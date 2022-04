Využívat šance, tak by bylo všechno jinak

„Věděli jsme, že se pro obě mužstva jedná o obrovsky důležité utkání a podle toho k němu přistoupili,“ ohlédl se za devadesáti minutami na karvinském pažitu pardubický trenér Jaroslav Novotný.

„Sice jsme hned zpočátku inkasovali, ale naštěstí se nám hned povedlo vyrovnat a v prvním poločase jsme potom měli více šancí a byli lepším mužstvem. Druhá půle přinesla z obou stran otevřený fotbal, nebylo nad čím spekulovat. My jsme se dostali do vedení, v tu chvíli byl soupeř na kolenou, ale nedokázali jsme to využít, abychom přidali třetí branku, přestože jsme na to možnosti měli,“ litoval Novotný.

A trest se sebe nenechal dlouho čekat. „Domácí zvrátili zápas tím, že využili svoje silné stránky, tedy standardní situace. Vyrovnali a v závěru z rohového kopu rozhodli. Pro nás je to krutá porážka, v utkání jsme byli lepší, ale vítězství patří soupeři. Celé je to o proměňování šancí. V takhle důležitých zápasech je musíme využívat. Za stavu 2:1 v náš prospěch jsme také měli více udržet míč na kopačkách, byla tam spousta zbytečných ztrát. Především to platilo po prostřídání. Dokud tam byl Pavel Černý, tak jsme dokázali udržet balony nahoře, poté už ne a dostávali se pod tlak,“ dodal zklamaný pardubický lodivod.

Řešení brejkových situací? Nedobré

Podobně viděl příčiny nezdaru také Lukáš Červ, jehož branka se zdála být vítěznou, nebo minimálně remízovou, jenže nakonec bodovou hodnotu neměla.

„Jak v první, tak ve druhé půli jsme často chodili do brejků tři na dva, dva na dva. Je jenom naše chyba, že jsme tyhle příležitosti nevyužívali. Můžeme si pouze sami za to, že jsme dali soupeři šanci se zvednout, dostat se do laufu a ze standardek otočit výsledek. Kdybychom brejkové situace vyřešili lépe, vyhráli bychom tady,“ je přesvědčen Červ.

Do nadstavbové skupiny o záchranu vstoupí Pardubice v sobotu v Jablonci (17.00).

Skupina o záchranu

Zápasy Pardubic v nadstavbě:

Sobota 23. 4. venku – Jablonec

Neděle 1. 5. venku – Bohemians

Sobota 7. 5. doma (Ďolíček) – Karviná

Úterý 10. 5. doma (Ďolíček) – Zlín

Sobota 14. 5. venku – Teplice