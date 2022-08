FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 0:3

Fakta - branky: 5. Milan Škoda, 9. Milan Škoda, 35. Kubista. Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Slavíček. Žlutá karta: Milan Škoda. Diváci: 649. Poločas: 0:3. Sestavy - FK Pardubice: Markovič – Kostka, Vlček, Toml (41. Koukola), Helešic – Janošek (41. Červenka) – Sychra (46. Lima), Solil, Hlavatý, Vacek (46. Mareš) – Černý (79. Akosah-Bempah). FK Mladá Boleslav: Polaček – D. Šimek, Suchý, Karafiát – Pech, D. Mareček (67. Dancák), Matějovský (74. Žitný), Kubista, Fulnek (67. Ekpai) – Ladra (60. Krobot), Milan Škoda (74. Stránský).



Domácí nemohli nasadit do hry stopera Hranáče, který byl sice v minulém utkání na Slavii vyloučen nesmyslně, ovšem disciplinárnímu trestu neunikl. A jeho absence se ukázala stejně jako v Edenu neřešitelný problém.

Když, nechceš, aby vznikla nebezpečná situace, odehraj míč na roh. Tak tuhle poučku, pardubičtí fotbalisté po utkání s Boleslaví, rádi mít nebudou. V páté minutě uklidil Vlček balon do zámezí před Škodou. Tedy podle rozhodčích. K rohovému praporku se postavil Matějovský, načechral míč do vápna a Škoda ho poslal hlavou do levého dolního rohu. Za další čtyři minuty se opakovala situace jako přes kopírák. Pouze s tím, že míč odehrál do „bezpečí“ Janošek. Matějovský ho znovu posadil na hlavu Škodovi, který zase mířil hlavou do levé poloviny Markovičovy klece. Opařené Pardubice vyráběly chyby jako na běžícím pásu. Ve 26. minutě Škoda po jednom z kiksů prodloužil hlavu na nabíhajícího Marečka, který zamířil do vnější strany tyče. O tři minuty později Toml dával balon za sebe, ukořistil ho Ladra a objevil v šestnáctce Škodu. Ten si zakličkoval, Janošek ve snaze zabránit jeho vyšívaní v leže zahrál rukou. Penalta. K ní se postavil Matějovský, ovšem Markovič vystihl stranu a jeho střelu vyrazil. Udržel tak nějakou tu naději pro svůj tým. Plamínek mohl rozfoukat Solil, který po nadýchaném centru Vacka hlavičkoval prachbídně. Myšlenky na bodový zisk Pardubic rozmetal na kousky Kubista. Po Janoškově nabídce napřáhl ke střele ze střední vzdálenosti a míč se po mokrém trávníku svězl mimo dosah Markovičových rukavic. A to ještě v závěru první půle měl gól na kopačce Fulnek. Kdyby domácí prohrávali po první pětačtyřicetiminutovce 0:5, nemohl by se nikdo divit.

Debakly nekouše. Janošek šel spát po vyhnání z ráje až ve čtyři ráno

Na přelomu obou poločasů provedli pardubičtí trenéři hned čtyři změny ve snaze ještě s výsledkem něco udělat. Druhé dějství se odehrálo jaksi z povinnosti. Šancí bylo na obou stranách jako šafránu. Za zmínku snad stojí jen hlavička Černého, která šla centimetry nad. Pardubice také orazítkovaly horní konstrukci brány po nepovedeném centru Limy. Na druhé straně zahrozil Žitný, Markovič ale jeho pokus vytěsnil mimo tři tyče.

Dva zápasy – deset branek. Pardubičtí fotbalisté mají v příštím týdnu o čem přemýšlet…