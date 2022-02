Ten v týdnu zařídil rozhodujícím gólem postup Votroků do semifinále MOL Cupu, teď je připraven sestřelit rivala z Pardubic. Na podzim se mu to na „domácím“ hřišti v Mladé Boleslavi povedlo, když jistil výhru 2:0.

Hradec rozjel nováčkovskou sezonu parádně, celý podzim se pohyboval v horní polovině prvoligové soutěže, jenže po pěti zápasech bez výhry je potřeba zabrat. Pardubice jsou na tom mnohem hůř. Na jaře kvůli střevním potížím ještě nehrály. Chybí jim herní praxe a navíc jsou na předposledním místě tabulky.Je jasné, že v derby, které se hraje v sobotu ve vršovickém Ďolíčku, půjde oběma týmům o hodně. „Za každou cenu chceme tři body,“ má jasno vytáhlý útočník.

Derby je vždy pro fanoušky obou měst speciální, jak se na něj těšíte?

Musím přiznat, že jsme s klukama v kabině natěšeni. Víme, že je to souboj Hradce a Pardubic, to mluví samo za sebe. Navíc my jsme v pozici, kdy potřebujeme naplno bodovat a jsme připraveni na hřišti nechat vše.

Cítíte větší tlak?

Nemůžu říct, že bych osobně pociťoval větší tlak. Na zápas se připravujeme stejně důkladně jako na každý jiný. Možná je to trochu oslabené tím, že ani jeden tým nehraje doma, což je škoda. Ale samozřejmě všichni si moc dobře uvědomujeme, že fanoušci to sledují a chceme pro ně vyhrát.

Jak tím žije kabina?

Rivalita od kluků v kabině, kteří jsou odchovanci hradeckého fotbalu, je opravdu veliká a je cítit. Možná bych s nadsázkou řekl až nenávist (směje se). To už bylo vidět i v prvním vzájemném zápase na podzim. Souboje byly tvrdé, nikdo si nic nedaroval. Myslím, že to bude stejné.

Co bude klíčem k úspěchu, aby jste rivala udolali?

Očekávám, že v Ďolíčku bude hodně náročný terén. Viděli jsme nějaké sestřihy a nevypadalo to tam úplně dobře. Takže nejspíš bude rozhodovat bojovnost a hrozně důležité bude, kdo dá první gól. Ani jeden z týmů nebude chtít udělat chybu. Kdo dá první gól, tak to zvládne.

Vyhrát derby je pro oba týmy důležité i vzhledem k nesmírně vyrovnané ligové tabulce?

Rozhodně. Samozřejmě to sledujeme. Když se podíváte, tak všechny týmy za námi sbírají výhry, zatímco my sbíráme bod po bodu za remízy. Musíme udělat všechno pro to, abychom zvítězili. Pevně věřím, že se nám to povede, odskočíme zase spodku tabulky a dostaneme se do vítězné euforie.

Jak se může projevit to, že zatímco vy máte za sebou tři ostré zápasy, Pardubice vinou karantény na jaře ještě nehrály?

Je to pravda a projevit se to určitě může. My jsme během týdne stihli hned tři zápasy. V poháru s Bohemkou se nám povedl parádní obrat. Je to pro nás ohromná motivace, protože jsme si dokázali, že na to máme. Dokážeme přehrávat týmy, které jsou v tabulce kolem nás. Věřím, že nám pomůže rozehranost. Tři jarní odehrané zápasy nebyly z naši strany vůbec špatné, potřebujeme na výkony navázat.

Všechny jarní duely opravdu nebyly špatné, ale v lize jste nevyhráli pětkrát v řadě, je čas to zlomit?

Přesně jak říkáte. My jdeme do zápasu pro tři body. Za každou cenu ho chceme zvládnout.

Od soboty se uvolňují opatření, hradecký kotel by měl být plný, skvělá zpráva?

Na to se těšíme nejvíc. Lidi k fotbalu patří a my hráči to pro ně hrajeme. Věřím, že nás do Prahy přijedou podpořit a my podáme dobrý výkon.

Může vám v tom pomoci pohár, ve kterém tým ukázal velkou morálku?

Určitě. Kabina žije a je poznat, že ten vydřený postup nám hrozně pomohl. Vzadu v hlavě samozřejmě je, že můžeme bojovat o vítězství v poháru. V tuto chvíli však vidíme pouze derby.

V posledních dnech bylo vaše jméno skloňováno s přestupem do Mladé Boleslavi, jak to vnímáte?

Já se soustředím pouze na to, že jsem v Hradci, co bude dál se uvidí. Mám zde smlouvu a chci být týmu prospěšný.