Na úvod první přípravy roku 2022 měl tým v rukách kondiční trenér Filip Kopřiva, pak už následovala herní příprava na přírodním trávníku. Do něj nezasáhli hráči, kteří již v klubu nebudou působit. Zpátky do olomoucké Sigmy zamířili Mojmír Chytil a Jiří Sláma, do Slavie Michal Beran a do mladoboleslavského FK se vrátil Ladislav Dufek. V rodné Brazílii zůstává Ramos Junior.

Tým také představil dvě nové tváře. Čtyřiadvacetiletý útočník Nana Akosah-Bempah má americké občanství, většinu své fotbalové kariéry strávil v Jihoafrické republice a na podzim o sobě dal vědět v třetiligovém Motorletu. Vysokou postavou na prvním tréninku zaujal 27etý obránce Marek Opluštil, který ve své kariéře několikrát nastoupil proti pardubickému celku v druholigové soutěži. Odehrál několik sezón ve Viktorii Žižkov, ale působil též v Jihlavě a Českých Budějovicích? Do Pardubic přišel po angažmá ve Slavoji Vyšehrad.

"Trenéři ale nebudou mít k dispozici v prvním týdnu dvojice Tomáš Čelůstka – Cadu. První z nich chybí kvůli zdravotním problémům, druhý dostal povolení prodlužit si o týden dovolenou v mateřské zemi," vysvětluje absence tiskový mluvčí pardubického klubu Radek Klier.

Pardubický tým se bude v prvním týdnu připravovat v pardubických areálech, ve čtvrtek podstoupí kondiční testy na pražské FTVS. První utkání čeká hráče v sobotu 8. ledna 2022, kdy se na severu Moravy utkají od 13:00 hod. v základní skupině Tipsport ligy s Baníkem Ostrava.