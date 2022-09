Chtěli samotní kluci

Pavel Němeček od úvodních minut vštěpil svému týmu především defenzivní myšlenky. První poločas mnoho vzrušení nepřinesl. Až na 39. minuty. V ní se konečně pardubické mužstvo trefilo do sítě. Jenže do té své. Hlavatý srazil za Budinského centr Reitera. Na jeho obranu lze dodat, že těsně před dopadem na jeho nohu, změnil Hranáč lehkou tečí směr a Hlavatý už nestačil seřídit „mířidla“. V tomto případě na odkopnutí míče do bezpečí.

„Dostali jsme velmi smolný první gól. Respektive jsme si vstřelili vlastence. Do té doby jsme na hřišti působili kompaktně. Soupeře jsme pustili do jediné větší šance,“ zhodnotil v kostce první poločas trenér Pavel Němeček.

Trenér Pavel Němeček v premiéře u áčka smolně prohrál.Zdroj: Radek Klier

Zlín paradoxně poslal do plusu hráč, který znamenal největší hrozbu pro jeho bránu.

„Bohužel k fotbalu takové góly patří. Zrovna se k té situaci nachomýtne hráč, který hrozně chce a dopadne to tak, že si trefí vlastence,“ podotýká nový kouč.

Po inkasované brance byli hosté trochu opaření, ale pauza je postavila zpět na nohy.

„V kabině bylo na klucích vidět, že hrozně chtějí s utkáním něco udělat. Signál vyšel od nich samotných, protože se chtěli dostat do herní pohody,“ popisuje Němeček atmosféru v pardubické šatně.

Sychra retušoval vlastence. Po vydřeném vyrovnání přišla okamžitě smrtící rána

Převzali také iniciativu a Zlín začal ztrácet převahu na míči. Na druhou stranu stačilo mu čekat na příležitost udeřit do otevřenější obrany. Vedení mohl navýšit dvakrát. Hosté však přitápěli pod kotlem. Za svoji útočnou aktivitu byli odměněni gólem v 71. minutě. Jenže jejich radost měla jepičí život. O dvě minuty později už zase ztráceli.

"Po přestávce jsme se také herně zvedli a zaslouženě vyrovnali. Na hráčích pak bylo vidět zvýšené sebevědomí a chuť. Bohužel jsme propadli v jednom v souboji, do kterého jsme vlastně ani nešli. Střelci jsme pak nechali dostatečný prostor ke střele. Balon mu dvakrát skočil a trefil to, jak potřeboval,“ krčil rameny ještě v loňské sezoně trenér pardubického dorostu.

Naděje na druhé vyrovnání přidusil druhý žlutý faul Helešice.

„Nezbylo nic jiného než dobývat bránu soupeře s devíti hráči v poli. To už bylo těžké. Kluci ale až do konce, za což jim patří dík. Myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát,“ má jasno Němeček.

Podruhé v základu a hned gól

Jeho premiéra tak skončila s příchutí pelyňku. Nebyl ale sám, kdo z něčeho prvního neměl bůhvíjakou radost. Premiérový prvoligový gól vstřelil Vojtěch Sychra. V devátém ligovém zápase a v utkání, kdy teprve podruhé nastoupil od úvodního hvizdu.

„Nevím, jestli si první ligový gól úplně užiju. Určitě jsem zklamaný z toho, jak jsme zápas dohráli. Zasloužili jsme si víc.“

Vojtěch Sychra vstřelil svůj první prvoligový gól.Zdroj: Radek Klier

Přestože byl v základní jedenáctce Pardubic nejmladší, zakončoval jako mazák.

„Viděl jsem Páju Černého v souboji, a počítal jsem s tím, že by mohl balon propadnout. Tak jsem sprintoval za ně. Úplně se to tam otevřelo a já toho využil. Nechtěl jsem hledat žádné složitě řešení. Balon jsem si navedl a vystřelil. Bylo to dost z úhlu ale naštěstí střela propadla do sítě,“ vtahuje do dění na trávníku Sychra, který dodává: „Zasloužili jsme si víc. I za tu obrovskou bojovnost. Myslím si, že jsme byli úplně jiné Pardubice oproti utkání s Boleslaví. Doufám, že v tomto budeme pokračovat už je potřeba úspěch. Snad to v neděli odnese Olomouc.

Tedy soupeř, který tápe podobně jako Pardubice.

„Máme se z čeho odrazit. Hlavně jak po vyrovnávacím gólu kluci zvedli hlavy. Fotbal hrát umí, určitě se dá na výkonu ze Zlína stavět,“ míní Pavel Němeček.