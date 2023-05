/OHLASY/ Jednou jsi dole, jednou nahoře. Voskovec s Werichem moc dobře věděli, že tohle rčení zrálo, zraje a bude zrát jako víno. Rumunskému brankáři Florinu Nitovi ve službách FK Pardubice nezbývá v těchto hodinách nic jiného, než si právě píseň Život je jen náhoda pouštět stále dokola. V minulém týdnu byla neochvějná jednička východočeského klubu oslavována jako hrdina, když lapil dvě penalty Řezníčkovi. Po sedmi dnech je ale situace jiná. Nita udělal v 86. minutě utkání proti Zlínu hrubku nejvyššího kalibru a podepsal se pod tristní prohru 1:2 na domácím stadionu v boji o záchranu.

Minule hrdina, tentokrát padouch. Takto se má situace u Florina Nity, který pustil zbytečný druhý gól proti Zlínu. Ten v Pardubicích vyhrál 2:1 a zůstal v boji o záchranu. | Foto: Ivana Hošková

Plný stadion, výborná atmosféra, krásné počasí a přece lidi odcházeli domů z CFIG Areny rozhořčeni. Není se čemu divit. Všichni čekali, že Východočeši doma Ševce přejedou. A všechno tomu napovídalo už od prvních vteřin utkání.

Kováčova družina totiž vlétla do zápasu tak, jak je u ní na domácím stadionu zvykem. Do vápna hostů chodil jeden míč za druhým a postupně se Pardubičtí dostávali i do zakončení. Tlak vyústil v nádhernou branku, kterou zařídil průnikem Bartosz Pikul. Ten nejprve prošel vápnem a nesobecky předložil míč Černému, který zakončoval do prázdné brány. Následně se ale ukázala situace, která se poměrně často opakuje…

"Začali jsme být lehce pasivní, což se nám stává poměrně často a stále nevím proč. Upadla u nás především agresivita a kvůli tomu jsme do poločasu inkasovali. Špatně jsme tam nabrali hráče a Balaj srovnal," vrací se k průběhu prvního poločasu trenér Radoslav Kováč a nezapomněl připomenout ani tvrdý zákrok v pokutovém území hostů: "V první půli se mohla pískat pro nás penalta, kdy Kolář sjel naprosto zbytečně Marka Ichu. Ten kdyby nenaskočil, tak má zlomené nohy."

Zdroj: Youtube

Nedat gól je taky chyba

Téměř identický vstup měly Pardubice i do druhé půle utkání. Hrály aktivně a především Bartosz Pikul obstřeloval zlínskou bránu, ale žádná trefa neskončila za zády zkušeného gólmana Stanislava Dostála. Osudná chvíle tak přišla až v 86. minutě a stadion oněmněl hrůzou. Dramé z hranice vápna poslal centrovaný míč na zadní tyč. V tu chvíli vše nasvědčovalo, že Florin Nita si s jistotou míč chytí do teplých, ale rumunský gólman nepochopitelně stáhl ruce a míč usměrnil mezi tři tyče Antonín Fantiš.

"Florin (Nita) udělal úplně strašnou chybu. Vím, že nám několikrát pomohl a dělal nám body, ale tohle předvést před závěrem zápasu je trestuhodný. V Brně nám utkání vyhrál, tady prohrál. To je důležitý si přiznat," neskrýval rozhořčení pardubický lodivod a situaci rozebíral i dále: "Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Nevím co ho popadlo, ale byl to prostě dárek pro Zlín, abychom je vrátili do hry. Tak zkušený hráč, jako je Florin Nita, si tohle nemůže dovolit. I když nás několikrát podržel, tak já tohle neberu. On je tu od toho, aby chytal a je za to i královsky placený. Ten zápas jde za ním."

Na Twitteru neschytává kritiku jen Florin Nita, ale také Radoslav Kováč.

Na osudnou chvíli se více smířlivě a sebekriticky díval jeden ze svěřenců Radoslava Kováče.

"Chyby se stávají. Stejná nebo daleko větší chyba je, že jsme nedokázali z těch šancí dát gól. S Florinem jsem se v šatně bavil a on říkal, že vůbec neví, proč na poslední chvíli stáhl ruce. Co si ale budeme povídat. On nám vychytal poslední zápas v Brně a tentokrát mu to nevyšlo. To se může stát," chlácholil svého spoluhráče Michal Hlavatý.

Pardubická tragédie. Fantiš vystřelil Zlínu naději na záchranu

I tento pardubický záložník si je vědom toho, že po vstřelené brance jeho tým naprosto přestává hrát, což je často stojí body.

FK Pardubice - FK Jablonec

Středa, 19:00, CFIG Arena

"Opakuje se to pokaždé, když jdeme do vedení. Neumím si to vysvětlit. Asi si do hlavy dáme, že můžeme být trochu pasivní a z toho to pak vyplývá. Musíme presovat výš, protože to nám problémy nedělá."

Pardubice musí zabrat už ve středu, kdy se doma v CFIG Areně představí proti již zachráněnému Jablonci.

"My se vůbec nespoléháme na to, že to Jablonec přijede odevzdat. Přijede soupeř, který je v klidu a v tom to bude těžší. Já apeluji na fanoušky, aby nás opět přišli podpořit, protože to budeme strašně moc potřebovat," prosí Radoslav Kováč před čtvrtým kolem nadstavbové části FORTUNA:LIGY.