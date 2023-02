Chytil na závěr vybojoval penaltu a Pardubice se musely smířit s pouhým bodem

Emoce lítaly ze všech stran. Už už to směřovalo ke třetí výhře v řadě pro Pardubice, když se pohledným způsobem na straně hostů prosadil Hlavatý a Janošek. Obrana šlapala a Florin Nita opět kouzlil. Poslední vteřiny zápasu však všechno změnily. Ne, že by to házelo špatný stín na výkon svěřenců trenéra Kováče, ale jednalo se o smolný a nepříjemý konec za dobrým výkonem. Mojmír Chytil totiž vybojoval pokutový kop a zařídil bod pro své spoluhráče. Pardubice tak v Olomouci pouze remizovaly 2:2, byť vše nasvědčovalo tomu, že si z Hané odvezou všechny tři body. Kaňkou i na tak úspěšném výsledku je červená karta pro trenéra Radoslava Kováče, který své emoce taktéž neukočíroval. Vzpruhou však je, že se Východočeši odlepili od dna tabulky…

Pardubice remizovaly na hřišti Olomouce a odlepily se z posledního místa FORTUNA LIGY. Michal Hlavatý navíc zapsal jednu z nejhezčích branek kola. | Foto: Radek Klier