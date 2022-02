FK Pardubice (15. místo, 18 bodů, 24:41) - 1.FC Slovácko (5. místo, 39 bodů, 38:34)

Svědíkův soubor prohrál doma 0:1 se Slavii a poté stejným poměrem nestačil venku na Zlín.

„Nenechme se zmást. Slovácko ne ní v útlumu. Možná tápe výsledkově, ale herně určitě ne,“ zvedá varovný prst trenér Jiří Krejčí.

Pardubice získaly alespoň už jeden bod z jediného utkání s Hradcem. Jenže na rozdíl od Slovácka, musí vyhrávat. Konkurenti na záchranu nespí. No, spíše řádí… Slovácko bude těžký ořech. Na podzim po otřesné startu prohráli Východočeši 1:2.

„Každopádně si musíme dát pozor na ztráty uprostřed hřiště. Hrají hodně kolmý fotbal, do rychlosti po zisku míče. Na tento styl mají šikovné a rychlostně vybavené hráče. Navíc Slovácko je dobře vybaveno výškově s fyzicky vyspělými hráči. Takže si musíme pohlídat obranné standardní situace. A samozřejmě centry do vápna,“ má jasno.

Kombinační fotbal pláče. Terén v Ďolíčku byl už ve východočeském derby nerovný. Dá se očekávat boj.

„Jedna věc je pohybovat se na špatném terénu a druhou kontrola míče. Nicméně i na těžkém terénu, který proti Hradci byl, jsme se dostali k nějakým povedeným kombinacím. Vypracovali jsme si nějaké šance, ale bohužel je neproměnili. To se ale natrénovat nedá,“ opakuje známou pravdu Krejčí.

Vrásky na čele mu přidělaly trest defenzivního štítu Jana Jeřábka a dohoda se Slováckem, že nenastoupí jeho kmenový hráč Jakub Rezek. Právě on byl jedním z mála, kteří proti Hradci zvládali hru jeden na jednoho.

„Všichni hráči odvedli dobrý výkon. Škoda, že Rezek nebude hrát. Je to šikovný hráč, rychlostní typ. Máme alternativu, nebudeme ji prozrazovat, ale s někým se vytasíme,“ říká tajemně.

Pardubice se propadly na předposlední místo. Otázkou je, jestli budou sbírat bod po bodu, či se vrhnou do risku?

„Slovácko je favorit. V každém případě to chceme jako s Hradcem uhrát na nulu. Pak uvidíme na co to bude stačit. Nejlepší by bylo za tři. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Slovácko je favoritem a my takto k tomu přistoupíme. Furt platí, že říkám, že každý bod se počítá. Sezona bude ještě dlouhá,“ podotýká pardubický trenér.