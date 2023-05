/ROZHOVOR/ Velký souboj rivalů je tu! Fotbalisté Hradce Králové v sobotu od 16 hodin zabojují v prestižním derby na hřišti Pardubic o vládce východních Čech. Po dvou výhrách do něj půjdou v komfortním postavení. Do zápasu je znovu z lavičky povede Stanislav Hejkal.

FORTUNA:LIGA - 28. kolo: FK Pardubice - FC Hradec Králové, sobota 16 hodin. | Foto: Luboš Lorinc/fchk.cz a FK Pardubice

Tohle spojení funguje. Zatím dokonale. Hradecký asistent Stanislav Hejkal během zdravotních lapálií, které postihly hlavního kouče Miroslava Koubka, vedl Votroky už do dvou ligových duelů. V obou případech byl úspěšný, jeho tým nejprve vyhrál v Brně, minulý týden zase prolomil „domácí“ prokletí a po dlouhých šesti zápasech bez bodů v azylu v Mladé Boleslavi zvítězil, porazil České Budějovice. Východočeši si ziskem šesti bodů zajistili větší klid, v prvoligové tabulce jsou se 37 body daleko od pozic, které zavání bojem o sestup.

Teď se vítěznou šňůru pokusí prodloužit i v prestižním derby proti posledním Pardubicím. Hradečtí mají rivalům co vracet. Na podzim totiž s týmem Radoslava Kováče padli 1:3. „Snažíme se o tom v kabině bavit, aby bylo jasné, že je to jiný zápas než ostatní,“ řekl Deníku Hejkal.

Do Pardubic se vám musí jet po dvou výhrách mnohem lépe?

Rozhodně. Kdybychom dvě výhry neudělaly, tak máme 31 bodů a každý vidíme tabulku, kde bychom byli. Ty zápasy nás hodily trošku výš, přesně tam, kde jsme chtěli být. Je to pro nás lepší startovní pozice do derby.

Je dobře, že na hráče možná nebude tlakový tlak?

Nechtěl jsem říct, že tam pojedeme uvolnění, to určitě ne. Derby chceme sehrát trochu jinak, než jsme ho odehráli na podzim.

Pardubice vás předčily v nasazení, bojovnosti a zaslouženě vyhrály 3:1.

V hlavách byli jejich hráči na derby připraveni lépe. My jsme měli na hřišti kluky, kteří nevědí, co je východočeské derby a tím neříkám, že to pardubičtí vědí, ale hráči jako jsou Vlkanova, Mejdr a Král už byli pryč. Teď se o tom v kabině snažíme bavit, aby bylo jasné, že je to jiný zápas než ostatní.

Pokračujte.

Předtím u nich navíc proběhla výměna trenéra. Kouč Kováč sice nezačal angažmá dobře, protože vypadl v poháru a prohrál 1:5 v Teplicích, nicméně hned poté porazil Jablonec a tam už jsme si zvedali varovný prst, proti nám pak nastoupil skvěle připravený.

Jak trenéra Kováče vnímáte?

S Radkem jsme strávili spousty času ve Spartě, kdy jsme hodně sledovali utkání v zahraničí. Já jsem ho tam měl jako hráče, pak přešel na druhý břeh k nám trenérům. Je to velmi pracovitý člověk, který si jde svou cestou. Má rád pečlivou rozehrávku a také získal bohaté zkušenosti v Londýně a v Rusku. První jeho angažmá v Opavě sice nedopadlo výsledkově dobře, ale herně to tam nebylo špatné. Teď dostal další možnost a řekl bych, že z beznadějné situace, kdy jsem viděl Pardubice úplně na dně, jsou najednou svěží a zpět ve hře.

Kde vidíte největší přednosti sobotního soupeře?

Velký pohyb, radost ze hry. Mají správné odhodlání, je to mladý tým, který chce něco dokázat. Hlavatý, Janošek a k nim zkušený Černý je dobrý mix. Obranu mají postavenou z mladých kluků z Plzně. Za mě je to zdravé mužstvo.

Stanislav Hejkal.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

V zimě přišel gólman Florin Nita. Připravujete se na něj speciálně?

Speciálně ne, ale když jsem dělal skauta ve Spartě, tak tam přišel za Zdeňka Ščasného. Je to velice skromný kluk, měl jsem ho velmi rád, navíc je to i velmi dobrý gólman hlavně na čáře. Možná má trochu problémy s výběhy, viz gól na Bohemce, ale vlastně nechci říct, že má takovou slabinu. Výborný gólman, rumunský reprezentant, který chytal za Steau Bukurešť. Tím, že ho Pardubice přivedly a mají takovou personu v bráně, udělaly další krok k záchraně.

Jak to vypadá s útočníkem Filipem Kubalou? Do posledního zápasu nenastoupil.

Filip nám něco špatného snědl, takže zvracel. Byl na kapačkách, dostal třídenní antibiotika, teď děláme vše proto, abychom ho do derby dostali. Ale uvidíme, ještě není rozhodnuto. Filip je rychlostní typ hráče a určitě by byl na Pardubice platný.

Už v několika zápasech se vám osvědčil útočný trojlístek Kubala, Vašulín a Koubek, proč na něj vsázíte?

Každý z nich má něco a skvěle se doplňují.

Měli jste velké problémy v obranných řadách, kde bylo více hráčů mimo hru, je někdo fit?

Čihák nám chybí hodně a není žádné tajemství, že sundal zrovna sádru. Ale vrací se nám vykartovaný Klíma, začal trénovat Leibl, máme tam Čecha a už i defenzivní hráči jako jsou Kodeš a Kučera mohli hrát, takže už s tím můžeme míchat.

Zdroj: FC Hradec Králové

Po dlouhé době se derby bude hrát přímo ve městě jednoho ze soupeřů a ne v Praze nebo Mladé Boleslavi. Jak se těšíte na atmosféru na novém stadionu v Pardubicích?

Těším, netěším, o to zas tak nejde. Někde jsem četl rozhovor Radka Kováče, který řekl, že nesnáší slova: „Pojďme si ten zápas užít,“ a já s ním souhlasím. Užívat si utkání opravdu nejde, je to o tvrdé práci.

A nový stánek se vám zamlouvá?

Když jsem viděl pardubický stadion nakreslený na skice, tak jsem si říkal, že to snad nemohou myslet vážně. Ale pak jsem se tam byl podívat na Teplicích a musím uznat, že pro Pardubice je to krásný stadionek, kde je dobrá atmosféra. Nemusíte mít koloseum. Když jsem trénoval v Teplicích, kde je stadion pro 18 tisíc sedících a chodily tam čtyři tisíce, tak se tam lidi sotva potkávají. V Pardubicích přijdou čtyři, je vyprodáno a je to skvělý.

Máte před sebou tři poslední zápasy do konce základní části. Ztrácíte pouhé tři body na skupinu o titul, ale předpokládám, že prim hraje pořád záchrana?

Přesně tak. Ještě před čtrnácti dny jsme měli jednatřicet bodů a báli jsme se pádu do spodní skupiny. Tohle ještě může nastat, ale my chceme hlavně mít takový bodový polštář, abychom se tomu čtrnáctému místu, které hraje baráž, vyhnuli. Není nic příjemného jet třeba do Karviné nebo na Duklu a bojovat tam o záchranu. Tomu se chceme vyhnout.