Dvacetiletý středopolař je odchovancem jihočeského fotbalu. Do pražského klubu přišel z Táborska, kde uchvátil svými výkony Jindřicha Trpišovského, který si ho vzal pod svá křídla.

Marek Icha má za sebou zatím tři odehraná utkání v nejvyšší fotbalové soutěži, kde vstřelil jednu branku a na dvě přihrál. Teď se však těší na novou výzvu, která ho čeká v pardubickém klubu.

"Doufám, že budu co nejvíc hrát, nasbírám maximum zkušeností a ligových startů. Pochopitelně věřím tomu, že společně s klukama vytáhneme tým ze spodních pater tabulky,“ řekl pro klubový web Marek Icha.

S tímto talentovaným dvacetiletým záložníkem se během kariéry potkal i sportovní manažer Pardubic, Martin Shejbal: "Marek je hráč, který prošel reprezentací U20, kde jsem ho poznal jako talentovaného hráče."

"O jeho příchod jsme usilovali již v létě, tehdy ho ještě Slavia nechtěla uvolnit, ale jsem rád, že se povedlo jednání dotáhnout a Marek je tady.“ Icha přichází do Pardubic na hostování pro podzimní část sezóny," dodává.

Nový záložník pardubického klubu však nepřišel do úplně neznámého prostředí.

"Určitě mi to ulehčuje situaci, že tady znám celou řadu kluků. Je dobré přijít do kabiny a poznat, že to tam bude v pohodě," liboval si pro klubový web.

Jak již bylo zmíněno, tak Marek Icha je především středním záložníkem, ale v moderním pojetí fotbalu je to velmi relevantní.

"Nejlíp se cítím jako střední defenzivní záložník a je pravda, že na jiném postu se necítím tak dobře, jako na tomto," vysvětluje.

Poprvé se může představit již tuto neděli proti Baníku Ostrava na vítkovickém stadionu.

"Moc se těším. Baník nehraje to, co by chtěl a proto doufám, že přivezeme 3 body," závěrem dodává nová posila Pardubic, Marek Icha.