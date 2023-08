Ze dvou domácích zápasů vytěžili pardubičtí fotbalisté jednu remízu. Kdyby tuto skromnou bilanci ve třetím dějství rozmnožili, jednalo by se o senzaci, neboť zajíždějí na půdu šestibodové mistrovské Sparty.

Fotbalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice a FK Jablonec. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Ačkoli se svěřenci Radoslava Kováče vydají na Letnou v pozici outsiderů, tak rozhodně nenastoupí s předem poraženecké náladě.

Není k tomu ostatně ani důvod. „Na zápas se připravím jako na každý jiný, budu se snažit odvést co nejlepší výkon a pomoci mužstvu, abychom si alespoň bod z Prahy odvezli,“ hlásí gólman Viktor Budinský, který do pardubické svatyně naskočil minulý týden po vyloučení Antonína Kinského. V duelu s Jabloncem potom neinkasoval a vzhledem k disciplinárnímu trestu, který jeho kolega za svůj „červený“ faul vyfasoval od disciplinárního tribunálu, bude spoluhráčům krýt záda nadále.

„Soupeř je nebezpečný v pokutovém území, dobrou formu má teď Haraslín a dává góly, ale pozor si musí dát na všechny hráče, kteří jsou ve vápně opravdu silní. Víme, že nás čeká náročný duel, ale jedeme tam s cílem uhrát co nejlepší výsledek,“ dodal.

„Je jasné, jak těžké to pro nás bude utkání, Sparta je úřadujícím mistrem,“ vnímá kouč Radoslav Kováč, že role favorita je jednoznačně na straně soupeře. „Já si hlavně přeji, abychom podali dobrý výkon, abychom měli odvahu hrát a neztráceli zbytečně laciné míče. To si myslím, že bude klíčové pro to, abychom na Spartě uspěli,“ zdůrazňuje pardubický kormidelník, jaké úkoly hráčům před výkopem rozdá a bude klást na srdce.

Na Spartě se bude hrát v kulise stadionu zaplněného bezmála dvaceti tisíci diváky. Bude to pro hostující mančaft motivace vytočit svůj výkon do vysokých obrátek, nebo naopak svazující faktor? „Každý trenér a každý hráč samozřejmě chce hrát před takovou kulisou. Pro nás to určitě bude obrovská zkušenost, zejména pro naše mladé hráče se bude jednat o něco nového a krásného, co budou prožívat poprvé. Přeji si, aby jim atmosféra nesvázala nohy a předvedli to, co v nich je,“ uvedl trenér Kováč.

Pardubičtí fotbalisté se v minulém ročníku potkali se Spartou dvakrát a v obou případech soupeři podlehli: v epet aréně loni na podzim 2:5 a na jaře doma potom 0:2.