FK Pardubice nashromáždil v šesti zápasech pět bodů. Ve svém azylu porazil pouze Bohemians (3:0) a remizoval s Karvinou (2:2) i Mladou Boleslaví (1:1). Zatímco doma neokusil hořkost prohry, tak z venku vždy dorazil s prázdnou. Nestačil na Olomouc (3:2), Baník Ostrava (3:1) a naposledy Slovácko (2:1). Oproti loňském ročníku střílí více branek jak ji vidět z přehledu, trefil se v každém utkání), ale také jich více inkasuje. Trenér JIŘÍ KREJČÍ tento nový jev vysvětluje příchodem hráčů, kteří vyznávají ofenzivnější styl a tomu pardubickému se ještě nestačili přizpůsobit.

Před sezonou jste predikoval, že letošní ročník bude nesmírně náročný. Potvrzují se vaše slova?

Soutěž je od svého začátku obrovsky vyrovnaná. Potvrzuje se, že tahle sezona bude těžká.

O spokojenosti asi nemůže být řeč. V čem vidíte problém?

Nemluvil bych úplně o nespokojenosti. Každý říká, že to je špatný začátek. Já mu na to ale odvětím, že se jedná o špatný začátek oproti loňsku. Možná jsme se ocitli v tvrdé realitě. Jasně, mohli jsme nasbírat více bodů. Proč tomu tak není vidím ve dvou faktorech. V individuálních chybách, kterých se zkrátka musíme vyvarovat. Jako v utkání s Bohemkou a pak to hned šlo. Tou zásadnější věcí je fakt, že nám odešli čtyři hráči. Do toho počítám i gólmana Boháče, který se ještě nezapojil do hry. Musíme zapracovávat do sestavy nové hráče a oni si musí zvyknout na náš herní styl.

Jedna věc je nespokojenost s bodovým ziskem, který odráží postavení v tabulce a druhá s předváděnou hrou.

Herně nám nevyšel pouze první poločas úvodního zápasu s Karvinou a také na Slovácku. Jinak jsme hráli dobře, ač to někdy nepřineslo bodový zisk. Rozhodně jsme neodehráli špatné utkání jak s Boleslaví, na Baníku, v Olomouci. K bodům jsme měli kousek. A teď naposledy nám hrubě nevyšel začátek na Slovácku, který se podepsal na průběhu celé první půle. Nicméně druhý poločas už byl vyrovnanější. Můžeme si říkat, že někteří hráči měli v nohách 120 minut pohárového utkání. Pozoroval jsem na nich, že nejsou v pohybovém topu.

Před vstupem do soutěže jste nejlépe znal sílu svého týmu. Jaký byl váš bodový odhad do první reprezentační přestávky?

Tohle nikdy nedělám. Něco odhadovat můžu, když budu stavět garáž. Pro mě je nejdůležitější se vyvarovat těch tří míst, které jsou na konci tabulky.

Při pohledu na tabulku lze zjistit, že všichni tři soupeři ve vašich venkovních utkáních figurují v tabulce do šestého místa. Takže los nic moc, co vy na to?

A vidíte, setkával jsem se s hlasy, že máme dobrý los. Já tohle ale vůbec neřeším. Jestli si někdo myslí, že je jednoduchý zápas s Karvinou, nebo s Boleslaví, která se chce rvát o evropské poháry, tak se šeredně plete. Našli se tací, kteří byli s losem spokojeni. Já je mírnil a říkal jim, že to zas tak jednoduchý los není.

V utkání Pardubic padá oproti premiérové sezoně v nejvyšší soutěži více branek. V šesti utkáních hned jednadvacet, z toho jedenáct střel skončilo ve vaší síti. Co na to říkáte?

Na můj vkus jsme obdrželi hodně branek a to je to, proč máme pět bodů. Na druhou stranu jsme jich oproti loňsku rozhodně víc vstřelili.

Znamená to, že jste začali hrát ofenzivnější fotbal?

Já bych chtěl hrát stejný fotbal. Nicméně přišli k nám jiní hráči. Třeba Beran, který je hodně ofenzivní, ale na to bránění si musí ještě zvyknout. Odešel nám Surzyn a na jeho místě hraje útočný Cadu. Jenže, když hrajete ofenzivně, tak se stane, že otevíráte okénka vzadu.

V průměru vyprodukujete tři pokusy na bránu. Deset gólů je vysoká úspěšnost, proč tedy nestřílíte víc?

Tady jsme u toho, proč jiná mužstva shání hráče, kteří jsou schopni vstřelit gól. Máte hráče, který hraje výborně v poli, ale to zakončení nemají. V našem týmu není moc hráčů, kteří umějí vystřelit ze střední vzdálenosti. Na druhou stranu máme kluky, kteří jsou šikovní do kombinace a do vápna se prokombinujeme. Samozřejmě jim říkáme, ať se více nutí do koncovky. Je to ale dané typologií toho daného hráče a jeho myšlením.

Proti Karviné i na Slovácku jste inkasovali velice brzy. Nemáte problémy se začátky zápasů?

Samozřejmě, že na tom pracujeme. Přemýšlím o tom, jestli něco nezměnit na předzápasovém tréninku nebo při zahřátí těsně před výkopem. Nesmíme také opomenout, že je na trávníku ještě jeden tým. Nicméně si myslím, že v našem případě se jedná o koncentraci jedinců. Bavíme se o tom furt. Naopak jsme perfektně zvládli začátek s Bohemkou a přineslo nám to tři body. Musíme si dát na pozor.

Pokud váš tým převýší soupeře v osobních soubojích, tak až na zápas v Olomouci boduje. Jaký vám to vysílá signál?

Máme v týmu nové kluky. Beran je výborný s míčem, pohyblivý, ale musí přidat v osobních soubojích. Zápas se většinou skládá s mikrosoubojů a když je vyhráváte, máte více ze hry. To je první předpoklad, že můžete bodově uspět. Ještě k té typologii hráčů. Jak jsme hráli na Slovácku, tak tam mají šest hráčů, kteří měří 190 centimetrů. Takže ta výšková ale i silová převaha byly znát. My máme mladé kluky, tedy kromě Jeřábka, který v osobních soubojích silný je a zbytek se to musí učit.

Když všechno klape v týmu je dobrá nálada. Jak to máte v opačném případě? Přenášíte svoje naštvání na hráče?

Pochopitelně po každém nepovedeném zápase musí dojít kritice. Měla by být ale směrována k nějaké pozitivitě. Nevím jestli se tím mohou ostatní kluby pochlubit, ale my dnes máme v reprezentaci U21 čtyři hráče. To vyplývá z toho, že máme hodně mladé mužstvo. A co si budeme povídat nezkušené. Stále kluky dusit nebo kritizovat není pro mladý tým přínosné.

Třikrát jste se vraceli do Pardubic z Moravy. A s prohrou. Jde vůbec sedět někde u řidiče a mlčet, nebo už v autobuse máte k hráčům plamenné proslovy?

Rozhodně cesty nejsou v pohodě, když se prohraje. Jak se nahromadí emoce, tak je můžete vypustit tak u mládeže. Nicméně u chlapů si většinou nechávám věci rozležet v hlavě. A probíráme to v týdnu po utkání.

HODNOCENÍ NOVÝCH HRÁČŮ OPTIKOU TRENÉRA

Michal Beran – 6 utkání: Je to kreativní pohyblivý hráč. Rychlý s míčem, s dobrým myšlením. Umí navést balon do finální fáze. Má i dobrou střelu, kterou ještě u nás úplně nepřetavil. Je to další hráč, který dokáže vystřelit ze střední vzdálenosti. Zatím ale tuto zbraň málo využívá. Musí přidat v osobních soubojích. Ano, je subtilní postavy, jenže ty souboje musí postupovat. Česká liga je v současné době charakterizovaná v Evropa jako třetí nejvíc soubojová. S tím se zkrátka musí vyrovnat.

Lukáš Červ – 4 utkání: Také on je týmovým hráčem. Nerad prohrává, do pardubické party zapadl dobře. Je to taková šestka, osmička. Dokáže dá gól a umí vystřelit z dálky. Neodehrál špatné zápasy. Je to kluk bez zkušenosti s ligou. Musí si na nejvyšší soutěž přivyknout. Třeba na Baníku odehrál dobré utkání, ale trochu nám pak „smrděl“ při druhém gólu.

Mojmír Chytil – 4 utkání: v Olomouci vypadl z ligového rytmu, a tak si na něj musel chvíli zvykat. Libí se mi na něm, že když přijde do utkání, tak pro něj není soutěž novinkou. Už má něco za sebou a nerozklepe se z toho. Umí hrát výborně zády k bráně Je náběhový a dokáže vyvinout rychlost. Je gólový a určitě nám ještě nějakými góly nám pomůže.

Jakub Markovič – 4 utkání: dvacetiletý kluk, který tu ligu také pořádně neokusil. U těch mladých hráčů je to tak, že v jednom zápase předvedou parádní výkon, ale pak je problém tu výkonnost udržet dlouhodoběji. Třeba proti Bohemce vytasil parádní zákroky. Je to hbitý, talentovaný kluk, který potřebuje ještě zesílit. Získat zkušenosti. Ty se nedají koupit, ty si musíte prožít. Naposledy na Slovácku neodchytal špatný zápas, ale kdyby měl více zkušeností, tak druhý gól nedostane.

Jan Halász, Adam Lupač – 2 utkání (střídání): s oběma jsme spokojen, jak pracují. Zatím si prošli třetí ligou. Když budou takhle pokračovat, jsou to pro nás hráči budoucnosti.

Žádná doba hájení u nás není

S novými hráči, notabene s mladými to vyžaduje čas pracovat. Jenže v rozehrané soutěži času není. Dostali od vás nějakou dobu hájení?

Žádná doba u nás hájení není. Kluci se musí rychle učit. Musí si uvědomit, že být mladým hráčem není taková výhoda. Za rok, za dva může přijít k nám do klubu někdo jiný a může předskočit. A pokud neuvidíme posun, nemá u nás co dělat.

Uvažujete v reprezentační přestávce o nějakých změnách?

Vždycky uvažujeme o složení základní sestavy a rozestavení v jakým chceme hrát. Věřím, že v repre pauze k nám ještě nějací hráči dorazí, neboť potřebujeme zvednout konkurenci v mančaftu. Jediným novým hráčem se zkušenostmi je Chytil. Dejme to mu ještě Beran, který už něco v lize odehrál.

Budete po vedení požadovat posily?

Před sezonou jsme si dali cíl, přivést do každé řady jednoho hráče. Kromě Berana a Červa. Chtěli jsme bekostopera, někoho do zálohy a útočníka. Přivedli jsme Chytila, takže zbývá ještě ten obránce a hráč do středové formace. Nově k nám dorazil útočník Lukáš Matějka z Plzně.

Před sezonou se vrátilo z Pardubic do svých klubů trio hráčů. Kterého odchodu litujete nejvíc, respektive kdo vám chybí nejvíce ve hře?

(zamyslí se) To je těžká otázka, protože kluci hráli na odlišných postech. Pro nás byli důležití všichni tři a tu jejich ztrátu pociťujeme. Konec konců pracovali jsme na nich dva roky. Na Hlavatém a Surzynovi určitě a Ewerton byl u nás rok a půl. Chybějí nám obrovsky a dál bych to nespecifikoval.

Glosa Zdeňka Zamastila

Pardubice vybrušují kameny pro ostatní kluby

Žádnou paniku, ale také žádné juchání. Pardubičtí fotbalisté figurují po šesti odehraných kolech na dvanácté příčce se ziskem pěti bodů. Trenéři z lidu se chytají za hlavu a mluví o špatném vstupu do soutěže. Ten jediný povolaný, ale zatím zachovává hlavu klidnou. Protože ví, že realitu nemůže ovlivnit. Jiří Krejčí všem škarohlídům vzkazuje: „Podívejte se na Liberec, Karvinou, Teplice nebo Jablonec. A to mají daleko zkušenější kádry než my.“ Je to tak. Pardubice se vytasily ve své druhé sezoně v nejvyšší soutěži se suverénně nejmladší soupiskou. Ruku v ruce s tím jde nezkušenost. Je to úplně stejné jako kdybyste po člověku, který nikdy neobsluhoval cirkulárku, chtěli nařezat na milimetr deset stejných prken… Ukazuje se, že strategie brát si nehotové hráče na hostování a pak je vybrušovat ne pro sebe ale pro někoho cizího, není pro budoucnost A týmu perspektivní. Protože jednou přijde čas, že si je „pronajímatelé“ vezmou zpět. Navíc kluby už nejsou k půjčování hráčů do Pardubic moc nakloněny. A vysvětlení? „Přeci nebudeme posilovat svého protivníka v soutěži.“ Nutno dodat, že po první sezoně hodně zdatného. Pokud nechtějí (nemají) v pardubickém klubu připravený balík na nějakého zkušeného plejera, musí si z nových hráčů nějakého znovu vyrobit. Jenže pak hrozí, že… No, víte co.