Deset let ho piplali pro velký fotbal v Bohemce, až nakonec hraje první ligu jinde. Dominik Kostka ale měl cestu do nejvyšší soutěže trnitou se zastávkami v nižších soutěžích. Jeho osobní vůz jel přes Dobrovice, Motorlet či Zbuzany. A když hrajete ČFL nebo divizi, tak musíte makat nejen nohama… "Já fotbal miluju, takže jsem ho hrál, protože mě baví, protože mám tento sport rád. Někde to bylo lepší, jinde horší. K fotbalu jsem vždy přistupoval s láskou. Ať už jsem byl v divizi nebo ve třetí lize," říká v rozhovoru pro Deník.

V prvním utkání jste zdolali Bohemians 3:0. Dá se na tento výkon navázat i přes čtyřměsíční odstup?

Určitě je v našich silách na toto vítězné utkání navázat. Doufáme, že zopakujeme poslední zápas s Bohemkou.

Nemůže to být naopak výhodou pro soupeře, který si dá na váš tým bedlivý pozor?

Ono dávat si na něco pozor na terénech, na kterých se momentálně hraje, je velice ošemetné. Připravit se na nějaké herní styly úplně nejde. Spíše to bude o přístupu. Bude to jen o nás, jestli tuto bitvu zvládneme.

Už se těší na pauzu

Situace v nejvyšší soutěži vykrystalizovala tak, že v případě výhry můžete ztrátu na svého soupeře zkrátit na minimum. Nebo stačí bod?

Chceme tři body. Pro nás jsou velice důležité k tomu, abychom se odpoutali od týmů, které jsou v tabulce za námi a naopak se přiblížili k těm před námi.

Jedná se o poslední kolo před zimní přestávkou. Teď už není na co se šetřit. Zbyly vám ale po náročném podzimu ještě nějaké síly?

Já osobně cítím, že už toho je moc. Zápasů bylo hodně, ten půl rok je dlouhý. Všichni se ale vymačkáme z posledních sil a pak budeme rádi za pauzu, která nás čeká.

Se Slavii, Plzní, Spartou ale i Baníkem se body moc neočekávají. Podobné zápasy jako je tento, ale mají vysokou důležitost a vyjít z nich naprázdno se rovná průšvihu. Vnímáte to podobně?

O průšvihu bych asi nehovořil. Každopádně by se jednalo o zklamání a o bodovou ztrátu. Všichni tady v Pardubicích, chceme získat tři body a za tím cílem si půjdeme. Souhlasím s tím, že ztráta s Bohemkou by bolela více než se Slavii nebo Spartou.

Lupač se plácne přes kapsu. Poprvé v základu a ještě servíroval tác na první gól

Narážím na to, že váš nejbližší pronásledovatel z Teplic se obdivuhodně zvedl. Co na to říkáte?

Co jsem viděl jejich poslední zápasy, včetně toho s námi, tak vůbec nehrály špatně. Už před tím proti Spartě odehrály velice slušné utkání. Musíme počítat s tím, že budou stoupat tabulkou nahoru a náskok si před nimi udržet.

Opakuje se situace před utkáním s Teplicemi. Znovu se střetnou dvě nejhorší obrany ligy. U obou celků to překvapuje. Co vy na to?

Je pravda, že jsme dostali hodně gólů. Vytváříme hodně řetězových chyb. Nemyslím si, že je to čistě obranou ale spíše problémem celého našeho mančaftu.

Fanoušky moc nevnímá

Pardubická defenziva je děravá jako řešeto. Letos rozhodně v Pardubicích neplatí ta proslulá Krejčího filozofie: Vzadu hrát na nulu a vepředu nějaký gól dáme…

My si ale před každým zápasem říkáme, že chceme hrát vzadu na nulu. Jenže se nám to nedaří. Naopak hodně šancí, včetně penalt zahazujeme. Podle mě je otázkou času, kdy se to obrátí v náš prospěch.

V letošní sezoně jste získali stejně bodů doma i venku. Je vám jedno, kde hrajete?

Ona už ta minulá sezona stírala rozdíly. I když je pravda, že doma se nám hrálo líp. Přestože v letošním ročníku sbíráme body podobně doma i venku, mám za to, že nám Ďolíček svědčí.

Zaujme proměna vašeho týmu. Po nulové venkovní sérii následovala šňůra tří utkání bez prohry. Co děláte jinak?

Nevím o ničem, co bychom extra změnili. Snažíme se ke každému utkání přistoupit stejně a odrážet se od dobře odehraných zápasů. Bohužel zkraje sezony jsme venku dostávali rychlé góly a pak jsme museli dohánět manko. Potom nás donutil tlak v tom spodku tabulky více zapnout. Ono je také velký rozdíl, jestli první gól dáte, či dostanete…

Kapitán Jeřábek: Člověk si vedle našich kluků připadá hned mladší

V sobotu budete hrát doma či venku? Může být pardubickou výhodou, že Bohemians nemohou mít kvůli covidovým opatřením tak hlučný kotel?

Fanoušky moc nevnímám. Takže mi je jedno jestli hraji na stadionu, kde má větší podporu soupeř, nebo kde jsou v přesile naši příznivci.

Nicméně Bohemka bude brát utkání jako ryze domácí, protože v těch dosavadních v Ďolíčku nasbírala třináct z osmnácti bodů.

Zcela určitě. Bohemka má totiž dlouhodobě jedny z nejlepších fanoušků v celé soutěži. Do Ďolíčku se na fotbal chodí s chutí a atmosféra tam bývá výborná. Domácí budou mít podporu, ale my si musíme tu kulisu tak trochu přisvojit (úsměv).

Fotbal miluje na každé úrovni

Jste odchovancem, respektive mládežnickým hráčem Bohemky. Proč jste se neprosadil do dospělého áčka?

Těžko soudit, jestli to bylo mnou nebo ze strany Bohemky. Co je podstatné, nedostal jsem pořádnou příležitost ukázat, co ve mně je.

To mělo za následek, že jste se protloukal pražskými nebo středočeskými týmy v ČFL či dokonce v divizi. Jak na to období vzpomínáte?

Já fotbal miluju, takže jsem ho hrál, protože mě baví, protože mám tento sport rád. Někde to bylo lepší, jinde horší. K fotbalu jsem vždy přistupoval s láskou. Ať už jsem byl v divizi nebo ve třetí lize.

Neměl jste chuť s fotbalem praštit?

Určitě ne. Fotbal hraji odmalička, to by mělo bylo líto. Vždycky jsem měl motivaci posouvat se výkonnostně dál. Nebral jsem ohledy na to, jakou hraji soutěž. Chtěl jsem se u tohoto sportu udržet, i když jsem prožíval těžší období.

Dispečer pardubické obrany Toml: Dostaneme gól a vypadneme z role

V nižších republikových soutěžích se nedá zabezpečit. Čím jste se živil?

Do práce jsem musel, protože v nižších soutěžích peníze opravdu nejsou. V mém případě to nebylo tolik náročné na čas a dalo se stíhat oboje. Také proto, že jsem pracoval v rodinné firmě.

Upřednostnil jste sport před studiem nebo stejně jako v obraně myslíte na zadní vrátka?

Dva roky jsem studoval střední školu management sportu, kterou jsem nedodělal. Chtěl jsem hrát fotbal a v tu dobu to pro mě bylo lepší, než se věnovat škole.

Rakouská zkušenost

Nicméně potom jste vystřelil ze třetí ligy až do základní sestavy prvoligového týmu. Jak se tato proměna udála?

Působil jsem v béčku Slovácka, které trénoval pan Saňák. On komunikoval s Pardubicemi. Začali mě tedy sledovat a poté mě chtěli vyzkoušet. Díky panu Saňákovi jsem dostal možnost se v Pardubicích ukázat, které nakonec projevily zájem.

Co vám dala pro nejvyšší soutěž ČFL, posléze MSFL?

Celý český fotbal je založen hlavně na běhání a důrazu. Mám výhodu v tom, že jsem důrazem stavěný hráč. Už od mladého věku. Takže poprat se s tvrdostí jsem neměl problém. Čím jsem byl starší a třetí ligu hrál více, tak jsem postupoval souboje víc a víc. To se mi hodí v první lize, se kterou nemám po této stránce problém. Působím necelý rok v nejvyšší soutěži a troufnu si říct, že právě síla a souboje jsou mojí předností.

Nesmíme zapomenout na vaši epizodu v Gmündu. Bylo vám čtyřiadvacet. Nejednalo se trochu o degradaci, vždyť do nižších rakouských lig se chodí až ve vysloužilém věku?

Naše rodinná firma sídlí kousek od Českých Budějovic, takže jsem měl Rakousko za rohem. Chtěl jsem u fotbalu vydržet, tak jsem vyzkoušel zahraniční angažmá. Navíc tam nebyly špatné finanční podmínky a nebylo to ani tolik časově náročné. V tu dobu jsem byl přesvědčený, že tam zůstanu déle, ale objevila se nabídka ze Slovácka. Kdyby nepřišla, tak jsem možná ještě teď v Gmündu, který se posunul o třídu výše a pracuji v rodinné firmě…

Krejčí: Odhadovat můžu stavbu garáže, ale ne bodový zisk

Zase si můžete poklábosit o fotbalovém životě v Rakousku se spoluhráčem Emilem Tischlerem, který naopak v zemi našich jižních sousedů vyrůstal… Jak se vám tam žilo?

Působil jsem tam pouze půl roku, navíc v době koronaviru, takže tam byl život pozastavený. Každopádně to byla pro mě velice cenná zkušenost. Už jen kvůli přístupu k fotbalu, který je tam jiný než u nás.

Do Pardubic vás brali jako záložníka, ale momentálně hoblujete kraj obrany. Kde se cítíte líp?

Upřednostňuji kraj obrany, respektive více mně svědčí. Do budoucna ale nedokážu odhadnout, kde skončím. Dříve jsem hrál křídlo, ale už na Slovácku mě začali stavět na beka.

Vyžívá se v soubojích

Traduje se, že obránce nemusí tolik tvořit a běhat jako záložník, nebo je tomu v Pardubicích jinak?

Bek je na běhání také náročný post. U nás se po obráncích chce, aby se zapojovali do útoku. Takže při našem náročném stylu takový rozdíl mezi bekem a křídlem není.

Na druhou stranu možná lepší vrabec v hrsti - Kostka v obraně, než holub na střeše - Cadu, který má stálé ofenzivní choutky…

Oproti mně je Cadu vyloženě ofenzivní hráč. Já se hodně snažím vyhledávat souboje, naopak Cadu je hodně technický typ. Je logické, že směrem dopředu je hladovější. I jeho osobně posunutí na kříslo těší.

Stal jste se platným členem základu, odehrál jste sedmnáct utkání z osmnácti. Do jediného vás nepustil disciplinární trest. Uměl jste si podobnou porci před startem letošního ročníku představit?

Když jsem vloni na jaře do Pardubic přicházel, tak jsem vůbec nepočítal, že takhle rychle zapadnu do týmu. Očekával jsem, že se budu muset déle s klukama sžívat. Ta šance ale přišla brzy kvůli kartám spoluhráče. Myslím si, že jsem ji využil a trenérům ukázal, že na první ligu mám. Postupem času jsem získával čím dál tím víc jejich důvěru a nakonec se stal hráčem základní sestavy. Opravdu jsem ale nečekal, že to bude takhle rychle.

Bodový zisk není vůbec špatný, říká kouč pardubické rezervy Řezníček

Když je Dominik Kostka na pravém beku, tak Pardubice tolik neprohrávají. Stal jste se nepostradatelným článkem základní jedenáctky?

Nemyslím si, že jsem nepostradatelným. Musíme si uvědomit, že jsme hráli proti Teplicím, nebo Jablonci, který nebyl ve své kůži. Naposledy jsme prohráli s Baníkem 0:3 a byl jsem u toho. Takže bych to přičítal spíše shodě náhod.

A co výhra 3:2 v Mladé Boleslavi v posledním venkovním utkání?

Ano, ale tam šlapal celý mančaft. Všem se nám zápas povedl. Určitě to nebylo mnou, že jsem hrál pravého beka (směje se). Makali jsme jeden za druhého. Všichni jsme bránili, to byly ty staré Pardubice. Na tento výkon bychom rádi navázali i v sobotu v Ďolíčku. Terén bude sice těžký, ale když dáme do hry to naše srdce, tak Bohemku můžeme porazit.