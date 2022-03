„Neberu to nějak speciálně. Prostě chci zápas vyhrát a co nejvíce pomoct týmů, abychom se v tabulce zase dokázali posunout,“ říká Kodeš.

O minulém víkendu jste po dlouhé osmizápasové šňůře bez výhry konečně získali tři body proti Zlínu, ulevilo se vám trochu?

Určitě jo. Já si myslím, že jsme neodehráli špatné zápasy. Výkony až na zápas se Slavií byly dobré, ale nedokázali jsme vyhrávat, takže jsme sbírali bod po bodu za remízy. Potom to v tabulce moc rychle nenaskakuje. My jsme však věřili, že pokud budeme v dobrých výkonech pokračovat, tak výhru konečně urveme. V Jablonci nám k ní chyběl kousek, proti Zlínu to vyšlo.

Čím to, že utkání proti týmům, které jsou v tabulce kolem vás takhle zvládáte?

Je pravda, že proti soupeřům ze špice tabulky se nám úplně nedaří. Pro nás je však důležitější, že s týmy kolem nás dokážeme téměř vždy bodovat. Myslím, že se na tyhle zápasy vždy výborně připravíme a i když je na nás tlak, tak ho zvládneme.

V neděli vás čekají Teplice. Vy jste tam fotbalově vyrostl, budete mít zvýšenou motivaci?

Neřekl bych. Teď jsem v Hradci a připravuji se na každý zápas stejně. Vždycky chci vyhrát a je mi jedno, jestli to zrovna bude proti Teplicím, nebo někomu jinému.

Takže to s vámi nic nedělá?

Jasně že tam znám hodně kluků a pořád tam mám dost kamarádů, v tomhle to bude trošku jiné, ale jak jsem říkal, beru to jako normální ligový zápas.

Teplice se na jaře pod trenérem Jarošíkem zvedly, co říkáte na jejich vzestup?

Musím říct, že jsem to čekal. Myslel jsem si, že nebudou hrát dole, protože tým je hodně kvalitní, mají dobrého trenéra a přišli i noví hráči. Teplice měly špatný podzim, ale já věřil, že se z toho vyhrabou.

Na začátku jara jsou i vzhledem ke stavu hřišť utkání většinou hodně důrazná a bojovná. Čekáte to i od nedělního mače?

Co jsme měli možnost vidět, tak je pravda, že v Teplicích trávník v moc dobrém stavu není, ale to je teď všude. Moc to nenasvědčuje tomu, aby se hrál pěkný fotbal. Takže ano, čekám náročný a hodně bojovný duel.

To by vám mělo sedět.

Mělo by to vyhovovat týmu i mně osobně (usmívá se). Na zápas se kvalitně připravíme a věřím, že se nám ho povede zvládnout stejně jako ten proti Zlínu.

Váš styl hry je na důrazu založený. Letos už jste vyfasoval dvanáct žlutých karet, vysoké číslo.

Trenér už mi to vytýkal a ani já s tím rozhodně nejsem spokojený. Není to žádná statistika, se kterou by se člověk mohl chlubit. Snažím se na to dávat pozor, ale z letošní sezony vyplývá, že ty karty prostě dostávám.

Teď máte na svém kontě jednatřicet bodů, myslíte, že taková porce už by mohla stačit na prostřední skupinu?

Tyhle myšlenky u nás vůbec nehrozí. My si pořád říkáme, že těch bodů ještě není tolik, abychom si mohli dovolit o tom mluvit. Neustále se koukáme pod sebe a v Teplicích to bude další klíčový zápas. Jestli ho zvládneme, tak už by to mělo být dobré, ale jak říkám, pořád je pro nás priorita vyhnout se záchranářským starostem.