás zlobit nebude. Víme, že máme problémy se střílením gólů. Přitom šancí si vytváříme poměrně dost. Už je na čase vypustit gólová stavidla.

Hlavatý jako Masaryk. Se svými spoluhráči se stali součástí pardubické historie

V prvním utkání se Slavii, jste CFIG gólem nepokřtili. Jak dlouho budou diváci čekat v neděli?

Nezbývá si přát nic jiného, než to, že naši fanoušci nebudou čekat dlouho. Dlužíme jim to za tu báječnou atmosféru proti Slavii. Přišel nás podpořit celý dům, máme jim co vracet.

Bilanci máte doma – venku na chlup stejnou (7 bodů a 7 bodů). Bylo to zapříčiněné azylem v Ďolíčku a zlepší se to příchodem do nové arény?

Všichni vnímáme, že jsme konečně doma. Hrajeme na svém stadionu, přijdou fanoušci. Nicméně ve finále je to jen o nás. Mělo by nám být v zásadě jedno, na jakém hřišti hrajeme. Musíme hrát furt stejně.

Zlín venku ještě nevyhrál a získal pět bodů za remízy. Co říkáte na tuto bilanci?

Zlín je nepříjemný soupeř, o tom žádná. My se rozhodně podobnými statistikami nehodláme ukolébat. Svědčí to asi o tom, že venku hraje opatrněji a hlavně se soustředí na defenzivu. I když naposledy remizoval 2:2 v Jablonci, který vzápětí vyhrál v Ostravě.

Tváří v tvář Vrbovi, známému z Baníku

Setkávají se týmy, které se na jaře vzbouřily. Jak hodně lákavé je pro váš tým prakticky poprvé od začátku sezony Zlín bodově dostihnout?

Naše situace nás žene dopředu tak jako tak. Samozřejmě, že sledujeme tabulku, ale my hlavně musíme sbírat body. A doufat, že naši konkurenti budou ztrácet.

To už se začíná dít. Na příčku, která znamená přímou záchranu ztrácíte jen pět bodů. Pomýšlíte nyní už na to, že byste se vyhnuli baráži?

Tak to by bylo úplně nejlepší. Naším hlavním cílem ovšem je dostat se z posledního místa. Pak se zase můžeme dívat výše.

Zlín převzal renomovaný trenér Vrba. Co říkáte výsledkům Zlína pod jeho vedením?

Na jaře se Zlínu evidentně daří. Takže příchod trenéra Vrby je pro něj přínosem. Doufám, že budeme první, kdo ho zdolá.

Právě s Vrbou jste ještě na začátku letošní sezony sdílel stejnou kabinu. Máte speciální motivaci ho porazit?

Byl jsem s ním v áčku, ale příležitost mi nedal. Speciální motivaci mám v každém zápase. Před zápasem ho chci porazit, ale na hřišti nemyslím na to, kdo koho trénuje.

Pistolník se zamrzlou muškou hlásí návrat do Pardubic. Žolík Huf chce do základu

Bod je málo, tři maximum… Co na Zlín vymyslet?

Něco chytrého, abychom vyhráli (směje se). Nějakou taktiku máme. Ale my ji stejně moc neměníme. Víme co chceme hrát, a zatím si musíme jít.

Je pro váš týmy úleva, že nemůže nastoupit kvůli červené kartě Libor Kozák?

Může hrát místo něj Balaj. Nový hráč, který jemu typologicky podobný. Je vyšší, silovější a také umí dát gól. To potvrdil minulý víkend proti Teplicím. Nám by mělo být jedno, kdo nastoupí, musíme uhlídat každého.

CFIG Arena se stane soubojem nejmladšího týmu s nejstarším. Budou mít navrch zkušenosti nebo elán a euforie po výhře v Mladé Boleslavi?

Podle mého názoru je náš tým dobře vyvážený. Máme v kádru zkušené borce, kteří přinášejí nějaký řád a klid. Na druhou stranu se to tady hemží mladými, dravými kluky. Doma bychom měli jednoznačně Zlín sežrat.

Jak to vůbec vypadalo v týdnu po této povzbuzující výhře?

Určitě jsme nelítali v oblacích. Navíc to byla teprve první jarní výhra. Pochopitelně měla na nás pozitivní vliv. Nicméně u rozboru zápasu na videu se našly věci, které se trenérům nelíbily. Takže opravdu jsme se celý týden neplácali po ramenou…