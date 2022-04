Pardubicím se otevírá ideální šance na přidušení Karviné

Deset bodů fóra. Pardubičtí fotbalisté udělali krok za záchranou. Zítra (od 18 hodin) mohou učinit daleko větší krok než po výhře nad Teplicemi, kterou se bodově dorovnali čtrnáctému místu. Pokud by ale v posledním kole zvítězili na půdě Karviné odskočili by právě Slezanům na třináct bodů. V tom případě by jim na vyhnutí se přímého sestupu stačily v nadstavbové skupině dvě výhry.

Výhra proti Teplicím byla pro Pardubice na jaře tou první. Na výkon by rádi navázali zítra proti Karviné. | Foto: FK Pardubice/Ladislav Nussbauer

Rovněž by vyděsili už tak nervózní Teplice, Bohemians i Jablonec v boji o únik z baráže. K zahození by nebyla s Karviné ani remíza. Vedení FK Pardubice nechce ponechat nic náhodě. Klubový autobus tak opustil parkoviště s denním předstihem. „Předpokládáme, že to bude pro kluky lepší komfort, než cestovat čtyři hodiny a pak jít hned k zápasu," míní trenér Jiří Krejčí. MFK Karviná - FK Pardubice

Středa 19. 4, od 18:00 Konečně se už nemusí mračit. Nálada se nezlepšila jenom jemu. „Pauza od neděle byla na odpočinek krátká, takže nějaké nové síly se hledají těžce. Nicméně po výhře se vždy regeneruje rychleji. Navíc atmosféra v týmu je nyní daleko lepší,“ říká. Na dlouhou štreku neodcestoval s týmem Kamil Vacek. Po příchodu do Pardubic si musí připadat jako Alenka v říši divů. Dva roky pořádně nehrál a teď prakticky nesleze z placu. Před rozhodujícími boji si potřebuje trochu dáchnout… „Máme v hlavě alternativu, jak ho nahradit,“ nehodlá nic prozrazovat Jiří Krejčí.,“ který nemůže cíl pro zápas v Karviné popsat výstižněji: „Chceme tam bodovat. A nejlépe za tři.“