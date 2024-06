Na stadion do Roudnice nad Labem zavítalo v horkém odpoledni 1500 fanoušků. V obrovské výhni sledovala parádní návštěva nakonec nerozhodný duel. První poločas přinesl několik příležitostí na obou stranách, střelecky se však neprosadil nikdo. Po změně stran gólově utkání „odpálil“ Míšek, který se prosadil v závaru v pokutovém území. Těsný náskok Pardubičtí hájili do úplného konce. Čelili především aktivitě kanonýra Jurečky a právě on se nakonec postaral zaslouženě o vyrovnání, když v nastavení prokázal pohotovost při zakončení a zblízka překonal brankáře Stejskala.

„Na úvod přípravy to byl strašně těžký zápas proti těžkému soupeři, takže pro nás to byla super prověrka. Myslím, že jsme celé utkání zvládli úspěšně, bylo to hodně o týmovosti a poctivosti,v tom jsme byli dobří. Můžeme na tom dál stavět a přidat fotbalové věci,“ vyjádřil se v nahrávce pro klubový web obránce David Šimek, který se představil v pardubickém dresu poprvé a odehrál 90 minut.

„Dobře jsme bránili, do defenzivy to bylo výborně odpracované, na druhou stranu Slavia nám toho dopředu tolik nedovolila. V tom na sebe musíme mít přísní a pořád pracovat na výstavbě hry, abychom byli více nebezpeční. Zápas byl náročný i kvůli počasí, závěr byl na morál, ale o to více nám to dalo, co se týče kondice,“ doplnil Šimek.

SK Slavia Praha – FK Pardubice 1:1 (0:0). Branky: 90 + 3. Jurečka – 58. Míšek. Slavia Praha: Kinský – Halinský, Ogbu, Bořil – Masopust, Prebsl, Zafeiris, Zmrzlý – Wallem, Fila, Jurečka (střídali: Rezek – Diouf, van Buren, Vorlický, David Pech., Bužek, Dominik Pech, Konečný). Pardubice: Budínský – Šimek, Jindra, Kalabiška – Tischler, Solil Mareš, Míšek – Huf, Ansu, Patrák (střídali: Stejskal – Vacek, Yuzvak, Stradins, Krobot, Surzyn, Brdička.

Souboj proti Slavii nebyl ovšem jedinou sobotní herní prověrkou pardubického týmu. Jeho další část se představila na půdě divizního FK Komárov a tam nebyl výsledný dojem zdaleka tak pozitivní jako v měření sil proti sešívaným. Pardubice prohrály v obci na Berounsku, kde se slavilo 100 let tamního fotbalu, 1:3 (0:1), když o jedinou branku východočeského mužstva se postaral Koukola.