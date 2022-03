Nicméně Tomáš Čelůstka se v minulém utkání vrátil do základní sestavy. Na pražské Letné odehrál celý zápas. Jestli v ní zůstal, odhalí sobotní duel ve Zlíně, který má výkop v 15 hodin. "Pro žádného fotbalistu není příjemné, když nehraje. V hlavě jsem měl stále jedno, že musím být stoprocentně připravený. Přesto, že jsem nenastupoval, tak jsem klukům držel palce. Vždy, když jsem šel na hřiště na kratší úsek, tak jsem se snažil týmu co nejvíce pomoct," říká Čelůstka pro Deník.

Sobota 15:00, stadion Letná

FC Fastav Zlín (11. místo, 25 bodů, 28:44) - FK Pardubice (15. místo, 20 bodů, 29:55). Na podzim: 0:0. Loňská sezona: 0:4 (doma), 0:0 (venku).

Před zápasem ze Zlínem se ještě vraťme ke Spartě. První poločas z vašeho podání neměl s první ligou nic společného. Takovými výkony se asi nezachráníte?

Náš výkon v prvním poločase opravdu nebyl dobrý. Roli mohl sehrát respekt ze soupeře. I když se Sparta nenachází v nejlepší formě, tak kvalitu kádru má. Je ale pravda, že jsme se hodně zatáhli a koledovali si o gól. Podržel nás ale gólman Markovič. O přestávce jsme si řekli, že musíme své výkony zvednout jako jednotlivci i tým. Více si na hřišti dovolit. Díky tomu byla druhá půle daleko lepší.

Mohl se hrát nějakou úlohu fakt, že jste ve třech jarních duelech obdrželi už v prvním poločase červenou kartu a nechtěli jste udělat zase nějaký kiks, který by vedl k dalšímu nucenému zákroku?

To si nemyslím. Na druhou stranu, když dostanete v rychlém sledu tři červené karty a prakticky na začátku zápasu, tak to může s týmem zamávat po psychické stránce. V hlavách jsme to ale rozhodně neměli.

Klub pro mě mnoho znamená

Po změně stran vyběhly jiné Pardubice. Bez útočných ambicí a s vaším počtem bodů se záchrana uhrát nedá. Byl to odrazový můstek do dalších bojů?

Moc bych si to přál a věřím, že to tak bude. Pokud dokáže navázat v dalších zápasech na druhý poločas na Spartě, tak to bude klíč k záchraně.

Trenéři i vy hráči jste se ocitli mezi mlýnskými kameny. Když pustíte hru směrem dopředu, hoříte vzadu. Jako s Budějovicemi. Co vy na to?

Po celou dobu mého působení v Pardubicích je nám trenérem vštěpováno, že musíme vycházet ze zabezpečené obrany. Netajíme se ani tím, že umíme hrát fotbal i nahoru. Jsou zápasy, kdy i druhý tým více útočí, a pak to dopadne jako s Budějovicemi 3:3. Naopak jsou utkání, ve kterých se zrodí víc šancí, ale nepadá to ani jednomu.

Vy jste na pražské Letné poprvé na jaře naskočil do základní sestavy. S jakým cílem?

Chtěl jsem co nejvíce pomoct svému mužstvu. Dlouho jsem nehrál od začátku, a tak jsem do toho chtěl vletět a přispět k tomu, abychom byli úspěšní. Bohužel se to nepovedlo. Podle mě jsme na uhrání alespoň bodu měli.

Muž s rukavicemi Markovič držel vysoko pardubické akcie na letenské burze

Na podzim jste naskočil do šestnácti zápasů a byl téměř neodmyslitelnou součástí defenzivy. Jak jste na jaře trpěl na lavičce?

Pro žádného fotbalistu není příjemné, když nehraje. V hlavě jsem měl stále jedno, že musím být stoprocentně připravený. Přesto, že jsem nenastupoval, tak jsem klukům držel palce. Vždy, když jsem šel na hřiště na kratší úsek, tak jsem se snažil týmu co nejvíce pomoct.

Takových moc není…

Pardubice jsou moje srdeční záležitost. Jsem tady už dlouho a klub pro mě znamená opravdu moc. Nikdy to nebude jinak.

Tomáš Čelůstka se na Spartě poprvé v jarní části dostal do zákaldní sestavy.Zdroj: klub

Máme sílu na lepší umístění

V obraně se zvýšila konkurence, na místo na lavičce nejste zvyklý. Objevila se u vás nečekaná motivace bojovat i ve třiceti o flek?

To ani ne. Spíše se u mě objevila daleko vyšší motivace zachránit pro Pardubice nejvyšší soutěž. Byl jsem jedním z těch, kteří tady stavěli tento tým. Podařilo se nám po iks letech vybojovat cenný postup do první ligy. Prošel jsem tím a vím, jakou těžkou práci to obnáší. Hrozně bych si přál po tom všem, co jsme zde prožili, udržet první ligu.

Do brány ale asi nevlezete… Pardubice po dvou nulách inkasovaly na jaře už čtrnáct gólů. V čem je zakopaný pes, v gólmanech asi ne?

Určitě to není jen o gólmanech. Je to o práci celého týmu. V deseti bráníme, v deseti útočíme. Netuším, v čem je zakopaný pes, ale vím, že si šance vytvořit umíme a že je umíme i proměňovat. Nevím, jestli na nás nedoléhá někdy tíha okamžiku. Tento tým má na to, aby se pohyboval minimálně kolem desátého místa.

V jarní tabulce jste poslední, tohle asi nebylo v plánu, protože po pauze jste chtěli vystřelit co nejvýše. Dá se s tím ještě něco dělat?

Víme, že máme sílu a že můžeme hrát výše. Teď nás čekají důležité zápasy a já věřím, že v nich můžeme být úspěšní. Disponujeme kvalitním kádrem, se kterým se lze rvát o lepší příčky.

Matějka s mateřskou Plzni hrát nesměl, tak se chce vytáhnout na bývalé Budějky

První krok můžete učinit již v sobotu. Zlín ale na jaře poměrně šlape. Získal šest bodů a v tabulce se vám vzdálil. Co říkáte na jeho výkony?

Zlín dal dohromady dobrý kádr. Vede ho mladý, ambiciózní trenér. Jana Jelínka jsem měl možnost zažít jako spoluhráče ve zlínském áčku. Z prvních dvou jarních zápasů udělali šest bodů, což jim pomohlo k uklidnění a dodání sebevědomí. Mají větší klid na práci, který jim můžeme narušit. Nečeká nás ale nic lehkého, protože oni jsou na domácí půdě velice silní.

Na podzim jste se Zlínem ztratili body podzimu. Jaký to byl zápas a dá se z něho vzít nějaké ponaučení?

Místo remízy ho vyhrát (úsměv). Byli jsme lepší a zasloužili si vítězství. Bohužel jsme zahodili i penaltu. Když se naskytnou příležitosti, musíme je využít. Nemůže být jiný vzorec k úspěchu.

Asi je tam zvláštní karma

Nicméně prvoligovou bilanci se Zlínem máte kladnou. Ještě jste neinkasovali. V loňské sezoně jste na jeho půdě zvítězili 4:0…

Věřím, že se to podaří i letos. Vždyť kádr máme téměř stejný. Budeme se snažit držet bilanci bez inkasované branky. A jsem přesvědčený, že nějaký gól dáme.

Zlín je vyloženě domácí mužstvo. Získal sedmnáct bodů z pětadvaceti. V čem tkví kouzlo tamní Letné?

Ve Zlíně se nikdy nehrálo jednoduše. Už jako malý, kdy jsem podával balony, tak bylo hodně těžké si z Letné odvézt body. Asi je tam zvláštní karma (pousměje se).

Vyběhl na San Siru, teď Patrák přišel vytáhnout Pardubice ze sestupové kaše

Nebo soupeře omámí opar ze slivovice…

To rozhodně ne. Už jsem tam také párkrát hrával jako host a na vlastní kůži pocítil, že je opravdu těžké uspět.

Vysoká výhra z loňské sezony se jeví jako zázračná…

Na co jsme sáhli, to nám vyšlo. Navíc to bylo po utkání se Spartou, které se nám povedlo. Narostla nám křídla, navíc jsme byli v úplně odlišné pozici. Zápas nám sedl, podali jsme perfektní výkon. Byl bych velmi rád, kdyby se nám to povedlo zopakovat.

Když to uzavřeme, stačil by vám ze Zlína bod?

Každý zisk by pro nás byl dobrý. Musíme si uvědomit, že by byl ze hřiště soupeře. Jedeme si ale pro tři body. Sílu na to máme. Bude to o tom, jak si nastavíme hlavy.

Jako host má vždy pohnutky ukázat se

Nemůže být už víc. Pro Tomáše Čelůstku je sobotní utkání specifické, protože je zlínský odchovanec. Prošel si všemi kategoriemi, ale v dospělé šanci nedostal. Teď se chce vytáhnout.

„Jsem Zlíňák. Ve Zlíně jsem se narodil, zlínský klub mě vychoval pro velký fotbal. Vždycky mám motivaci ukázat se, když přijedu jako host. Každý úspěch je pro mě obrovskou satisfakcí. S áčkem jsem trénoval, jezdil s ním na zápasy, ale v mistráku nedostal ani minutu,“ vzpomíná Čelůstka.

Zlín přeci není Plzeň, Slavia nebo Sparta, odkud chodí houfně hráči na hostování. Proč tu šanci nedostal?

„Kdybych jen znal odpověď… Když jsem byl mladší, tak jsem o tom hodně přemýšlel. S odstupem času to beru, že to ve sportu tak chodí,“ říká smířlivě.

V sobotu potká nejen na hřišti bývalé spoluhráče. Z mládeže i z chlapů.

„Ve Zlíně působí gólman Standa Dostál a před odchodem do Polska tam hrál Tomáš Poznar. S Dominikem Simerským a Kubou Janeckým jsme se sešli v Opavě. Ve Zlíně se ale kádr hodně obměnil. Spíše znám realizační tým. Ať to je to David Hubáček nebo trenér gólmanů Ota Novák a trenér áčka Honza Jelínek,“ vypočítává.

Zápas nebude svátkem jen pro samotného hráče. Domácí prostředí by mu mohli vytvořit známí a příbuzní.

„Sháněl jsem lístky, aby se tam dostala nejbližší rodina,“ podotýká.. Ony ty moravské rodiny jsou totiž poněkud početnější a Čelůstkovi by možná Letnou vyprodali… „Jsme tak trochu Hujerovic rodinka,“ směje se.

Zlín to není jen fotbal. Naopak v kolektivních sportech je v nejvyšší soutěži zastoupen téměř v každém.

„Zlín sleduji a přeji mu ve všech sportech, v hokeji, házené, volejbale. Ve Zlíně jsem žil nepřetržitě do dvaceti let. Kořeny jen tak nevytrhnete,“ opakuje známou pravdu Čelůstka.

Hokejisté ho dvakrát letos nepotěšili. Vždyť ševci sestoupili z extraligy.

„To mě hrozně mrzí. Vždycky, když byla možnost, tak jsem s tátou i bráchou na hokeji chodili.“

Sice hraje fotbal za Pardubice ale Dynamu v hokeji asi fandit nemůže.

„Na Dynamu jsem párkrát byl, ale když odmalička fandíte jednomu týmu, tak se náklonnost nedá změnit.“

Jeho bratr je Ondřej je jako reprezentant i hráč Sparty daleko známější. Jestlipak si pletou, byť jen jménem?

„Bráchovi se nestane, aby ho někdo oslovil Tomáši. Naopak mně Ondro říká hodně lidí (smích).