Kopačky fušovaly hokejkám do řemesla. Po zchlazení poletí za teplem

FOTOGALERIE/Jako by se chtěli trochu zchladit… Pardubičtí fotbalisté si prožili v nejvyšší soutěži vskutku horký podzim. Ne, že by v České republice šplhaly teploty k třicítkám jako někde v Karibiku, „kopačky“ se ale po výrazných změnách v kádru pořádně zapotily. A po krátké pauze se budou potiti znovu. Míří totiž do Španělska.

Fotbalisté FK Pardubice si ověřovali hokejové dovednosti. | Foto: Radek Klier

Pardubice si nakonec v hodině dvanácté, rozumějte v posledním utkání kalendářního roku 2021, mohli otřít pot z čela, protože se vyšplhali mimo barážové příčky. Našla se tak nálada trochu si povyrazit. Ne, fotbalisté při sportu nepožívají alkohol, rozhodli se vyčistit si hlavu při hokejovém mači. A k exhibici přizvali trenéry různých kategorií a nechyběli ani členové nejvyššího managementu. Tím ale sportovní pohoda končí. Po zhruba desetidenní pauze, kdy hráči budou většinu času trávit se svými nejbližšími, se zapojí do měsíční přípravy na jarní sezonu. Ne však celou, neboť z odvetné poloviny jsou odehrána již čtyři kola. Ligová soutěž pokračuje o prvním únorovém víkendu. Po jedenácti zápasech základní části bude následovat nadstavba ve třech patrech. Pardubičtí fotbalisté předběhli dobu. Po výhře na Bohemce už měli zlatou sobotu Příprava FK Pardubice zahájí v pondělí 3. ledna. „Na doplňování kádru se intenzivně pracuje, na konkrétní jména je zatím čas. Jisté ovšem je, že na přípravu do mateřské Sigmy Olomouc se vrací nejlepší podzimní pardubický střelec, pětigólový Mojmír Chytil,“ popisuje aktuální situaci v klubu jeho tiskový mluvčí Radek Klier. Součástí zimní přípravy jsou herní testy. Pardubice se znovu po třech letech zúčastní zimní Tipsport ligy. Ve skupině se střetnou s Baníkem Ostrava, MFK Karviná a druholigovým 1. SK Prostějov. Právě proti Baníku sehraje pardubický tým v závěru prvního týdne přípravy úvodní utkání roku 2022. Nejatraktivnější částí zimní přípravy bude týdenní zahraniční soustředění. „Přesuneme se do španělské Estepony. Mimo jiného nás tam čekají dvě přípravná utkání se zahraničními soupeři. Kteří protivníci se proti našim hráčům postaví, je zatím v jednání,“ přibližuje program Klier. Kouzelník Krejčí: Musíme se snažit dělat z neligových hráčů ligové Po návratu z Pyrenejského poloostrova dohrají Pardubičtí svoji skupinu Tipsport ligy. Na generálku mistrovského střetu se Slováckem si pozvali Pod Vinici druholigovou Duklu Praha.