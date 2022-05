O záchranu – závěrečné 5. kolo: sobota 18:00

FK Teplice (15., 29 bodů., 33:57) - FK Pardubice (12. místo,34 bodů, 40:68).

Ostatní zápasy: Bohemians 1905 Praha (31 b.) - MFK Karviná (19 b.), FC Fastav Zlín (35 b.) - FK Jablonec (33 b.)

Vraťme se ještě k hektickému úterý. Jak byste popsal situaci po závěrečném hvizdu utkání se Zlínem? Vypadalo, to že nevíte, jestli se máte radovat nebo smutnit?

Konkrétně já jsem vůbec nevěděl, jak skončily ostatní zápasy. Spíše mě problesklo hlavou, že kdybychom zvládli Zlín za tři body, tak jsme mohli mít jistou záchranu.

Byli jste informování nějakou poštou o průběžných výsledcích? Třeba od náhradníků, kteří se rozcvičovali za bránou?

Myslím si, že kluci přede mnou také nic nevěděli. Jenom jsem si všiml, že se po závěrečném hvizdu začali všichni na lavičce radovat. Ale nějak jsem si to v tu chvíli nespojil.

Hned jsme to hodili za hlavu

Znamená to, že jste vůbec nevěděl, že Karviná vyrovnala v poslední minutě, čímž vás na chvíli zachránila?

Ne, to jsem se všechno dozvěděl až po našem zápase.

Jak jste se dozvěděli o vyrovnání Bohemky? V Ďolíčku už váš zápas přece skončil.

Dozvěděl jsem se to už na hřišti. Přicházeli k nám trenéři a řekli nám to. Je jasné, že ti sledovali nějaké live výsledky. My na hřišti opravdu neměli o žádných změnách skóre tušení.

Dodatečně jste zažili turbulenci od euforie po totální zmar. Stačilo se něco odehrát ve vašem nitru?

Ne vůbec. Já jsem nepočítal s tím, že když nevyhrajeme, můžeme být před posledním kolem zachráněni.

Nicméně, když jste si to uvědomil, co vám proskočilo hlavou?

Je to škoda. Když už jsme jen remizovali, tak že ta Bohemka nedopadla.

Nebylo by to až moc štěstí najednou?

Hm, to je asi pravda.

Chvíli už jste byli zachráněni, vzápětí zase ne. Jak dlouho jste se z toho vy i celý tým dostával?

Já si myslím, že to nikdo moc neřešil. Hned jsme to hodili za hlavu a vrátili se k cíli. Už před začátkem baráže jsme si říkali, že to bude boj do posledního kola. Jen se to potvrdilo. Takže pro nás nic překvapivého.

Již zachráněné Pardubice proklínají Klokany!

Nebylo by to trochu nespravedlivé s ohledem na to, jak se celá sezona vyvíjela?

Na to by se historie neptala. No nespravedlivé… Jak se to vezme. V baráži jsme se semkli a záchranu si zasloužíme.

Když Zlín vyrovnal začali jste trochu bezhlavě útočit. A soupeř mohl otočit. Přišel befel z lavičky, hrát raději na remízu než riskovat a prohrát?

Stěžejní pro nás byla výhra. Nicméně Zlín pokračoval v tlaku, a tak jsme si museli hlídat zadní vrátka. Vždy je lepší remizovat než prohrát. Někdy pět minut před koncem jsme dostali pokyny uhrát alespoň remízu. Museli jsme se s ní zkrátka spokojit.

Všechno se to zamotalo tak, že plichta se Zlínem se ukázala jako cenná. V případě prohry byste totiž museli v Teplicích vyhrát?

Jak je vidět, nakonec to pro nás dopadlo ještě dobře. Mohlo to skončit hůře. No a samozřejmě také líp (úsměv).

Co vůbec říkáte tomu, že můžete na jednu stranu vyhrát celou skupinu o záchranu a na tu druhou ještě zahučet do baráže?

Svědčí to o maximální vyrovnanosti týmů. Rozhoduje se do posledního kola. Vždyť ještě tři celky mohou do baráže. My se o to musíme porvat. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že pro nás nejlíp jak může.

Nevyčítáte si třeba dodatečně nějaký zápas, kdy už jste mohli ten jeden nicotný bod mít? Který vás napadne jako první?

Zpětně mě napadají jarní zápasy s Českými Budějovicemi nebo Hradcem. Zbytečně jsme ztratili výhru v Karviné. Kdyby se to sečetlo, tak už jsme dávno za vodou.

Nesměl jsem pustit žádný gól

V Teplicích vás čeká zápas o všechno. Zažil jste nějaký podobný ve své kariéře?

V mládeži jsem zažil spoustu takových zápasů, kdy jsme hráli do posledního kola o titul.

Počkejte, jdou srovnávat utkání o titul a ještě k tomu v mládeži s bojem o záchranu v nejvyšší soutěži dospělých?

Je pravda, že se to asi těžko srovnává. Je to úplně něco jiného. V první lize chlapů jde o mnoho víc než nějaký titul v mládeži. Spíše bych to přirovnal pocitově. Ve smyslu, jak se před podobnými zápasy cítím.

Na gólmanovi záleží v každém zápase. V utkání, kdy jde o všechno, však na něj bude vyvíjen enormní tlak. Připouštíte si ho?

Zdravě. Všechny zápasy ve skupině o záchranu, které jsme absolvovaly, byly psychicky náročné. Nesměl jsem pustit žádný gól. Nepociťuji vyšší stres, než před prvním utkáním.

To se dá pochopit. Nicméně, teď už nebudete mít žádnou opravu.

Ale to jsme neměli ani před tím. Kdybychom v těch zápasech nebodovali, tak dnes nehrajeme o přímou záchranu.

Každý bod je v lize důležitý. Teď to platí tuplovaně. S čím tedy do Teplic jedete?

Nebereme to tak, že nám stačí bod. My si tam jedeme pro výhru. Když utkání skonči remízou, bude to pro nás furt dobře, ale naší prioritou je v Teplicích vyhrát.

Dá se považovat za výhodu fakt, že Teplice už o nic nehrají?

To se uvidí. Z Teplic vše spadlo a my máme klíčový zápas před sebou.

Může to být kontraproduktivní v tom ohledu, že oni opravdu nic nemusí, kdežto vy ano. Naopak kdyby šlo o přímý souboj, byly by i ony pod tlakem…

V tuto chvíli je těžké přemítat o tom, jak se soupeř k utkání postaví. Jestli se budou šetřit na baráž, nebo do nás půjdou naplno.

Chytila nechytili! Pardubičtí koně rozdupali teplické sklo na tisíc kousků

A je tu ještě jedna věc. Teplicím leží Pardubice v žaludku. Prohrály s nimi všech pět zápasů. Mohou mít už jen kvůli tomu vysokou motivaci?

Kdybych byl hráčem Teplic, tak je to pro mě určitě velká motivace. Pardubice mají podobný problém s Hradcem. Už dlouho je chceme porazit, ale stále se to nedaří. Teplice jsou ve stejné pozici a mají stejnou chuť nás zdolat.

Nicméně může být vyšší motivace než přímá záchrana?

Ano, je to nejvyšší motivace jaká může být. A my k tomu tak přistoupíme.

Máte mladý tým, nezkušený s ligou, natož s boji o záchranu. Nebude spoluhráčům před vámi tíha situace svazovat nohy?

Možná bych tuto nevýhodu obrátil ve výhodu. Kluci mají výhodu v tom, že si nepřipouští, že bychom se nezachránili. Téměř všichni mají kariéry stále před sebou. Z kabiny je opravdu cítit, že to kluky nesvazuje. Nějaký tlak může dolehnout. Ne však enormní. Nezmění nic na tom, že se budeme na hřišti rvát.

Kdybyste byl trenér, co byste poradil svým svěřencům, jak existenční zápas, kdy stačí remíza, začít?

Betonovaní se může vymstít. Říct si, že budeme hrát na 0:0 je ošemetné. Pak můžeme dostat gól v poslední minutě z rohu a všechno předchozí úsilí jde do kytek. Na druhou stranu nemůžeme bezhlavě útočit. Je potřeba najít nějaký kompromis. Přestože chceme odehrát zápas bez inkasované branky, nemůžeme hrát úplně zataženě.

A je tu ještě jedno nebezpečí v podobě zákulisních vlivů. Bohemians a Jablonec jsou renomovanější kluby než Pardubice. Nebojíte se zářezu?

Nebojím! Jsem první sezonu v lize chlapech a více chytávám. Nepřijde mi, že by se někomu okatě nadržovalo. Takže si nepřipouštím nějaké nástrahy kvůli tomu, že Bohemians nebo Jablonec jsou větší jména. Pardubice ukázaly, že v lize mají své místo. Do Teplic to jedeme potvrdit.

S kolegy brankáři si nic nezávidíme

Vyprofiloval jste se v jedničku týmu. Jak hodně to bylo těžké? A splnil jste si soukromý cíl?

Určitě je těžké dostat se, byť jen, do širšího kádru mužstva z první ligy. Jsem rád, že mi Pardubice daly tu možnost. Před sezonou nám říkali trenéři, že se budou rozhodovat na základě formy. Do brány se dostane ten, kdo tým nejvíce podrží. Jsem rád, že to teď padlo na mě.

V úvodu podzimu jste dostal šanci, pak jste ale na dlouho vypadl ze sestavy a napevno se v ní usadil až ve druhé polovině jara. Proč?

Trenéři se rozhodli nás v bráně prostřídat. Je to jejich věc a já s tím nic dělat nemůžu. Kdo dělá dvojku, maká stejně jako jednička. S výhledem, že jednou tu šanci dostane. Pak už jen záleží na něm, jestli ji chytí.

Zkusme zapustit sondu do brankářovi duše. Přejete si na lavičce v duchu, aby váš konkurent udělal chybu a vy se dostal mezi tři tyče místo něho?

V Pardubicích to máme nastavené tak, že si nic nezávidíme. A už ne vůbec, že bychom si navzájem škodolibě přáli chyby. Naopak všem nám jde o tým.

Za nejhorší obranou celé soutěže jste dosáhl luxusní série 348 minut. To je úctyhodný počin, kolikrát jste si ale musel k němu dopomoci sám…

Já bych nikoho nevyzdvihoval. A rozhodně nepočítal, kolikrát jsem je kluky zachránil. Pracujeme jako celek. Nejen obrana. Jak se říká, všichni chceme bránit, všichni chceme útočit. Kluci podrželi mě, když jsem udělal chybu, naopak já jsem podržel je, pokud oni něco pokazili.

V čem si vysvětlujete pardubický obrat, když v ničem jiném tak výsledkově, ve skupině o záchranu?

To je těžká otázka. Možná jsme začali jinak přemýšlet. Nastavili si v hlavě, že musíme zabrat a dělat výsledky. Kolikrát jsme nepředváděli bůhvíjaký fotbal, ale ty výhry nám hrozně pomohly. Zlom lze spatřit ve výhře nad Teplicemi, která byla první v jarní části. Hodně nás nakopla a nesrazila nás ani prohra v Karviné. Hned prvním utkáním ve skupině o záchranu jsme se vrátili na vítěznou vlnu a udrželi se na ni dlouho. Nahrabali jsme nějaké body, co se nám teď náramně hodí.

Zachránit! Kapitán Jeřábek stojí v osmatřiceti před nejtěžším úkolem své kariéry

Jak vnímáte svoji budoucnost? Vidíte větší šanci chytat ligu v Pardubicích než ve Slavii?

Každopádně. S tím jsem do Pardubic odcházel. Po necelém roce mám stejné pocity. Navíc jsem tady podepsal smlouvu na dva roky a plánuji tady pokračovat.

Ptám se proto, že Slavia měla na jaře výkonnostní problémy s gólmany. Co jste na tu situaci říkal?

Sledoval jsem každý zápas Slavie. Jasně, gólmani udělali nějaké chyby, ale děláme je každý. U brankáře jsou bohužel nejvíc vidět. Nicméně, podle mě nebyli gólmani největším problémem Slavie. Předváděli skvělé výkony, přestože nějaký ten kiks občas vyrobili. Kolář i Mandous jsou top gólmani.

Je ve Slavii na brankáře vyvíjen extrémní tlak?

Jedná se o něco jiného. Chyb ve Slavii musí být co nejmíň. Tlak je tam pochopitelně vyšší než, řekněme, v provinčních klubech. Vždyť je to elita české ligy, nároky tam musí být největší.

Překvapilo vás, že Slavia neobhájila mistrovský titul? V čem vidíte příčiny?

Určitě jim nepomohla skutečnost, že hráli anglické týdny s Konferenční ligou. Myslím si, že největší problém byl v tom, že Slavia ztrácela body s týmy, které by měla normálně porážet. Ať už to byla Karviná nebo Hradec. Kdyby tyto dva zápasy na jaře vyhrála, tak si titul udrží.

Mistrem je Plzeň s ne příliš atraktivním fotbalem. Účel sice světí prostředky, ale je to ten správný mistr?

V té letošní sezoně mistrem mohla být jenom Slavia nebo Plzeň. Samozřejmě jsem to více přál Slavii, protože z ní pocházím a fandím jí. Asi je spravedlivé, že vyhrála Plzeň. Dopustila se nejmíň výkyvů.