Fotbalisté Jablonce v bitvě s Hradcem Králové doslova vyválčili bod, když na 2:2 vyrovnali až v 99. minutě. Teplice ani pod novým trenérem Jiřím Jarošíkem a navrátilcem do ligy Janem Rezkem nezlomily letošní trápení. Severočeši padli na Slovácku 2:3 a po 10. kole první ligy zůstávají s jedinou výhrou předposlední. Nezaváhal lídr z Plzně, který udolal Zlín 2:1 a připsal si čtvrtou výhru v řadě. Ostrava zvítězila 2:0 v Liberci a Mladá Boleslav vyhrála 1:0 v Karviné.

Sparta - Slavia 1:0

První výhru v derby po čtrnácti zápasech zařídil Spartě Haraslín. Před poločasem se na něm nejprve vyfauloval stoper Ousou a z následného přímého kopu Haraslín vstřelil jediný gól utkání. Sparta před 17.093 diváky podruhé za sebou v lize vyhrála a dostala se o bod před Slavii na druhé místo tabulky.

Branka: 42. Haraslín. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kříž - Franěk (video). ŽK: Pavelka, Dočkal, Sáček, Nita - Ousou, Köstl (asistent trenéra), Kuchta, Krmenčík, Bah, Trpišovský (trenér), Traoré, Bořil. ČK: 41. Ousou. Diváci: 17.093.

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pešek, Pavelka, Sáček, Hložek (89. Pulkrab), Haraslín (72. Polidar) - Minčev (65. Dočkal). Trenér: Vrba.

Slavia: Mandous - Masopust (77. Traoré), Ousou, Holeš, Bořil - Samek (46. Stanciu), Ševčík - Bah, Lingr (65. Olayinka), Schranz (77. Krmenčík) - Kuchta (62. Plavšič). Trenér: Trpišovský.

Plzeň - Zlín 2:1

Lídr se proti Zlínu pořádně nadřel. Za výhru vděčí Beauguelovi, který vstřelil oba góly. Na jeho proměněnou penaltu z šesté minuty rychle odpověděl Vraštil, ale francouzský útočník rozhodl o výhře v 84. minutě. Viktoria uspěla už podéváté v sezoně a udržela si náskok před Slavií.

Branky: 6. z pen. a 84. Beauguel - 15. Vraštil. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Lakomý - Štěrba (video). ŽK: Kalvach - Conde. Diváci: 6121.

Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel (82. Čermák) - Bucha, Kalvach (69. Janošek) - Kopic (46. Chorý), Sýkora (69. Kayamba), Mosquera (59. Šulc) - Beauguel. Trenér: Bílek.

Zlín: Šiška - Fantiš, Simerský, Cedidla, Vraštil - Conde - Dramé (70. Nečas), Tkáč, Janetzký (86. Fillo), Čanturišvili (78. Jawo) - Poznar (86. Hrdlička). Trenér: Kalivoda.

Slovácko – Teplice 3:2

Teplice nezvítězily pětkrát v řadě a proti Slovácku tuhle nelichotivou šňůru natáhly o další porážku. Za hosty se trefil Rezek, který se po loňské sezoně rozloučil s ligou, ale teď se do ní vrátil z béčka kvůli velké marodce. Domácí ale do poločasu srovnali a ve druhé půli nepříznivý vývoj otočili dvěma góly. Dvakrát se prosadil Reinberk. Slovácko doma vyhrálo i pátý zápas.

Branky: 40. Reinberk, 52. Jurečka, 61. Reinberk – 15. Rezek, 73. Kodad. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Arnošt - J. Adam (video). ŽK: Reinberk, Kadlec, Tomič, Navrátil – Moulis, 60. Mazuch, 77. Krunert. Diváci: 3250.

Slovácko: Nguyen – Reinberk (74. Tomič), Kadlec, Hofmann, Petržela (88. Cicilia) – Kalabiška, Sadílek, Havlík, Holzer (71. Navrátil) – Kohút (71. Mareček) – Jurečka. Trenér: M. Svědík.

Teplice: Čtvrtečka – Laňka (68. Hyčka), Chlumecký, Mazuch, Vondrášek – Knapík, Jukl (77. Krunert) – Moulis, Trubač, Černý (68. Kodad) – Jan Rezek (68. Succar). Trenér: J. Jarošík.

České Budějovice – Pardubice 3:1

Jihočeši potvrdili, že se jim na Pardubice daří. V minulé sezoně je porazili dvakrát 2:0 a tentokrát jim při vítězství nasázeli hned tři branky. Hosté sice vedli, ale Van Buren z dorážky srovnal a ještě do přestávky otočil Hora. A brzy po přestávce pojistil výhru Bassey. Dynamo podruhé v řadě uspělo, Pardubice vyhrály jediné z deseti kol.

Branky: 26. Van Buren, 42. Hora, 53. Bassey – 22. Šejvl. Rozhodčí: P. Julínek – J. Hrabovský, S. Pochylý – O. Cieslar (video). ŽK: Jeřábek, T. Čelůstka, Solil (vš. Pardubice). Diváci: 1898.

Č. Budějovice: Vorel – Sladký, Králik (C), Talovierov, P. Novák – Javorek, Hellebrand (66. Vais) – Van Buren (88. Brandner), Hora, Mršić (66. Mihálik) – Bassey (87. Michal Škoda). Trenér: Horejš.

Pardubice: Boháč – F. Čihák, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) (58. Huf) – D. Kostka (81. Lupač), Solil (84. Vít), Tischler, Cadu (81. Lee) – Chytil (58. L. Matějka). Trenér: Novotný.

Bohemians 1905 – Olomouc 2:0

Klokani si po dvou porážkách, ve kterých inkasovali devět gólů, si spravili chuť doma proti Olomouci. Základ vítězství položili už v první půli, kdy se během dvou minut prosadili Köstl a Chramosta. Sigma přišla o sedmizápasovou neporazitelnost v lize a po třech remízách v řadě prohrála.

Branky: 23. Köstl, 25. Chramosta. Rozhodčí: Sziksay - Váňa, Hurych - Kocourek (video). ŽK: Köstl, Bederka, Vondra, Keita - Poulolo. Diváci: 3553.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Krch, Bederka - Dostál, Ljovin, Hronek (67. Jindřišek), Květ (89. Fulnek), Vondra (81. Novák) - Necid (80. Puškáč), Chramosta (67. Keita). Trenér: Klusáček.

Olomouc: Macík - Chvátal (46. Šíp), Poulolo, Beneš, Jemelka - Matoušek (39. Růsek), Breite, González (46. Piňa), Sedlák (74. Spáčil), Hála (90. Látal) - Zifčák. Trenér: Jílek.

Karviná – Mladá Boleslav 0:1

Karviná zůstává poslední a jako jediná stále čeká na vítězství. Zápas s Mladou Boleslaví na tom nic nezměnil. Rozhodl jediný gól, který vstřelil devět minut před koncem kapitán hostí Matějovský. Středočeský celek vyhrál poprvé po čtyřech kolech.

Branka: 81. Matějovský. Rozhodčí: Petřík - Antoníček, Vodrážka - Ondráš (video). ŽK: Bartl, Buchta, Qose - Šimek, Škoda, Matějovský, Hlavatý. Diváci: 2082.

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič (85. Svoboda) - Šindelář (85. Stropek), Qose - Mikuš (85. Sinjavskij), Bartl (65. Nešický), Bartošák - Papadopulos (75. Zych). Trenér: Weber.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Šimek, Karafiát - Douděra, Matějovský (85. Dancák),Hlavatý, Jurásek - Fila (65. Ladra), Škoda, Ewerton (90. Mašek). Trenér: Jarolím.

Liberec – Ostrava 0:2

Baník dokázal využít dlouhou přesilovku a od Ještědu si odvezl všechny body. Slovan hrál od 38. minuty bez vyloučeného Tiéhiho a ještě do poločasu inkasoval z kopačky ex-libereckého Fleišmana, který v sobotu oslavil 37. narozeniny. Razítko na výhru dal Almási, který v závěru uviděl červenou kartu. Baník U Nisy naplno bodoval po více než 11 letech.

Branky: 43. Fleišman, 63. Almási. Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Dohnálek – Kocourek (video). ŽK: Tiéhi, Matoušek, Chaluš – Svozil, Klíma, Potočný, Almási. ČK: 38. Tiéhi – 85. Almási. Diváci: 3200.

Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula – Matoušek (61. Koscelník), Tiéhi, Havelka (75. Faško), Tupta (74. Stoch) – Rondič (61. Hilál), Rabušič (41. Purzitidis). Trenér: Kozel.

Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Buchta (46. De Azevedo), Kaloč (84. Jánoš), Tetour, Potočný (80. Juroška) – Klíma (55. Budínský), Almási. Trenér: Galásek.

Hradec Králové – Jablonec 2:2

Poté, co Hradec zápas otočil, to vypadalo, že získá všechny body. Jenže vyloučení stopera Urmana v 70. minutě to všechno zkomplikovalo. Severočeši domácí zatlačili a v nastavení se dočkali vyrovnání. Rozhodčí Hocek tak dlouho nastavoval, až v 99. minutě Malínský korunoval tlak Jablonce a bombou pod břevno zařídil hostům bod.

Branky: 19. Dvořák, 63. Král - 13. Kratochvíl, 90.+9 Malínský. Rozhodčí: Hocek - Paták, Podaný - Šterba (video). ŽK: Urma, Soukeník, Kateřiňák - Surzyn, Nešpor, Kubista, Pilař, Rada (trenér). ČK: 70. Urma. Diváci: 854.

Hradec Králové: Vízek - Donát, Král, Urma - Mejdr, Soukeník, Rada (73. Kateřiňák), Novotný - Dvořák (90.+2 Harazim), Vašulín (73. Kubala), Vlkanova (90.+6 Prekop). Trenér: Koubek.

Jablonec: Hanuš (67. Hrubý) - Haitl (76. Smejkal), Kubista, Zelený, Surzyn - Považanec (78. Abubakar) - Pleštil (86. Malínský), Houska, Kratochvíl, Pilař - Nešpor. Trenér: Rada.