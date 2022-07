Pardubice na Duklu v přípravě vytasí dvě nové tváře

Už by to chtělo zabrat. Jasně, stále se jedná „pouze“ o přípravné zápasy, nicméně pardubičtí fotbalisté ještě v červenci nezvítězili. Na jejich obranu lze říct, že k testům nastupovali z plné zátěže a navíc hráli dvakrát týdně. Teď měli sedm dní zápasové volno. Dnes je čeká Dukla Praha, která ve středu ukončila v Opatovicích neporazitelnost Hradce Králové v letní přípravě. Soupeře, na jehož lavičku usedl ostřílený kouč Petr Rada si FC Pardubice pozval do Semína.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Leandro Jabá si jako svůj vzor vybral legendárního brazilského krajana Kaká. | Foto: Radek Klier