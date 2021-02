Nováček proti mistrovi? Loni v září dokázaly Pardubice zaskočit Slavii v Ďolíčku, kde s pražským týmem remizovaly 1:1. V sobotu je na programu odveta.

„Čekám podobné utkání jako na Bohemce, kde jsme se Slavií hráli. Proti nám stojí evropské mužstvo. My se budeme snažit podat co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říká pardubický trenér Jiří Krejčí.

Ve FORTUNA:LIZE ještě Slavia neprohrála, v osmnácti zápasech třikrát remizovala. S Pardubicemi, s Brnem a minulý víkend na hřišti Příbrami (3:3).

„Podle mě to utkání bylo ovlivněné terénem, tam se individuální schopnosti hráčů trochu stírají,“ uvedl Krejčí. Jeho tým si dokázal poradit v Teplicích, kde vyhrál 1:0. V Edenu by se každopádně mělo hrát na lepším povrchu.

„Slavia na to má technologie, aby byla schopná hřiště co nejlépe připravit. I my budeme rádi, když si zahrajeme na dobrém terénu. To bude plus pro oba týmy,“ očekává Krejčí.

Pardubice pojedou do Prahy po dvou výhrách, které získaly proti Příbrami a Teplicím. „Byly to důležité výhry, oba zápasy prakticky o šest bodů. Každé vítězství zvedne sebevědomí hráčům. Věřím tomu, že se na Slavii těší,“ doplnil Krejčí.

Je tady souboj s mistrem, na kterého se Východočeši dokázali na podzim dobře nachystat. „Příprava bude obdobná, i když nevíme, v jakém složení Slavia nastoupí, protože ji pak čeká Evropská liga,“ uvažoval.

O co se musí Pardubičtí opřít v Edenu, je jasné. „Určitě o týmový výkon. Samozřejmě pracovitost, totální zodpovědnost a koncentrace od první minuty,“ řekl Krejčí.

I o víkendu budou panovat silné mrazy, proto Ligová fotbalová asociace zareagovala a upravila termíny několika zápasů. Duel Slavia - Pardubice tak začne dříve, nový výkop je v 16 hodin. Přímým přenosem zápas vysílá stanice O2 TV Sport.

V tomto roce zatím hrají Pardubice bez svého kapitána Jana Jeřábka, který byl zraněný a už pracuje na návratu. „Honza asi měsíc nehrál fotbal. Teď je týden v zátěži, dohání výpadek, ale zdravotně už je v pořádku,“ prozradil pardubický trenér.

Už třetím kapitánem v tomto ročníku byl v předchozích dvou zápasech Martin Toml. „Jelikož jsme vyhráli, když měl pásku poprvé, tak jsme ho v tom ještě podrželi,“ uzavřel Krejčí.