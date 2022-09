Vsítily pouhé čtyři branky a hned dvaadvacet jich obdržely. Do toho vedení sáhlo po výměně trenérů. Na týmu už neleží deka, ale pořádná peřina. Pak stačí sebemenší nepříznivá situace a mužstvo se sesype…

Jako po červené kartě, penaltě, po vlastním gólu. To byl příklad duelu s Baníkem. Po půlhodině byla proti Pardubicím odpískána penalta za vysokou nohu. Domácí výhodou nepohrdli.

„Za našeho psychického rozpoložení, když prohráváme, tak je těžké dobývat bránu soupeře,“ podotkl pardubický defenzivní štít Dominik Janošek.

Zkraje druhého poločasu měl se spoluhráči více ze hry, ovšem převaha byla jen platonická.

„Náš výkon nebyl zas tak špatný. Jenže, když nedáme gól, nemůžeme bodovat. A když si ale nevytvoříme šanci, tak nedáme ani ten gól,“ zopakoval starou pravdu.

Oslavu sta let Baníkovcům nepokazili. Pardubice inkasovaly trojku

Ostrava naopak své další příležitosti zužitkovala.

„Dostáváme strašně moc branek. Nicméně v poslední dvacetiminutovce jsme moc chtěli vyrovnat. Otevřeli jsme obranu a ještě dvakrát inkasovali,“ připomněl.

Pardubice si po hříchu za celý zápas nevypracovaly jedinou kloudnou šanci.

„ Na Laštůvku jsme vyslali pár střel, ale víceméně propagačních. Musíme lépe řešit předfinální fázi. V obou šestnáctkách nejsme vůbec nebezpeční. Nestačí být dobří jen herně, někde ve středu hřiště,“ pravil Janošek, který se jako jeden jeden z mála nebál se něco vymyslet.

„Nedaří se nám a tím nám chybí sebevědomí. Musíme se z prohry co nejrychleji oklepat a ponaučit. Příští zápas do hry vložit ještě více energie. Situace je špatná. Nikdo z nás toho nedostane jen my sami,“ ví moc dobře Janošek.

Osvěžit paměť, jak chutná výhra, si mohou Pardubičtí vyzkoušet přesně po měsíci od triumfu nad Libercem. Ve středu ve Velvarech, kam zajíždějí k utkání MOL Cupu.