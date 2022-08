Podle očekávání ve hře od úvodních minut tvrdili muziku v létě notně posílení sešívaní, do větších šancí je však poctivě bojující domácí fotbalisté nepouštěli.

Hradecká obrana fungovala

Už v prvním poločase favorit narážel na propracovanou defenzívu Východočechů, brzy po pauze navíc v mladoboleslavském azylu hrající Hradec sám udeřil.

Kubala vybojoval míč pro Vašulína, ten si v šestnáctce šikovně poradil s dotírajícím Douděrou a mezi nohama gólmana Mandouse poslal svůj tým do vedení.

David porazil Goliáše

Slavii následně nepomohla ani série střídání. Herní převaha byla platonická, co prošlo, to lapil pozorný Reichl.

„Náš gólman zaslouží jedničku podtrženou,“ chválil před kamerami oporu svého mužstva spokojený kouč Miroslav Koubek.

To jeho protějšek nadšením nezářil. „Zápasu s Hradcem jsme přikládali velikou váhu, i proto někteří hráči nenastoupili v odvetě proti St Joseph’s. Připravovali jsme se na maximum, věděli jsme, jak těžké utkání to bude,“ pronesl Jindřich Trpišovský.

Buď jak buď, David si po třech měsících znovu vyšlápl na Goliáše!

Hradec Králové – Slavia Praha 1:0

Fakta – branka: 54. Vašulín. Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Kříž – Franěk (video). ŽK: Kučera, Reichl – Douděra. Diváci: 5000 (vyprodáno). Poločas: 0:0. FC Hradec Králové: Reichl – Ja. Klíma, Čech, Smrž – Harazim, J. Kučera, Kodeš, Leibl (16. Rybička) – Kubala (73. Rada), Vlkanova – Vašulín (83. Prekop). SK Slavia Praha: Mandous – Douděra, Ousou, Santos (75. Tecl), Oscar – Holeš, Tiéhi (72. Jurásek) – Usor (59. Provod), Traoré (59. Ševčík), Ewerton – Jurečka (59. Lingr).

Ohlasy trenérů

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové):„Prožíváme podařený start do nového ročníku. Jsme velmi spokojeni, je to určitě nečekané vítězství. Myslím, že jsme dobře splnili naši strategii vedení boje. Dokud jsme měli hodně sil, chtěli jsme napadat Slavii co nejvýš a narušovat jí její kombinaci. Fungovalo to, Slavia toho v první půli kromě jedné střely Traorého moc neměla. Mohli jsme mít lepší protiútoky. Věděli jsme, že nám dojdou síly, tento způsob je velmi náročný. Věděl jsem, že postupem času tam budou muset jít hráči z lavičky a zároveň jsem měl obavy z lavičky Slavie. Nastoupil scénář B, jestli to uhrajeme z bloku. Podařilo se, v závěru nás několikrát podržel Reichl. Myslím, že to vítězství není nezasloužené.“

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie Praha):„V prvním poločase jsme byli málo nebezpeční do ofenzivy. V druhé půli jsme dopustili to samé co v minulém zápase. Udělali jsme po jednoduché situaci hrubku v obraně, soupeřův útočník šel sám na bránu a dal gól. O to jsme si zápas udělali těžší. Ke konci jsme se dostali do tlaku, ale kromě jedné situace jsme se nedokázali dostat před soupeřovy hráče. Nedali jsme gól, jsem nespokojený a strašně zklamaný. Je to první kolo, přijela sem spousta lidí, měli jsme tu domácí prostředí a na můj vkus jsme předvedli hrozně málo. Zápas si vyhodnotíme, ale ve čtvrtek nás proti Panathinaikosu bude čekat úplně jiné utkání s jiným průběhem.“