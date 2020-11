V letní přípravě proti Olomouci nastoupil a skóroval. Dnes do hry nezasáhne. Obránce Michal Surzyn hostuje v Pardubicích právě z týmu Sigmy, Východočeši ho nemohou nasadit.

Proti Pardubicím stojí třetí celek tabulky. „Sigma má velmi dobrou formu,“ říká Surzyn o týmu, který dobře zná.

Co říkáte na vstup Olomouce do sezony a její průběžné třetí místo?

Klukům se daří, zvedli se po minulém ročníku, v němž se jim tolik nedařilo zvládat vyrovnané zápasy. Nyní je dokáží strhnout na svoji stranu. Myslím, že mají velmi dobrou formu.

Může Sigma myslet na tyto příčky, které vedou i do evropských pohárů?

Jestli budou pokračovat v podobných výkonech, tak se určitě můžou posunout.

Sigmu vede bývalý reprezentant Radoslav Látal. Jaké s ním máte zkušenosti?

Za trenéra Látala jsem byl v Olomouci na letní přípravě, takže ho znám. Po hráčích vyžaduje fyzicky náročný fotbal, stále běhají a jsou v pohybu. Nevypustí ani jeden souboj, do všeho jdou na 120 procent. Nečeká nás jednoduchý zápas.

V Pardubicích dříve hostoval i trenérův syn Radek Látal, člen olomouckého kádru. Spolu jste toho odehráli dost, že?

Jsme stejný ročník, byli jsme spolu i v reprezentaci. Známe se dobře, už v mladších žácích jsme spolu hrávali.

Mrzí to, že nemůžete do pátečního utkání nastoupit?

Mrzí mě to hodně, protože jsem si chtěl zahrát proti bývalým spoluhráčům a kamarádům. Je to velká škoda.

V letním přípravném utkání jste si proti nim zahrál a dokonce vstřelil nádherný gól. Po utkání jste si od nich něco vyslechl?

Ano, hlavně od brankáře Aleše Mandouse, který mi říkal, že takovou střelu už v životě netrefím (usmívá se). Škoda, mohl jsem to v pátek zopakovat. Aleš má teď velice dobrou formu, proti Karviné tým podržel. Myslím, že je v reprezentaci právem.

Na jaře jste ve druhé lize tolik nenastupoval, ale od začátku této sezony hrajete pravidelně. Co se změnilo?

To sám ani nevím, nemůžu říct. Ze začátku jsme nastupoval na křídle, protože jsme měli zraněné hráče, tak jsem tam pár zápasů odehrál. Potom jsem se posunul na beka. Odehraji to tam i tam. Ale nejlépe se cítím v obraně.

V tomto ročníku FORTUNA:LIGY už jste navíc vstřelil dva góly. Jak jste to měl dříve se střílením branek?

Dával jsem tak jeden, maximálně dva góly za sezonu, víc určitě ne. I pro mě je překvapení, že mám dva góly v lize. Doufám, že ještě nějaký přidám.

Z čeho to vyplývá? Máte dostatek prostoru i z pozice obránce?

Myslím, že tak to máme všichni. I Honza Prosek na pravé straně může útočit. První gól jsem dal ještě jako křídlo proti Teplicím. A na Slovácku to tam se štěstím spadlo, i když to byla prakticky naše jediná střela v utkání.

Co by tedy mělo vést k tomu, aby spoluhráči zvládli zápas s Olomoucí?

Potřebujeme se trochu odrazit od druhého poločasu v Mladé Boleslavi, který nebyl špatný. Na rozdíl od první půle, která se nám absolutně nepovedla. Musíme být důrazní v osobních soubojích, stále být v pohybu a dát si pozor na standardky. Hra v krajních prostorech by na ně mohla platit.