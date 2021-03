/FOTOGALERIE/ Během prvního poločasu musel vstát z tribuny a zapojit se hned do hry. Pardubický brankář Jiří Letáček prožil svou premiéru v nejvyšší soutěži.

SFC Opava - FK Pardubice: Brankář Jiří Letáček při penaltě Opavy. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Pro brankáře je to složitá situace, když se mu kolega zraní. Sám jsem to zažil z pohledu Máry Boháče ve druhé lize proti Líšni, tak vím, jaké to je,“ uvedl Letáček po utkání, v němž pardubičtí fotbalisté prohráli v Opavě 0:1.