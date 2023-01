Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

(Ne)nápadný krok k záchraně . Pardubice ulovily klíčového hráče. Mluvilo se obránci Surzynovi, mluvilo se o útočníku Julišovi. Výsledek? Šokující! Poslední celek FORTUNA:LIGY posílil gólman. A žádná kusovka… Mezi pardubické tři tyče totiž zamířil rumunský reprezentant Florin Nita. S jeho příchodem se mohou spoluhráči těšit na studnici zkušeností. Pětatřicetiletý borec hned v prvním utkání předvedl, že si v českých končinách udělal dobré jméno a umí si vydobýt respekt. Otázkou je, co s ním udělá fakt, že se poprvé v kariéře ocitá na opačném pólu tabulky. Přeci jenom Steaua Bukurešť i pražská Sparta, hrály každým rokem o evropské poháry, ve kterých také pravidelně startují. Kromě udržení Pardubic v soutěži má Nita ještě jednu velkou osobní motivaci. Ukázat všem pochybovačům z Letné, že je nedoceněným hráčem. Na jeho příchodu má lví podíl trenér Radoslav Kováč. Využil svých konexí i známostí ze svého působení ve Spartě. Ať už jako hráč či asistent trenéra. Vždyť, kdo si může říct, že si tyká s Tomášem Rosickým… V tomto ohledu udělalo pardubické vedení s „Kovym“ mistrovský tah.

Pardubickému vedení se povedl husarský kousek. Do klubu zlákalo zvenčí největší jméno v celé historii.

„Všichni si uvědomujeme, že máme ve FORTUNA:LIZE nejmladší kádr. Chtěli jsme do Pardubic zkušeného hráče do osy týmu. Nakonec přichází Florin Nita, který dorazil ze Sparty, kde měli brankářský přetlak a jemu navíc na Letné končí smlouva. O jeho kvalitách jsme přesvědčeni, dokonce si myslíme, že je to jeden z nejlepších gólmanů v lize,“ pravil pro web FK Pardubice jeho sportovní ředitel Vít Zavřel.

Akce Nita připomínala rčení Blesk z čistého nebe…

„Díky tomu, že se Florin chce dostat do zápasového tempa, všechno zapadlo do sebe. Rychlá jednání s vedením Sparty se odvíjela hladce a korektně. Celý transfer jsme vyřešili během jediného dne, za což patří pražskému klubu poděkování,“ vzkazuje na Zavřel na Letnou a dodává: „Velký kus práce na příchodu Nity odvedl i trenér Radoslav Kováč, který s ním během jednání komunikoval."

Florin Nita v pardubickém dresu.Zdroj: Radek Klier

Posvěcení od "Rosy"

Není divu. Současný pardubický kouč využil svých konexí i známostí ze svého působení ve Spartě. Ať už jako hráč či asistent trenéra. Vždyť, kdo si může říct, že si tyká s Tomášem Rosickým…

„Před týdnem jsem se potkal s Danem Zítkou a Martinem Ticháčkem (pozn. red. – trenéři gólmanů ve Spartě) a oni mi řekli, jestli bych neměl zájem vzít si Nitu. Já jim říkal: Kluci to je nemožné. Za prvé ten jeho plat a za druhé, jestli by vůbec do Pardubic šel. Tak jsme ho zkusili, napsali mu. Sám jsem mu dvakrát zavolal. Samozřejmě jsem čekal na vyjádření Toma Rosického (pozn. red. – sportovní ředitel AC Sparta Praha), a Františka Čupra (pozn. red. – generální ředitel AC Sparta Praha) jestli je to vůbec reálné. Nakonec nám vyhověli a my jsme za to rádi,“ popisuje lanaření Radoslav Kováč.

Půjčka za oplátku. Pod Ještědem rozdělily body neubráněné rohové kopy

Jeden by si řekl, co by měl gólman, který chytá evropské poháry, dělat v Pardubicích.

„Odpověď Florina na první zprávu s otázkou, jestli by o naší nabídce alespoň popřemýšlel mě odrovnala. Odpověděl totiž, že by nám šel rád pomoct. Pak jsme se mu neozývali, protože jsme čekali na Rosu až se vrátí z Arsenalu, kde byl na zápase s Manchesterem United. Do té doby mi Florin třikrát volal a já si říkal: Ty jo, on to asi myslí vážně. Nakonec se to upeklo rychle. Hlavně díky Spartě, která se podílí zhruba s devadesáti procenty na jeho platu. Jinak by v Pardubicích nebyl,“ přiznal Kováč.

Příchodem Nity „zhoustla atmosféra“ v brankářském týmu. Z kola ven jdou Jakub Markovič i Viktor Budinský.

„Marky nás v žádném případě nezklamal. Je to mladý talentovaný gólman. Rovněž Budinský má svou kvalitu. Ale my máme neskutečně mladou obranu. Potřebovali jsme dozadu hráče, který bude mít zkušeností. Pro oba gólmany je to složitá situace, ale na to se my nemůžeme ohlížet. Hrajeme o záchranu. Pokud byla možnost vzít Florina Nitu do Pardubic, myslím, že by to udělal každý trenér s radostí,“ přemítá Radoslav Kováč.

Florin Nita pustil za svá záda v Liberci pouze jednu střelu.Zdroj: Radek Klier

Chce odvést maximum

Profesionál každým coulem. Sparta je Sparta, ale on moc dobře ví, že mu angažmá, byť u posledního týmu tabulky, může jen prospět.

„Jsem šťastný, že jsem dostal od Pardubic příležitost vrátit se do herního vytížení. Myslím, že jsem udělal dobrý krok ve své kariéře. Doufám, že týmu pomohu co nejvíce a platí to i naopak. Vím, že se Pardubice nenacházejí v ideální situaci. Nicméně budu pro ně odvádět maximum toho, co ve mně bude. Udělám všechno pro to, aby Pardubice zůstaly ve FORTUNA:LIZE,“ vyhlásil Florin Nita pro klubový web.

Kováč popisuje pardubickou situaci jako hunting. Poprvé se vydá lovit do Liberce

FK Pardubice měl v podvědomí pouze jako soupeře.

„Jmenovitě znám hlavně Pavla Černého, sledoval jsem ale i ostatní. Určitě je znám také, jen si budu muset spojit obličeje se jmény,“ říkal si před Libercem. Po něm už zná on je a hlavně oni jeho…“

Zasloužená remíza

Z nebe padaly sněhové vločky, místy přecházely až ve vánici. Shodou okolností v obou případech, kdy si Liberec vytvořil větší tlak. Ze zimního střediska nakonec pardubičtí fotbalisté „vyhrabali“ bod (1:1).

Málem doslova vyhrabali, protože zkraje minulého týdne pokrývalo hřiště U Nisy patnáct centimetrů sněhu.

„Správce zaslouží pochvalu. Čekal jsem horší hřiště. I když je pravda, že jsme si v prvním poločase na terén dlouho zvykali. Tráva byla na to období kvalitně připravena,“ předesílá pardubický záložník Michal Hlavatý.

Pod Ještědem byl k vidění zápas odlišných poločasů. Jak ve fotbale spravedlnost často neexistuje, tak do černého se trefila vždy lepší mužstva.

„První nám úplně nevyšel. Liberec nás docela překvapil. Nabírali nás uprostřed a měli dost zadržených míčů. Z toho pak těžili v brejcích. Vůbec jsme nechytili začátek. Také proto, že jsme chvíli hráli kvůli zranění v deseti. Domácí toho využili v souvislejší. Pak se to trochu otočilo. Ke standardkám jsme se dostali i my, ale v závěru jsme po rohu inkasovali,“ připomíná mozek ofenzivy.

Privátní den otevřených dveří. Deník se vypravil na nový stadion v Pardubicích

„Po přestávce jsme zlepšili kombinační hru a troufnu si říct, že ve druhé půli jsme byli lepší. Rychle jsme vyrovnali a pak měli další šance. Před tím hráli lépe oni, takže remíza je zasloužená.“

Co říká na nového člena pardubického souboru?

„Byli jsme příjemně překvapeni. Víme, jakou posilu jsme ve Florinovi získali. To také na těžkém terénu předvedl. Nějakou dobu nechytal, ale podal sebevědomý výkon. Má velké zkušenosti s těžkými zápasy. Určitě nám pomůže,“ dodává Hlavatý.