Fakta - branky: 31. Tetour z penalty, 75. Tijani, 82. Kuzmanović. Rozhodčí: Nehasil – Kubr, Pečenka. Žluté karty: Tetour, Lischka – Černý, Hlavatý, Lima. Diváci: 7168. Poločas: 1:0. Sestavy - FC Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman – Tetour, Boula – Cadu (69. Buchta), Kuzmanović (85. Pojezný), Plavšić (69. Jaroň) – Ji. Klíma (65. Tijani). Trenér: Pavel Vrba. FK Pardubice: Markovič – Kostka, Vlček, Hranáč, Helešic – Solil (74. Lima), Icha (80. Akosah-Bempah) – Tischler (46. Sychra), Janošek, Hlavatý – Černý (60. Červenka). Trenér: Pavel Němeček

Domácí na konci přestupového období přilákali do svých řad Srdjana Plavšiče a také ještě na jaře pardubického Cadua. Naopak východočeši podepsali na hostování talentovaného Marka Ichu z pražské Slavie.

A byl to právě nový hráč, který si vyzkoušel angažmá v obou pražských S, co zaměstnával pardubickou obranu. V prvních pětadvaceti minutách nadýchal do pardubické šestnáctky pět nebezpečných centrů, po kterých však domácí mířili nepřesně, nebo jejich střely zblokovali hráči soupeře.

Jako zásadní pro vývoj zápasu se ukázala třicátá minuta. Nejdříve centr, koho jiného než Plavšiče, doputoval na hlavičku Frydrycha, kterou Markovič vyrazil. K nohám svého bývalého spoluhráče, ovšem Cadu orazítkoval tyč. Baník okamžitě poslal míč do ohně, kde Černého kopačka zasáhla do obličeje Frydrycha. Rozhodčí Nehasil ukázal nekompromisně na penaltový puntík. Ještě si svůj verdikt nechal posvětit prostřednictvím systému V.A.R.

Zodpovědnost na sebe vzal Tetour a jelikož gólman zvolil druhou stranu, Baník otevřel skóre. Pardubice „ohrozily“ bránu protivníka pouze jednou, a to ještě střelou z úctyhodné vzdálenosti.

Pardubická zkáza

Po změně stran byli hosté dvacet minut aktivnější, žádnou větší šanci si ale nevytvořili. Za zmínku stojí utěšená rána Janoška, které o pár čísel minul šibenici. Ještě před tím na druhé straně Klíma tak dlouho váhal se zakončením, až se sám vytěsnil z výhodné střelecké pozice.

Domácí se mohli uklidnit v 72. minutě. Markovič vytěsnil střelu Kuzmanoviče, k dorážce se dostal Buchta, ovšem také on zabubnoval jen na dolní konstrukci pardubické brány.

Hosté riskovali a také inkasovali. Kuzmanovič vysunul do samostatného úniku Tijanyho a střídají hráč díky Vlčkově teči Markoviče zmátl.

V 82. minutě Buchta zakombinoval s Jaroněm, který objevil na zadní tyči volného Kuzmanoviče, a ten dokonal pardubickou zkázu.

Hodnocení trenéra Pavla Němečka - FK Pardubice: „Měli jsme více ze hry, ale soupeř nás ve druhé půli potrestal z protiútoků. Je těžké, když v utkání prohráváme, což se nám teď v každém stává. Penaltovou situaci komentovat nechci. Viděl jsem to z dálky, ovšem každopádně to pro nás bylo kruté rozhodnutí."