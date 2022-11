„Hráli přesně tak, jak jsme očekávali, ale na hřišti jsme na ně neuměli reagovat, i když na to prostředky máme. Prostě to nebyl náš den,“ mrzelo kouče Hradce Koubka. Votroci zaostávali ve středu hřiště, dobrý zápas neodehrál v útoku ani Daniel Vašulín. „Tým hraje tak, jak se daří hroťákům, podle mého názoru to pro něj nebyl dobrý den. Dan dostal v zápase v Budějovicích ránu do hlavy. Myslím, že to na jeho výkon mohlo mít vliv, i když sám řekl, že je stoprocentně zdravý,“ uvedl trenér Koubek.

Pardubice si v mladoboleslavské Lokotrans aréně vytvořily mnohem více šancí, nakonec díky krásným brankám zvítězily. „Bylo to naprosto zasloužené. Pardubice byly živější a pohybově lepší. Přehrály nás pohybovou kulturou. Jejich vysoký presing nám dělal velké problémy,“ konstatoval hradecký kormidelník. I přes sobotní prohru mohou na soutoku Labe a Orlice zůstat naprosto v klidu. „Máme takové postavení, o kterém jsme netušili, že můžeme dosáhnout. Ze zápasu se musíme poučit a uvědomit si, kde jsou naše hranice,“ dodal Koubek.

ŠŤASTNÝ KOVÁČ

Na druhé straně byla nálada mnohem veselejší. Pardubice získaly třetí výhru v sezoně, přiblížily se týmům nad sebou a hlavně se na výkonu, který v derby předvedly, dá stavět i do budoucna. „Jsme strašně šťastní. Až na jednu chybu jsme hráli velice dobře do obrany. Celá čtyřka odehrála skvělé utkání. Ve druhé půli jsme dali krásné góly a zaslouženě jsme vyhráli,“ těšilo pardubického kouče Radoslava Kováče. Klíčový moment duelu podle něj přišel po inkasované brance, kdy Hradec vyrovnal na 1:1.

„V minulých zápasech jsme vždy po obdržené brance šli hrozně dolů. Tentokrát jsme skvěle zareagovali. Kluci byli pořád koncentrovaní a hladoví, za to jsem byl hrozně rád. Je před námi stále hodně práce, ale věřím, že první vyhrané derby v novodobé historii klukům pomůže,“ uzavřel.