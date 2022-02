Myslíme si, že se nám příprava vydařila, hlavně z důvodu, že se nám vyhýbala zranění a také Covid, který je strašákem každého. Zatím je všechno v pořádku, ale abych to nezakřikl. Pokud jde o náplň, ta byla strašně jednoduchá. Příprava trvala skoro pět týdnů. Prvních čtrnáct dní převažovaly objem, síla a herní kondice. Pak následovalo Turecko, kde jsme byli asi jedenáct dní. Sehráli jsme tam tři kvalitní zápasy, to byl herní blok. A teď v týdnu před vstupem do ligy s Plzní jde o fázi konečného vyladění. Samozřejmě vždycky je nějaký šrám, výpadek nějakého hráče na dva tři dny, to se stává. Nicméně nic fatálního se nestalo. Zatím panuje spokojenost.

Jaký dojem na vás udělali noví hráči a jakou roli budou mít v týmu dorostenci Kutík a Jurčenko, kteří byli zařazeni do kádru?

Novými hráči jsou dva příchozí borci z druhé ligy. Ve stádiu finalizace je teď příchod chrudimského Petra Rybičky a z Líšně přišel Jakub Kučera. Z vlastní líhně jsme do kádru vytáhli Jurčenka a Kutíka. Dojem z nich je zatím příznivý. Jakou roli budou hrát dva mladíci, to se uvidí. To ukáže jejich výkonnost, zatím jsou ve fázi adaptace a vedou si dobře. Dostali velký herní prostor, až na tu generálku, kde Kutík nehrál a Jurčenko nastoupil asi jen na závěrečných deset minut. Jinak měli poměrně velkou porci minut a byli jsme mile překvapeni, vedli si zdatně. Myslíme si, že se stávají hodnotnými členy kádru.

Trenér hradeckých fotbalistů Miroslav Koubek.Zdroj: ČTK

Má třeba Jurčenko na to, aby promluvil do sestavy? V přípravě dával góly.

Jak říkám, to se uvidí. Ligu pochopitelně začneme se zkušenější formací. On to bude zpočátku jistit a pokud by došlo k nějakému výpadku, tak jsme v přípravě poznali, že svým způsobem na to má.

Jak se těšíte do Plzně, se kterou vás pojí historie? Máte extra motivaci ukázat se proti ní podobně jako na podzim?

Samozřejmě se těšíme. V Plzni je to vždycky dobrá konfrontace. My si jako nováček můžeme ověřit, jak na tom jsme po té pauze. Viktorka je určitě favoritem, ale nikdy není nic předem ztraceno. Zápas začíná 0:0 a my se tam pokusíme uspět. Není důvod si myslet, že to není možné. Osobně žádnou extra motivaci nemám. Pro mě je to v tuto chvíli ligové utkání venku, na půdě favorita a těžkého soupeře.

Generálka Votroků před ligou: zahozené šance, tři inkasované branky i fair play

Plzeň má problémy se zdravotním stavem střelce Beauguela. V případě, že by nemohl nastoupit, zvýšilo by to vaše šance na úspěch?

Všichni víme, že další alternativou je Tomáš Chorý, rovněž velmi dobrý útočník, ve vápně silný. Ve způsobu hry Plzně, kdy tam hledají vysokého útočníka, hlavně ve vzdušném prostoru, žádné oslabení nevidím. Jean-David Beauguel má možná trošičku jiný způsob hry, že jde třeba víc do kombinace. Oba jsou silní hráči, jsou to typy, které mají vysokou účinnost, hlavně tedy Beauguel. Tomáš Chorý hrál méně, takže taková čísla mít nemůže, ale my víme, kdo to je. Beauguel hrál na podzim skvěle, ale pokud by nemohl hrát, oslabení to může být v předfinální fázi, kde se dobrým způsobem zúčastňuje kombinací. Nicméně pokud jde o údernost toho hrotu, tam žádný rozdíl nevidím. Bude to těžké i proti Chorému.

Trenér hradeckých fotbalistů Miroslav Koubek.Zdroj: Deník/Petr KotalaJak jsou na tom Pavel Dvořák a Otto Urma, kteří byli po zranění v rekonvalescenci?

Otto Urma je na tom hůře. Podstoupil artroskopii kolenního kloubu později než Pavel a zatím se ještě nedal do nějaké mobility, jenom rehabilituje na přístrojích. Pavel Dvořák už je v celkem vydatném pohybu, jeho návrat vypadá dobře, ale nesmíme to uspěchat, ještě bude pár týdnů potřebovat. Ale už trénuje.

Už máte jasno o základní sestavě pro první duel, nebo ještě nad nějakými posty přemýšlíte?

Tím, že vypadl Pavel Dvořák už na poslední dva podzimní zápasy, tak se na špici etabloval Erik Prekop. Na Plzeň jsou kvůli kartám vyřazení Dan Vašulín a Petr Kodeš. To jsou samozřejmě zásahy. Sestavu bez nich jsme ladili. Kodeš hrál v přípravě stopera, protože jsme věděli, že nebude moct nastoupit. Takže jsme museli reagovat. S tím souvisí i příchod Jakuba Kučery. Sestava je na devadesát procent hotová, ale ještě asi na dvou místečkách zvažujeme, jakou typologii v Plzni zvolíme. Každopádně se sestava blíží generálce, což je asi logické.

Před podzimem jste hovořil o tom, že budete pečlivě sbírat body. S čím jdete do jara?

Ty bodíky budeme muset ještě velmi intenzivně sbírat, protože stále jich je málo. Jsme si vědomi toho, že je před námi ještě dlouhá a náročná cesta. Když se podíváte na tabulku, tak ani nemusím říkat, proč. Ve středu je to pořádně našlapané a skupina o záchranu není daleko, je pod námi pouze o šest bodů. Čeká nás horké a těžké jaro, nemáme nějak lehký los. Hrajeme venku na všech ohrožených mužstvech. Doma máme pět zápasů, ale z toho je favorizovaná Slavie. Druhý domácí zápas je s Mladou Boleslaví, což vlastně není domácí zápas. Takže nám zbývají tři utkání. Tím neříkám, že Slavii nemůžeme porazit, ale je to nejtěžší soupeř. Dobře víme, že není vyhráno a musíme udělat ještě spoustu bodů.

Votroci se vrátili z Turecka. Soupeři z ciziny? Užitečná škola, řekl kouč Koubek

Cíl je tedy jaký?

Chtěli bychom se udržet ve střední skupině, to by bylo krásné. Tomu chceme věřit, ale to asi každý. Je tam rozdíl pár bodíků. Za námi jsou velké značky a velké ryby jako je Liberec, Olomouc nebo České Budějovice. Na první skupinu nemyslíme, víme, že jedeme trochu nad plán.

Pomáhá hráčům i vám fakt, že bodů máte relativně dostatek?

Je dobré mít bodový polštář. O to se pak hraje lépe. Asi to pomáhá, v tuto chvíli nejsme pod bezprostředním tlakem. Nicméně hrajeme obrovsky těžká utkání po sobě. V posledních kolech body moc nepřibývaly. Přináší to i los. Naposledy jsme hráli se Slováckem a Spartou, z čehož máme jen jeden bod, mohli jsme mít víc. Teď jedeme do Plzně, kde se určitě budeme rvát o body. Potom přijdou velmi klíčové duely.

Jak vidíte boj o titul?

Když se zamyslím takhle narychlo, tak asi pořád favorizuju Slavii.

Trenér hradeckých fotbalistů Miroslav Koubek.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Během zimního období jste říkal, že po sezoně v Hradci skončíte. Sportovní ředitel Jiří Sabou reagoval, že to tak nenechá a určitě vás bude přemlouvat k pokračování. Došlo už k nějakým diskuzím na toto téma?

Debaty probíhají za pochodu. Rád bych ještě upřesnil tu svoji formulaci. Od začátku říkám, že jsem přišel do Hradce na rok. Mám tu smlouvu na rok, ani jsem si nepřál nějakou delší. Klub to akceptoval. V zimní přípravě jsem říkal, že se na tom nic nemění a zatím není důvod k jiným úvahám. Také jsem říkal, že pokud bude mít Hradec zájem, tak nikdy neříkej nikdy. Uvidíme, jaký bude vývoj. Musím počkat sám na sebe, v jakém stádiu budu za čtyři měsíce. Musím počkat na sportovní výsledek v jarní části a také na to, jaký bude kádrový stav. Pokud to zvládneme a Hradec bude mít zájem, tak tohle jsou tři moje hlavní atributy, které budu zvažovat.

Když se podstatná část těchto atributů naplní, znamená to, že v Hradci zůstanete?

Tam je ještě čtvrtý atribut a to je moje manželka (usměje se), což je velmi silný atribut.

Jak se na to tváří?

Negativně (zasměje se). Tenhle atribut jsem zapomněl říct, jsou tedy čtyři.

Jak se tváří manželka na případné prodloužení smlouvy?

Má připravený velký kufr a už ho začíná plnit. Uvidíme (směje se).

V pondělí bylo rozhodnuto, že byste měli pohárové utkání s Bohemians hrát nakonec u nich v Ďolíčku. Proč tomu tak je?

Začíná odpovídat tiskový mluvčí klubu Michal Petrák: Přišlo nám rozhodnutí Řídící komise Top soutěží FAČR, že by se mělo hrát v Ďolíčku. Dnes se má sejít naše představenstvo a s největší pravděpodobností se proti tomu odvoláme, protože tam ta možnost hrát doma existuje. Chtěl bych říct i pro naše fanoušky, že to tak nenecháme.

Trenér Koubek pokračuje: Já jsem zděšený, je to pro mě obrovské překvapení. Jak je možné, že nějaká řídící komise změní los? To snad není možné v žádné zemi evropského fotbalu. Vždyť se zápas může eventuálně i odložit. Nikde není psáno, že v poháru musíme použít vyhřívaný trávník (Hradec měl domácí hřiště původně uvedené na Bavlně – pozn. aut.). Bohemka od začátku vytvořila tlak, aby využila slabého místa v našem klubu a to je fakt, že nemáme stadion. Páky se napnuly, pak se to tam mele, mele a výsledkem je, že nový svaz, který by měl dělat čistou práci a absolutně chránit zájmy klubů, najednou změní vylosování. Připadá mi, že to jsou stále staré pořádky. To přece není možné, že nám přehodí zápas s nějakou argumentací, že nemáme vyhřívaný trávník. Na pohár přece nemusí být, to nikde není napsané, díval jsem se na řády.