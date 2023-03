/FOTO/ Hradecký kouč Miroslav Koubek svým svěřencům naordinoval plán, který na rozjetou pražskou Spartu bezesporu platil, jenže ho srazila červená karta, už devátá v sezoně. Proti favorizovanému soupeři přišla už ve 20. minutě po nešťastném zákroku Kučery ve středu hřiště. Přesto, že Votroci i v deseti srdnatě bojovali, s klubem z Letné nakonec 0:2 prohráli. „Víme, že taková utkání hrát umíme, takže jsme věřili, že můžeme vyhrát. Vše vycházelo až do 20. minuty. Po červené kartě už to bylo složité a komplikované,“ uvedl Koubek.

FORTUNA:LIGA - 24. kolo: FC Hradec Králové - AC Sparta Praha 0:2 (0:1). | Foto: Lubomír Douděra

Východočeši si v úvodu opravdu vytvořili dvě slibné šance a Spartu naopak do ničeho nepouštěli. Jenže poté přišla zbytečná červená na polovině hřiště. Kučera si moc předkopl míč a skluzem dojel Kairinena. „Bylo to v přemíře horlivosti a snahy. Bohužel nesmyslné dohrání,“ říkal na tiskové konferenci Koubek. Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové.Zdroj: Lubomír Douděra

Hradec ani po vyloučení nepřestal hrát svoji hru a hosty pořádně trápil, když už se dostali do šance, mohli se spolehnout na skvělého Bajzu. Ten se vrátil po jednozápasovém trestu, který odpykal za červenou z duelu proti Jablonci. „Po tom smolném utkání s Jabloncem jsme cítili, že Pavola musíme podržet. V kabině jsem ho chválil a on svoji výkonnost jednoznačně potvrdil,“ těšilo Koubka. Bohužel pro Hradec inkasoval těsně před poločasem, když nejprve vyrazil přízemní střelu Čvančary, ale na šťastnou dorážku Haraslína byl krátký.

Sparta vyhrála na hřišti i v hledišti, Hradci zlomila vaz brzká červená

Ani po změně stran nedovolil Bajza s dobře fungující obranou Pražanům odskočit do trháku a pořád držel naději na zisk bodu. „Ani po červené kartě to pro nás nebylo jednodušší. Někdy to tak ve fotbale je. Měli jsme proti sobě velmi kvalitního soupeře, navíc s velmi dobrým gólmanem,“ hodnotil po zápase dánský kouč Sparty Brian Priske. Brian Priske, trenér Sparty Praha.Zdroj: Lubomír Douděra

Klid pro Letenské, které do Mladé Boleslavi přijelo podpořit několik tisíc fanoušků, tak zařídil až v 89. minutě druhým gólem Wiesner. „Kdybychom dali druhý gól dřív, mohlo to vypadat jinak. Hradec však ukázal, že má dobrý tým, který stojí na pevných základech a je dobře vedený trenéry. Proto si tří bodů vážíme,“ dodal Priske.

Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice mohli ve druhé půli i srovnat, když zpoza vápna pálil střídající Rada. „Měli jsme tam rychlý brejk, škoda, že Kuba střelu málo utáhl,“ litoval Koubek.

Ten od začátku duelu vsadil na útočný trojlístek Kubala, Vašulín, Koubek. „Je to nyní naše trio, které spolu začalo fungovat. Už spolu dohrávali duel ve Zlíně. Kdybychom hráli v plném počtu, tak Spartu potrápilo mnohem víc. Myslím, že ještě neřeklo poslední slovo. Jinak i v deseti jsme hráli dobře, musím kluky pochválit,“ uzavřel hradecký stratég.

Zdroj: Deník

Ligový kolotoč se teď na nějaký čas zastaví, když je na programu reprezentační přestávka. Další duel sehrají Východočeši 2. dubna od 16 hodin v Teplicích.