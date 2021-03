/FOTO/ Pardubičtí zastupitelé na svém jednání potvrdili pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu. Celý proces tak pokračuje. Pardubický klub teď musí splnit licenční podmínky pro příští ročník nejvyšší soutěže.

Vizualizace fotbalového stadionu od společnosti Porr. | Foto: Archiv

Letní stadion se konečně dočká revitalizace, o které se v Pardubicích diskutuje řadu let. "Bral jsem to jako stvrzující proces, který by nás neměl zastavit v cestě za vytouženou revitalizací Letního stadionu. Moje dojmy byly rozporuplné, protože jednání opět přineslo spoustu překvapujících sdělení od některých politických stran, ale nejvíc samozřejmě převládá radost," uvedl po jednání zastupitelstva Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.