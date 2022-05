Pokud Pardubice zdolají Zlín, z ligy už je nikdo nedostane ani heverem

Matematika zasahuje už i do fotbalu. Přesněji řečeno její část s názvem Kombinatorika. Do konce skupiny o záchranu zbývají dvě kola a na stole leží několik variant, které dva týmy podstoupí baráž. Do ní jsou stále zapleteni i pardubičtí fotbalisté. Pokud ale zítra porazí Zlín, už je z FORTUNA:LIGY nikdo nedostane ani heverem… Pardubická jistota mezi fotbalovou smetánkou se v tuto chvíli totiž jmenuje 36 bodů

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubičtí fotbalisté porazili Karvinou a přiblížili se přímé záchraně. | Foto: FK Pardubice/Radek Klier