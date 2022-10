Psát, že se jedná o klíčový duel není na místě, jelikož aktuálně je pro Pardubice každý zápas velmi důležitý. To si uvědomuje vedení, trenéři a také hráči. Nůžky se pomalu rozevírají a v podzimní části zbývá odehrát jen pouhých šest zápasů.

„Každé utkání je pro nás momentálně důležité. Musíme udělat všechno pro to, abychom byli na dostřel ostatním týmům,“ poznamenává Radoslav Kováč.

FK Pardubice - FK Jablonec

Dnes, 16:00, st. Ďolíček

Nastartovat se k lepším zítřkům mohou pardubičtí již dnes proti Jablonci. Ten sice neměl nejlepší start do soutěže, ale poslední tři zápasy dokázal vyhrát.

„Čeká nás těžký zápas, Jablonec má kvalitní tým, v posledních zápasech se navíc herně zvedá. Mají v týmu velice šikovné hráče, jako jsou Jovovič, Chramosta, Sejk a další, kteří umí dát gól,“ upozorňuje trenér Pardubic.

Po nepovedeném utkání v Teplicích nečekala na Radoslava Kováče jednoduchá práce a to hlavně v kabině.

„Snažili jsme se dát hráče po utkání v Teplicích do kupy hlavně po psychické stránce. Potřebujeme, aby tíživá nálada z hráčů spadla, jedním dobrým výsledkem se nakopneme,“ říká Kováč.

Důležité pro Pardubice bude také, aby náročnou práci přenesly z tréninkového hřiště na to herní.

„Zatím se nám nedaří dobrou hru, kterou předvádíme na tréninku, přenést do zápasu. Kluci během týdne velmi dobře pracují a my moc dobře víme, že to v nich je. Jen nesmíme dělat chyby,“ dodává na závěr pardubický lodivod, Radoslav Kováč.