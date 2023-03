Nemohlo to snad ani dopadnout jinak. Samozřejmě řečeno s nadsázkou, protože po ligových trávnících se prohání kolem dvě stě chlapů. Už jen to, že se pardubický záložník Dominik Janošek prodral mezi tři nejlepší fotbalisty, pro které se hlasovalo, byl jeho i klubový úspěch. V aplikaci FORTUNA:LIGA fanoušci nakonec zvolili za Hráče měsíce února právě Janoška.

Dominik Janošek byl po zásluze vyhlášen hráčem měsíce. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Rozhodně se nejednalo pouze o pardubické příznivce. I když ti ho musejí velebit, protože táhne jejich FK Pardubice za záchranou. Čtyřiadvacetiletý fotbalista s precizní technikou učaroval celé republice. Respektive jeho góly. V únoru zaznamenal hned tři. V Mladé Boleslavi se trefil dalekonosnou střelou, kterou otřel o zadní část těla protihráče. Následující utkání se Zlínem ozdobil výstavní trefou z dvaadvaceti metrů. Jednoho bránící hráče oklamal tělem a když se před ním otevřel prostor napálil míč do šibenice. Svůj únorový hattrick završil v Olomouci po milimetrové střele z trestného kopu. Jak gól proti Zlínu, tak ten z Hané by mohly bez zardění soutěžit o trefu měsíce v celé Evropě…

Ápropos do úzkého okruhu na Trenéra měsíce se dostal pardubický Radoslav Kováč. Jeho tým v únoru prohrál pouze doma se Slavií Praha. Zvítězil v Mladé Boleslavi, v CFIG Areně zdolal Zlín a remizoval v Olomouci, poté co inkasoval v nastavení z penalty. Těchto sedm bodů ho odpoutalo z okovů poslední příčky. Nicméně ještě více se zviditelnil dánský trenér Sparty Praha. Brian Priske totiž vrátil slavný český klub do bojů o titul.