„Bude to zase zápas, kdy kádr ještě provětráme. Uvidíme, jaká bude minutáž. Generálky jsou o tom, aby se mužstvo nějakým způsobem dobře prezentovalo, ale zároveň stále ještě nejde o výsledek, o něj půjde až v lize. Měli jsme dva anglické týdny po sobě. Je předpoklad, že většina kádru dostane v generálce možnost potvrdit a ukázat aktuální formu,“ hlásí před výkopem Miroslav Koubek, lodivod hradeckého mužstva.

Ve středu museli Votroci otáčet duel na trávníku divizního Vysokého Mýta (3:2).

„Teď to bude úplně něco jiného, protože Chrudim je ještě kvalitnější mančaft, než bylo Mýto. My do toho půjdeme s tím, že je to poslední zápas před Slavií a musí to mít od nás úplně jinou úroveň. Potřebujeme se povzbudit a získat nějaké sebevědomí týden před ligou,“ říká útočník Votroků Daniel Vašulín.