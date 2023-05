Možná, že jeho projev vejde do dějin FK Pardubice… Ještě, že v poločase utkání se Slováckem hrála ve CFIG Areně hudba. Jinak by řev trenéra Radoslava Kováče slyšeli fanoušci i na protilehlé tribuně od kabin. Jeho svěřenci po výměně stran zvedli hlavy, otočili nepříznivý stav a rozčílení se přesunulo do hostující šatny. Tam si pro změnu po utkání málem vykřičel hlasivky Martin Svědík, kterému jeho hráči připravili hořký návrat na stadion, kde vyrůstal.

Radoslav Kováč musel v poločasové pauze zvednout hlas na své svěřence. Klasický "kartáč" ale pomohl a Pardubice doma vyhrály 3:1 nad Slováckem. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Trochu to připomínalo hokejové čtvrtfinále v Naganu. Nejenom legendárním proslovem kapitána Vladimíra Růžička po první třetině. Čeští hokejisté ji proti USA prohráli stejně jako pardubičtí fotbalisté poločas se Slováckem – 0:1.

„Předvedli jsme katastrofální první poločas. Nemám žádné vysvětlení toho, proč jsme hráli tak špatně. Byli jsme na něco připraveni, ne že bychom to neplnili, ale chyběla nám odvaha, ztráceli jsme míče. Přitom jsme věděli, že Slovácko má starší tým. Chtěli jsme hrát rychle, abychom je uběhali. Hodně jsme chtěli chodit za obranu a otáčet hru. Výsledek byl takový, že na place existoval jeden tým. Tým hostů,“ kroutil nechápavě hlavou pardubický lodivod Radek Kováč, který si zhluboka oddechl.

„Naštěstí jsme inkasovali pouze jednou. Kdyby dali druhý gól, tak by to byl jiný zápas.“

Vězte, že by nikdo z vás nechtěl být v kůži pardubických hráčů při příchodu do kabiny. Na druhou stranu odezva se dala čekat a vyplísnění za své výkony si zasloužili.

„V kabině jsme si řekli, že se takhle o záchranu nehraje. I když musím přiznat, že jsem udělal pěknou bouřku. Kluky jsem nenechal moc mluvit. Dal jsem jim tři minuty a pak jsem spustil. Oni měli hlavy dole. Sami byli nemile překvapeni z toho, jak zle hráli. Kdybych mohl vystřídat všechny hráče, tak to udělám. Nechal bych jen Florina Nitu a možná Denise Darmovzala. Na to, že to byl jeho třetí start, si odvedl svoje. Navíc nenastoupil na své klasické pozici. Středové ano, ale ne na osmičce,“ přiblížil dění v pardubické šatně Kováč.

Zdroj: FB/FK Pardubice

Pochvala pro čerstvou krev

Jeho hrozny hněvu se proměnily ve sladkou sklizeň. Pardubice mezi 55. a 57. minutou otočily tříbodové kormidlo na svoji stranu. Zničehonic se jim, zatím ještě daleko na obzoru, objevil kontinent s nápisem Záchrana…

„Reakce kluků byla fantastická. Nabudil nás Kostič (Dominik Kostka), který udělal na pravé straně dva skluzy. Zvýšili jsme aktivitu a začali být agresivnější. Vyhrávali jsme souboje. Oba dva krajní beci Chlum (Martin Chlumecký) a Ichyč (Marek Icha) najednou dohrávali každý souboj. Ve druhém poločase jsme ukázali charakter. Pořád jsme mladý tým a je složité, abychom zvládali všechny zápasy. Jsem strašně šťastný za kluky, že jsme nepříznivé skóre otočili,“ pousmál se pardubický strůjce zmrtvýchvstání.

Nutno podotknout, že po utkání mohl hovořit úplně jinak. Hned po rozehrání druhé půle mělo Slovácko obrovskou šanci na zvýšení. Jednogólové manko zůstalo jen díky lehkovážnosti Holzera při zakončení, který si snad už myslel, že nemůže neskórovat.

„Přežili jsme menší klinickou smrt. Míč prošel malým vápnem ale naštěstí jsme ve finále tu střelu zablokovali.“

Jako Schalke a Bayern… Rozdíl, když pardubický tým prohrává 0:1 a nebo na ukazateli svítí 1:1. Jakmile vyrovnal narostla mu křídla.

„Najednou jsem viděl úplně jiný mančaft. My víme, že máme výborné střeďáky. Soupeři však už jsou na ně připraveni. V první půli jak Míša (Michal Hlavatý), tak Jany (Dominik Janošek) ztráceli zbytečně míče. Po přestávce jsme začali hrát za strany a hned to přineslo ovoce. Dva centry z kraje a z toho gól Janyho a pak vlastní. Tohle je ta cesta,“ ví Radoslav Kováč.

Raz, dva, tři, gól! Pardubičtí fotbalisté vylétli za dvě minuty z pekla do ráje

Při druhém gólu v síti Slovácka mu ale muselo zatrnout. Druhý gól zkoumal dlouho VAR. Hosté totiž reklamovali ruku kapitána Pavla Černého při pokusu o zpracování míče.

„Vůbec jsem tu situaci neviděl. Ale říkal, jsem si, že už musíme mít jednou štěstí. Vždycky byl VAR spíše proti nám. Nakonec to dopadlo dobře,“ naráží Kováč na především penaltové situace.

A zatímco Pardubic bylo plné hřiště, hosté pomalu odcházeli.

„Musím pochválit střídající hráče. Hlavně Pikiho (Bartosz Pikul). Sychryč (Vojtěch Sychra), kterého vystřídal, Reinberka těmi dlouhými sprinty utavil. Rambo měl v nohách těžký zápas se Spartou. Těžko už se vracel. Tak jsme tam hodili čerstvou krev a Piki odehrál nejlepší pasáž v pardubickém dresu. Jsme rádi, že se konečně trefil. Ten jeho gól byl klíčový,“ poukazuje na úspěšný lob polské akvizice.

Kováč se svým trenérským štábem musel před zápasem vyřešit jednu patálii. Tradiční defenzivní štít Kamil Vacek nemohl nastoupit kvůli osmi žlutým kartám. To už ale věděl trenér v sobotu večer. A tak mohl přemýšlet, jakou zvolí alternativu. Nabízel se po dlouhodobém zranění navrátilec Jan Jeřábek, který naskočil proti Hradci Králové na poslední minuty.

„Měl jsem brzy jasno. Honza ještě nemohl hrát od začátku. Tempo fotbal je pro něj po té dlouhé pauze složitý. Musíme ho zapojovat postupně. Dali jsme mu o nějakých deset minut víc než v derby. Ale jak přijde na hřiště, tak jsem daleko klidnější. Jsme strašně rádi, že se stačil vrátit ještě v této sezoně a my s ním můžeme na závěr soutěže počítat,“ pochvaluje si Kováč.

Jeho tým se minulý týden touto dobou topil na dně tabulky, když nasbíral 22 bodů. Po dvou zápasech před dohromady devíti tisíci diváky si hýčká už 28 bodů.

„Všichni fanoušci. Nejenom ti v aréně, ale u televizních obrazovek nebo u počítačů při sledování zápasů on-line si zaslouží velké díky. Oni jsou podepsáni pod těmi šesti body,“ smeká pomyslný klobouk „Kovy“.

Zdroj: Youtube/FK Pardubice

Už nechci zažít Jablonec ani Brno

Do konce základní části zbývá FK Pardubice jediný zápas. V neděli se představí v Českých Budějovicích. Na jih pojedou s velkolepým obratem v zádech proti týmu evropského formátu.

„Hrozně si přeji, aby nám to pomohlo. Ale nedá se nic predikovat dopředu. Po vyhraném derby jsme odehráli příšerný první poločas se Slováckem. Sám jsem zvědavý na utkání v Budějovicích. Už nechci zažít Jablonec, už nechci zažít Brno. První poločasy jsme tam zvládli, ale nebyli jsme agresivní do brány, což se nám pak vymstilo,“ vrací se do nedávné minulosti.

Pardubice mají obrovskou šanci v případě výhry v Českých Budějovicích a správné konstelace dalších výsledků nejít do skupiny o záchranu z posledního a dokonce i předposledního místa…

„Nechceme skončit po posledním zápase skupiny o udržení poslední. V první polovině jara jsme rychle udělali dvanáct bodů. I vedení se namlsalo, že z toho můžeme vyjet. Já bych ale chtěl jít zápas od zápasu. Uvidíme, na co to bude stačit. Nedovolím, aby se zase rozjely nějaké kalkulace a spekulace. A v klubu se zase stavěly vzdušné zámky. To určitě nedopustím,“ zdůraznil Kováč, který na obranu svých svěřenců dodal:

„Proti Slovácku jsme sice odehráli šílený první poločas, ale musíme si uvědomit, že jsme nastoupili proti kvalitnímu týmu. Hráči Slovácka jsou silní na míči. Kdo přijde z lavičky, tak je adekvátní náhradou. S respektem by u nás hráli v základu. Mají široký kádr. Trenér Svědík tam odvádí fantastickou práci. Je to Pardubák, teď nám to tady nechal. My jsme si však výhru za druhý poločas zasloužili. On je asi naštvaný, ale doufám, že ne tak moc, jak normálně po prohrách bývá,“ pousmál se Radoslav Kováč.

Radost pardubického trenérského týmu byla po zápase zjevná.Zdroj: Ivana Hošková

Svědík: Klobouk dolů před vedením

Tak tato predikce pardubickému kouči nevyšla. Jeho protějšek totiž po zápase soptil.

„Zápas jsme si prohráli vlastní hloupostí a laxností v klíčových situacích v desetiminutovce druhé půle. Slevili jsme z některých věcí, jako je důslednost, agresivita, zodpovědnost dohrávat některé situace. Netýká se to jednotlivců, ale celého týmu. Jestliže máme za úkol dohrávat situace s Janoškem, tak se nemůže stát, že je v naší šestnáctce úplně sám. Někdo je za něj zodpovědný. První gól nás hodně nahlodal. Soupeř totiž z první střely na bránu dal gól,“ láteřil Martin Svědík.

Martin SvědíkZdroj: Deník/Stanislav Dufka

Poučení z prvního gólu? Nula nic…

„Místo toho, abychom trpělivě pracovali na tom, že utkání překlopíme na svoji stranu, začali jsme otvírat prostory a být nezodpovědní. Z toho pramenil druhý, téměř identický, gól. Třetí branku už ani nekomentuji. Hráči bohužel nyní nejsou ochotní pracovat a nechovají se ani jako tým, z čehož jsem strašně zklamaný,“ krčil rameny a pokračoval.

„My s tím bojujeme dlouhodobě. Ve hře máme pasáže, kdy opustíme některé věci, což jsme dřív nedělali. V minulé sezoně to neexistovalo. Nevím, jestli jsou hráči tak namlsaní, ale pro mě je to prostě nepochopitelné. Obzvlášť, když máme v týmu tolik zkušených hráčů. Pak začneme panikařit, nakopávat balony dopředu. Jsme netrpěliví a někteří hráči, jako třeba Havlík s Trávníkem, ani nechtějí hrát. Hrát jsme začali až po třetím inkasovaném gólu.“

Černý: Soupeři už prostě vědí, že si do Pardubic nepřijedou pro tři body jen tak

Takhle si návrat na Gottwalďák, jak se dříve stadionu na místě dnešní CFIG Areny přezdívalo, určitě nepředstavoval.

„Už je to dlouho, hezkou řádku let. Ani si to nepamatuji (úsměv). Z Pardubic jsem odešel jako trenér před deseti lety. Předtím tu taky nic nebylo. Naposledy jsem byl na Letním stadionu ještě jako hráč,“ zavzpomínal a jako pardubický rodák je z nového stánku nadšený.

„Je super, že Pardubice mají takový stadion. Klobouk dolů před kluky z vedení, akcionáři, že se to všechno povedlo postavit a klub dovedli až sem. Jako Pardubák jsem za to moc rád. Když jsem viděl tu atmosféru, ke které jsme samozřejmě pomohli i my tím, že jsme soupeře dostali na koně, bylo to skvělé. Tomuhle prostě fandím,“ řekl na závěr Martin Svědík.