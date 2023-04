Jatka. Pardubičtí fotbalisté prohráli potřetí v řadě. Tentokrát v Brně. Stejně jako na podzim si na nich smlsl Řezníček. Nejlepší ligový střelec je trefil dvakrát na komoru. V nastaveném času vyrobili hosté z utkání drama. Nejdříve snížili a pak jim VAR odvolal penaltu.

Pardubičtí fotbalisté nestačili na Zbrojovku Brno i podruhé v sezoně. | Foto: David Haan

FORTUNA:LIGA - 27. kolo

FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice 2:1 (0:0)

Fakta - branky: 47. a 76. Řezníček – 90+3. Krobot. Rozhodčí: Orel – Horák, Leška. Žlutá karta: Pikul (P). FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Koželuh, Štěrba, Mo. Tijani, Hlavica – Granečný, Falta (90+4. Blecha), Fousek (46. M. Ševčík), Alli (90+1. Rogožan) – Nečas (46. Hladík), Řezníček. FK Pardubice: Nita – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Vacek – Kostka (88. Sychra), Janošek (78. Krobot), Hlavatý, Darmovzal (56. Pikul) – Černý.

Pardubicím nahrály sobotní výsledky do karet. Zlín i Teplice doma prohrály, a tak mohly v případě výhry znovu zamotat ještě více souboj o záchranu. V případě remízy, by „alespoň“ opustily poslední příčku.

Vcelku logicky opatrný úvod vystřídala velká šance domácího týmu. Hlavica narýsoval kolmici na Aliho, ten pohotově nacentroval do šestnáctky a nabíhající Řezníček pálil těsně vedle. Pardubičtí dali o sobě vědět na konci první dvacetiminutovky. Icha objevil na přední tyči Kostku, kterému Tijany zkomplikoval palebnou pozici a míč tak zamířil mimo tři tyče. V posledních deseti minutách měli blíže ke gólu hosté. Nejdříve Černý sklepl centr na Kostku, ale znovu k němu přispěchal „hasič“ Tijany. Ve 39. minutě se vyskytl ve velkém čtverci Brna stoper Hranáč, posunul balon na Hlavatého, který ale vystřelil slabě. Berkovec jeho pokus sbalil do náruče. Herní převaha Východočechů, ke gólu nevedla.

Druhý poločas pro ně začal šokem. Domácímu trenéru vyšlo střídání na jedničku podtrženou. Expardubický Martin Hašek stáhl o poločase ze hřiště expardubického Fouska a na plac poslal Ševčíka. Ten ve 47. minutě obehrál Hranáče, přihrál dalšímu novému muži na trávníku Hladíkovi. Ten poslal balon na bližší tyč, kde si ho našel Řezníček a před Vlčkem ho nekompromisně zavěsil do šibenice.

Hosté se snažili o rychlé vyrovnání. Janošek z rohového kopu adresoval míč na velké vápno Kostka dal do střely až moc razance a překopl bránu. Poté si Pikul navedl balon z křídla na střed a jeho technickou střelu musel Berkovec vyrazit na roh. A zatímco Pardubice jenom hrály, tak Brno střílelo góly. V 76. minutě načechral míč do vápna Falta a Řezníčkova střela hlavou i po zásahu tyče napnula síť. Vykřesat plamínek naděje pro svoje mužstvo mohl Hranáč. Naběhl si na rohový kop Hlavatého, ovšem Berkovec tygřím skokem vyrazil míč nad břevno. Třetí branku za svými zády nedovolil Nita, který bravurně lapil Hladíkovu umístěnku.

Pardubičtí snížili ve čtvrté minutě nastavení. Hlavatý rozehrál rohový kop na bližší tyč, Černý ho přizvedl a na zadním „klacku“ číhal hlavičkující Krobot. Po rozehrání soupeře vrhli všechny síly do útoku. Krobot dostal ve vápně ránu do obličeje a spadl. Rozhodčí Orel odpískal penaltu. Balon si postavil na značku pokutového kopu Hlavatý, ovšem než si stačil rozmyslet, kam ho pošle, VAR verdikt sudího zrušil.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:

„Strašně těžká prohra. V prvním poločase jsme měli zápas pod kontrolou. Máme obrovské problémy ve finální fázi. Vytvořili jsme si několik dobrých palebných pozic, ale netrefujeme bránu. Málo se tlačíme do zakončení. Gól jsme dali až v nastavení. Porážíme se sami. Taková to utkání jsou o prvním gólu. Tři body jsme Brnu darovali hloupou chybou. I ten druhý gól. Víme, jaký je Řezníček střelec a my mu necháme takového prostoru. Penaltu neřeším. Tak asi nebyla, když to odvolali. Zajímá mě jen to, co mohu ovlivnit. To je náš výkon. A my jsme nezvládli zápas o šest bodů.“